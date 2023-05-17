Từng được kỳ vọng đại bạo, Đàm Tùng Vận giờ đây chỉ ngậm ngùi xếp sau Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba?

Đàm Tùng Vận từng được đánh giá cao hơn Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba về diễn xuất.
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Cư dân mạng đã đào lại một danh sách Tứ tiểu hoa sau 90 đợi bạo năm 2017 của Cbiz. Danh sách này bao gồm những các tên quen thuộc với khán giả như Đàm Tùng Vận, Từ Lộ, Mao Hiểu Đồng, Lý Thấm, Ngô Thiến, Lý Thuần. Ở thời điểm được bình chọn, những sao nữ này đều có vai diễn để lại ấn tượng với khán giả và được nhận xét là có tiềm năng phát triển hơn trong tương lai.
Cho đến thời điểm hiện tại, khán giả cho rằng cả 6 mỹ nhân trên đều chưa thể bạo lên hàng đỉnh lưu lượng đình đám Cbiz. Trong đó, có thành tích tốt nhất phải kể đến Đàm Tùng Vận và Lý Thấm, nhưng hai người đẹp này cũng không thể đứng đầu lứa tiểu hoa 90. Công chúng đánh giá họ là những diễn viên có tài nhưng chưa đủ sức hút.
Ở thời điểm danh sách tiểu hoa 90 đợi bạo được tung ra, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba lại không được đánh giá cao. Nàng mỹ nữ Tân Cương bị nhận xét là quanh quẩn với vai phụ, còn nữ chính Hương Mật Tựa Khói Sương thì có mác sao nhí khiến công chúng hoài nghi. Thế nhưng sau đó, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba lại bạo và trở thành hai đỉnh lưu lượng duy nhất của lứa 90 đến thời điểm hiện tại.
Lý Thấm là nữ diễn viên người Trung Quốc sinh năm 1990 bước chân vào ngành giải trí và được mọi người biết đến nhờ vào vai diễn Tiết Bảo Thoa trong Hồng lâu mộng năm 2008. Năm 2010, Lý Thấm được đề cử tranh giải Gương mặt mới xuất sắc nhất trong giải Điện ảnh Bách Hoa đại chúng lần thứ 31 nhờ vào phim Kiến đảng vỹ nghiệp.