Lý do mẹ chồng cũ của người mẫu Thái Thiên Phượng nộp đơn tại ngoại bất thành

Sao quốc tế 17/05/2023 13:34

Bà Lý Thụy Hương, mẹ chồng cũ của Thái Thiên Phượng lần thứ hai nộp đơn xin tại ngoại nhưng bị tòa từ chối.

Theo thông tin từ SCMP, bà Lý Thụy Hương, mẹ chồng cũ của Thái Thiên Phượng lần thứ hai nộp đơn xin tại ngoại nhưng bị tòa từ chối. Bà là một trong bảy nghi phạm liên quan đến cái chết của người mẫu 28 tuổi.

Bà Lý Thụy Hương lần đầu nộp đơn xin tại ngoại tại phiên tòa ngày 8/5. Thẩm phán bác bỏ đơn xin tại ngoại của bà vì liên quan trực tiếp đến vụ việc. Mẹ chồng cũ Thái Thiên Phượng tiếp tục bị tạm giam, chờ ngày ra tòa với tư cách bị cáo.

Trong phiên điều trần ngày 8/5, cảnh sát công bố tình tiết mới vụ Thái Thiên Phượng bị sát hại. Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện áo khoác có ADN của bà Lý Thụy Hương tại căn hộ chứa một phần thi thể của người mẫu xấu số. Bà Lý Thụy Hương bị buộc tội Cản trở công lý, khai gian làm sai lệch quy trình điều tra vụ án giết người. Trong khi đó, ba người trong gia đình chồng cũ của cô gồm chồng Quảng Cảng Trí, bố chồng Quảng Cầu, anh trai chồng Quảng Cảng Kiệt bị buộc tội giết người.

Lý do mẹ chồng cũ của người mẫu Thái Thiên Phượng nộp đơn tại ngoại bất thành - Ảnh 1
Mẹ chồng và anh chồng cũ của người mẫu Thái Thiên Phượn

Ba vụ án được gộp thành phiên điều trần và xét xử ngày 8/5. Vụ án hoãn đến ngày 31/7 để cảnh sát tìm bằng chứng mới. Cảnh sát cần thời gian để phân tích ADN trên 30 vật dụng gồm dao, cưa, búa... có tại hiện trường.

Hiện tại, mấu chốt vụ án là vết máu trên ghế phụ ôtô của Quảng Cảng Kiệt, hai chân trong tủ lạnh, một số bộ phận trong nồi thông qua xét nghiệm ADN đều thuộc về Thái Thiên Phượng.

Vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng, người đẹp nổi tiếng, giàu có tại Hong Kong, Trung Quốc bị sát hại dã man gây chấn động dư luận. Một phần thi thể cô được tìm thấy trong ngôi nhà cho thuê ở Đại Bộ tối 24/2. Các bộ phận bao gồm đầu, được nấu chín để phi tang. Một số phần còn lại được giấu trong tủ lạnh, số khác bị mang đi nơi khác vẫn chưa được tìm thấy.

Lý do mẹ chồng cũ của người mẫu Thái Thiên Phượng nộp đơn tại ngoại bất thành - Ảnh 2

Cơ quan điều tra đã giao lại thi thể không toàn vẹn cho gia đình Thái Thiên Phượng để lo hậu sự sau gần ba tháng nỗ lực tìm phần bị mất nhưng bất thành.

Bên cạnh đó, dẫn theo thông tin từ HK01, gia đình Thái Thiên Phượng cho biết lễ tưởng niệm và tang lễ của cố người mẫu diễn ra vào ngày 18/6. Đám tang chỉ tổ chức một ngày duy nhất tại Nhà tưởng niệm Po Fook ở Tai Wai (Hong Kong). Sau đó, thi hài của Thái Thiên Phượng được đưa đến Tu viện Po Lin trên đảo Lantau để hỏa táng vào ngày 19/6. Gia đình Thái Thiên Phượng hiện tất bật lo liệu hậu sự cho người mẫu xấu số. Đơn vị điều tra đã hoàn tất thủ tục trao trả thi thể Thái Thiên Phượng cho gia đình bảo quản.

Tình trạng của chồng và con Thái Thiên Phượng sau 3 tháng

Tình trạng của chồng và con Thái Thiên Phượng sau 3 tháng

Sau 3 tháng kể từ ngày xảy ra sự việc, gia đình cô vẫn chưa hết bàng hoàng.

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