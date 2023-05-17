Từng được kỳ vọng đại bạo, Đàm Tùng Vận giờ đây chỉ ngậm ngùi xếp sau Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba?

Cư dân mạng đã đào lại một danh sách Tứ tiểu hoa sau 90 đợi bạo năm 2017 của Cbiz. Danh sách này bao gồm những các tên quen thuộc với khán giả như Đàm Tùng Vận, Từ Lộ, Mao Hiểu Đồng, Lý Thấm, Ngô Thiến, Lý Thuần. Ở thời điểm được bình chọn, những sao nữ này đều có vai diễn để lại ấn tượng với khán giả và được nhận xét là có tiềm năng phát triển hơn trong tương lai.

Đàm Tùng Vận, Từ Lộ, Mao Hiểu Đồng, Lý Thấm, Ngô Thiến, Lý Thuần từng là những sao xếp trong hàng đợi bạo của Cbiz.

Cho đến thời điểm hiện tại, khán giả cho rằng cả 6 mỹ nhân trên đều chưa thể bạo lên hàng đỉnh lưu lượng đình đám Cbiz. Trong đó, có thành tích tốt nhất phải kể đến Đàm Tùng Vận và Lý Thấm, nhưng hai người đẹp này cũng không thể đứng đầu lứa tiểu hoa 90. Công chúng đánh giá họ là những diễn viên có tài nhưng chưa đủ sức hút.