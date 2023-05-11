Tái tạo khuôn mặt của người mẫu Thái Thiên Phượng từ hộp sọ để tổ chức tang lễ?

Sao quốc tế 11/05/2023 12:27

Gia đình Thái Thiên Phượng hiện tất bật lo liệu hậu sự cho người mẫu, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/6.

Theo thông tin từ HK01, gia đình Thái Thiên Phượng lên kế hoạch tổ chức tang lễ cho cô vào ngày 11/6. Gia đình chỉ tổ chức lễ tang 1 ngày để bạn bè, người thân đến viếng tại Nhà tưởng niệm Po Fook (Hong Kong). Sau đó, thi hài của Thái Thiên Phượng được đưa đến Tu viện Po Lin trên đảo Lantau để an táng. 

Một nguồn tin tiết lộ việc tang lễ Thái Thiên Phượng bị chậm trễ do phục vụ điều tra. Nguyện vọng người thân cũng chấp nhận dời đám tang với mong muốn cảnh sát thu thập thêm chứng cứ và công tác pháp y, khám nghiệm. Cơ quan chức năng đang làm thủ tục bàn giao thi thể người mẫu cho gia đình. 

Tái tạo khuôn mặt của người mẫu Thái Thiên Phượng từ hộp sọ để tổ chức tang lễ? - Ảnh 1
gia đình Abby Choi sử dụng công nghệ in 3D kết hợp với dịch vụ trang điểm để tái tạo khuôn mặt từ hộp sọ được tìm thấy của nữ người mẫu - Ảnh: Internet

Đặc biệt, trang SCMP đưa tin rằng gia đình Abby Choi đã lên kế hoạch thuê một công ty công nghệ cao ở nước ngoại sử dụng công nghệ in 3D kết hợp với dịch vụ trang điểm để tái tạo khuôn mặt từ hộp sọ được tìm thấy của nữ người mẫu. Việc này nhằm để những người dự tang lễ nếu có nguyện vọng muốn nhìn lần cuối có thể nhìn thấy thi thể người đã khuất một cách trọn vẹn và tôn trọng.

 

Song, thông tin này chưa được chính thức xác nhận. Phía cơ quan điều tra sau khi tiến hành các cuộc kiểm tra, bao gồm xét nghiệm ADN đã trao phần hài cốt gồm sọ, hai chân… được tìm thấy của Abby Choi cho gia đình cô vào cuối tháng trước. Những phần còn thiếu trong thi thể vẫn chưa được tìm thấy sau bao nỗ lực tìm kiếm quy mô lớn. Một số nhà tang lễ ở Trung Quốc đã từng sử dụng công nghệ in 3D để khôi phục khuôn mặt của những người qua đời bị biến dạng.

Tái tạo khuôn mặt của người mẫu Thái Thiên Phượng từ hộp sọ để tổ chức tang lễ? - Ảnh 2
Vụ án Thái Thiên Phượng được đánh giá phức tạp, nhiều tình tiết phát sinh - ẢnhL HK1

Trước đó, vào chiều 8/5, phiên điều trần vụ án diễn ra tại Hong Kong. 6 nghi phạm bị truy tố hình sự có mặt tại tòa án chịu xét xử. 3 người trong gia đình chồng cũ gồm chồng Quảng Cảng Trí, bố Quảng Cầu và anh trai Quảng Cảng Kiệt bị buộc tội giết người.  2 người còn lại có liên quan đến Quảng Cảng Trí gồm Lâm Thuấn (bạn thân) và Phan Xảo Hiền (bạn gái mới) bị cáo buộc tiếp tay cho tội phạm. 

Bà Lý Thụy Hương - mẹ chồng cũ của Thái Thiên Phượng - bị buộc tội cản trở thi hành công vụ. Một tình tiết quan trọng vừa được cảnh sát công bố là họ tìm thấy áo khoác chứa ADN của bà Lý Thụy Hương tại hiện trường. Điều này được dự đoán sẽ ảnh hưởng tới quá trình điều tra vụ án. 

 

Vụ án Thái Thiên Phượng bị sát hại trở thành tâm điểm chú ý của khán giả lẫn truyền thông những ngày qua. Các cơ quan báo chí liên tục cập nhật tin tức, trong khi dư luận bày tỏ phẫn nộ trước thủ đoạn giết người tàn nhẫn.

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Mới đây nhất liên quan đến vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại dã man. Cảnh sát đang điều tra nghi phạm thứ tám - em trai cùng mẹ khác cha của nạn nhân.

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