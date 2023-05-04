'Anh nhỏ' của Đàm Tùng Vận gặp liên hoàn 'vận đen', hết bị tẩy chay vì PR phim quá lố, lại bị dân tình ném đá tiếp vì EQ thấp

Sao quốc tế 04/05/2023 11:04

Dự án điện ảnh Đã Nhiều Năm Như Thế của Trương Tân Thành và Tôn Thiên vừa được trình làng thì nam chính Trương Tân Thành đã bị dân tình ném đá vì EQ thấp.

Những ngày qua, vào dịp lễ Quốc tế Lao động, loạt dự án điện ảnh Trung Quốc đã chính thức trình làng với khán giả trên màn ảnh rộng. Theo đó, dự án điện ảnh Đã Nhiều Năm Như Thế của Trương Tân ThànhTôn Thiên đã được trình làng. Tuy nhiên, phim vừa ra mắt thì nam chính Trương Tân Thành đã bị dân tình ném đá vì EQ thấp.

'Anh nhỏ' của Đàm Tùng Vận gặp liên hoàn 'vận đen', hết bị tẩy chay vì PR phim quá lố, lại bị dân tình ném đá tiếp vì EQ thấp - Ảnh 1

Cụ thể, trong buổi tuyên truyền phim Đã Nhiều Năm Như Thế, khi Trương Tân Thành được hỏi rằng từng xem phim nào của Tôn Thiên trước khi hợp tác. Nam diễn viên đã trả lời rằng có xem Gió Thổi Bán Hạ và chỉ xem đoạn có bạn diễn của mình mà thôi.

'Anh nhỏ' của Đàm Tùng Vận gặp liên hoàn 'vận đen', hết bị tẩy chay vì PR phim quá lố, lại bị dân tình ném đá tiếp vì EQ thấp - Ảnh 2

Tuy nhiên, dân tình soi ra được thời điểm Trương Tân Thành và Tôn Thiên hợp tác, bộ phim Gió Thổi Bán Hạ vẫn chưa chiếu, thậm chí chưa tung ra trailer. Thế nên, dân tình cho rằng anh chàng có ý nói dối để đánh bóng bản thân. Điều này khiến khán giả vô cùng thất vọng về nam diễn viên.

'Anh nhỏ' của Đàm Tùng Vận gặp liên hoàn 'vận đen', hết bị tẩy chay vì PR phim quá lố, lại bị dân tình ném đá tiếp vì EQ thấp - Ảnh 3

Trước đó, Trương Tân Thành và Tôn Thiên dính vào scandal PR ‘không đẹp’ cho bộ phim. Theo đó, mạng xã hội xứ Trung lan truyền đoạn video Trương Tân Thành dẫn Tôn Thiên vào khách sạn. Đoạn clip này được cho là của một paparazzi quay lén để tung tin hẹn hò của người nổi tiếng. Theo đó, tiêu đề chấn động đính kèm đoạn clip càng khiến netizen đứng ngồi không yên: “Có người chụp được Trương Tân Thành dẫn Tôn Thiên vào khách sạn, nghi vấn hẹn hò”.

'Anh nhỏ' của Đàm Tùng Vận gặp liên hoàn 'vận đen', hết bị tẩy chay vì PR phim quá lố, lại bị dân tình ném đá tiếp vì EQ thấp - Ảnh 4

Giữa lúc dân tình đang phấn khích trước thông tin ‘phim giả tình thật’ của cặp đôi thì họ nhận ra sự thật đây chỉ là cách tuyên truyền cho phim điện ảnh Đã Nhiều Năm Như Thế sắp ra mắt. Đoạn clip dắt tay nhau vào khách sạn trên cũng do đoàn phim tung ra, có vẻ như đây là một phân cảnh trong phim.

'Anh nhỏ' của Đàm Tùng Vận gặp liên hoàn 'vận đen', hết bị tẩy chay vì PR phim quá lố, lại bị dân tình ném đá tiếp vì EQ thấp - Ảnh 5

Ngay lập tức, nhiều khán giả đã đòi tẩy chay phim Đã Nhiều Năm Như Thế vì cách PR quá lố của ekip. Tuy nhiên, một số khác thì cho rằng sự việc không đến nổi phải tẩy chay vì nhiều phim cũng làm vậy.

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