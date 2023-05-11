Gia đình Thái Thiên Phượng chuẩn bị tang lễ và lễ tưởng niệm cố người mẫu xấu số

Sao quốc tế 11/05/2023 09:35

Gia đình Thái Thiên Phượng sẽ làm lễ tưởng niệm và tang lễ của cố người mẫu xấu số vào ngày 18/6 tới đây.

Cuối tháng 2 vừa rồi, làng giải trí châu Á rúng động trước vụ sát hại dã man người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi). Thi thể không toàn vẹn của cô được tìm thấy tại một căn nhà ở làng Longwei, Taipo, Hong Kong. Đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ khi vụ án nữ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại, những thông tin liên quan vẫn đang tiếp tục nổi lên, khiến dư luận quan tâm.

Gia đình Thái Thiên Phượng chuẩn bị tang lễ và lễ tưởng niệm cố người mẫu xấu số - Ảnh 1
Vụ sát hại dã man người mẫu Thái Thiên Phượng gây rúng động Châu Á - Ảnh: Internet

 

Dẫn tin từ HK01, nguồn tin thân cận với gia đình Thái Thiên Phượng cho biết lễ tưởng niệm và tang lễ của cố người mẫu diễn ra vào ngày 18/6. Đám tang chỉ tổ chức một ngày duy nhất tại Nhà tưởng niệm Po Fook ở Tai Wai (Hong Kong). Sau đó, thi hài của Thái Thiên Phượng được đưa đến Tu viện Po Lin trên đảo Lantau để hỏa táng vào ngày 19/6.

Gia đình Thái Thiên Phượng chuẩn bị tang lễ và lễ tưởng niệm cố người mẫu xấu số - Ảnh 2
Gia đình Thái Thiên Phượng cho biết lễ tưởng niệm và tang lễ của cố người mẫu diễn ra vào ngày 18/6 - Ảnh: Internet

 

Gia đình Thái Thiên Phượng hiện tất bật lo liệu hậu sự cho người mẫu xấu số. Đơn vị điều tra đã hoàn tất thủ tục trao trả thi thể Thái Thiên Phượng cho gia đình bảo quản. Trước đó, cảnh sát không thể thu thập đầy đủ các mảnh thi thể của Thái Thiên Phượng do hung thủ ra tay tàn độc.

Sau nhiều ngày điều tra, Tòa án sơ thẩm thành phố Cửu Long (Hong Kong, Trung Quốc) đã mở phiên điều trần vụ án sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng. Tham dự phiên xét xử có 6 bị cáo và người nhà của nạn nhân.

Gia đình Thái Thiên Phượng chuẩn bị tang lễ và lễ tưởng niệm cố người mẫu xấu số - Ảnh 3
Đơn vị điều tra đã hoàn tất thủ tục trao trả thi thể Thái Thiên Phượng cho gia đình bảo quản - Ảnh: Internet

 

Tại tòa, cảnh sát báo cáo thu giữ được 30 vật chứng gồm máy cưa, búa, dụng cụ nhà bếp và vật dụng cá nhân. Quá trình thu thập và xét nghiệm ADN trên các vật phẩm vẫn đang được diễn ra nhằm phục vụ công tác điều tra.

Ngoài các phần cơ thể và vết máu được xác định thuộc về Thái Thiên Phượng, một tình tiết mới được công bố gây bất ngờ là tìm thấy áo khoác chứa ADN của bà Lý Thụy Hương - mẹ chồng cũ Thái Thiên Phượng tại hiện trường.

'Vụ án có nhiều tình tiết phức tạp. Phía cảnh sát lẫn tòa án cần có sự phối hợp nghiêm ngặt, tránh trường hợp sai sót dẫn đến bỏ lọt tội phạm. Chậm nhưng chắc để đảm bảo đúng người đúng tội' - Thẩm phán Hoàng Nhã Nhân cho biết.

Có 6 nghi phạm bị truy tố hình sự trong vụ án. Bốn người thuộc nhà chồng cũ Thái Thiên Phượng. Cha chồng Quảng Cầu, anh trai chồng Quảng Cảng Kiệt và chồng cũ Quảng Cảng Trí bị buộc tội giết người.

Gia đình Thái Thiên Phượng chuẩn bị tang lễ và lễ tưởng niệm cố người mẫu xấu số - Ảnh 4
Bốn nghi phạm thuộc nhà chồng cũ Thái Thiên Phượng - Ảnh: Internet

 

Mẹ chồng cũ của Thái Thiên Phượng là Lý Thụy Hương vướng vào tội danh cản trở người thi hành công vụ, khi có hành vi xóa tin nhắn, file ghi âm chứng cứ, bao che cho chồng con. Lý Thụy Hương đệ đơn xin được tại ngoại nhưng đã bị tòa án bác bỏ.Hai người khác là Lâm Thuấn (bạn thân của Quảng Cảng Trí) và Phan Xảo Hiền (bạn gái mới của Quảng Cảng Trí) bị tình nghi giúp sức cho tội phạm bỏ trốn.

Mẹ ruột giành quyền thừa kế tài sản của cố người mẫu Thái Thiên Phượng

Mẹ ruột giành quyền thừa kế tài sản của cố người mẫu Thái Thiên Phượng

Mẹ Thái Thiên Phượng đang ráo riết gặp luật sư để được hỗ trợ giành toàn quyền quản lý tài sản, nuôi dưỡng 2 con của cố người mẫu với chồng cũ Quảng Cảng Trí.

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