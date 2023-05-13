Đàm Tùng Vận chính thức công khai yêu đương với bạn trai kém 5 tuổi, đập tan tin đồn phản bội

Sao quốc tế 13/05/2023 10:07

Mới đây, nữ diễn viên Đàm Tùng Vận bất ngờ công khai thân mật cùng người yêu khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Đàm Tùng Vận là nữ diễn viên dễ dàng hóa thân thành nhiều dạng vai nhờ sở hữu ngoại hình trẻ trung cùng diễn xuất tốt giúp. Tuy lưu lượng không cao bằng Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba song nữ diễn viên lại có duyên với người qua đường rất tốt. Cách đây không lâu, Đàm Tùng Vận đã nhận lời đóng chính trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao hợp tác cùng Hứa Khải.

Đàm Tùng Vận chính thức công khai yêu đương với bạn trai kém 5 tuổi, đập tan tin đồn phản bội - Ảnh 1
Đàm Tùng Vận nhận lời đóng chính trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao hợp tác cùng Hứa Khải

Thế nhưng trước đó, người hâm mộ từng không ngừng phản đối việc Đàm Tùng Vận nhận vai diễn này. Lý do là vì trước đó, tác giả Cửu Nguyệt Hi từng dính phải lùm xùm đạo văn và phát ngôn: 'Viết sách không dựa vào thị hiếu của độc giả'. Ngoài ra, việc Em đẹp hơn ánh sao lấy chủ đề trí tuệ nhân tạo trong y tế - một chủ đề bị cho là "trôi nổi", không có gì đáng chú ý cũng khiến nhiều người không mấy mặn mà khi tiểu thuyết này được chuyển thể.

Đàm Tùng Vận chính thức công khai yêu đương với bạn trai kém 5 tuổi, đập tan tin đồn phản bội - Ảnh 2
Người hâm mộ từng không ngừng phản đối việc Đàm Tùng Vận nhận vai diễn này

Nói về dự án phim ảnh gần đây, Đàm Tùng Vận cũng có những bộ phim đang chờ lên sóng như Hướng gió mà đi, Quy LộTạm biệt Lý Khả Nhạc... nên người hâm mộ cho rằng việc nhận "bừa" một kịch bản rác ngay thời khắc này là điều không cần thiết, việc nữ diễn viên cần làm là yên tâm nghỉ ngơi, chờ đợi những kịch bản bứt phá hơn nữa trong tương lai.

Đàm Tùng Vận chính thức công khai yêu đương với bạn trai kém 5 tuổi, đập tan tin đồn phản bội - Ảnh 3
Dân tình lại được phen đứng ngồi không yên khi cảnh thân mật của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao bị lộ

Vậy mà mới đây, dân tình lại được phen đứng ngồi không yên khi cảnh thân mật của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao bị lộ. Những cử chỉ thân mật, khoảng cách chênh lệch chiều cao, ngoại hình đẹp đôi… giúp cả hai nhận được vô số lời khen ngợi có cánh. Không thể phủ nhận được rằng, dù chênh nhau đến 5 tuổi nhưng Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trông vẫn “tình bể bình” khi đối diễn cùng nhau.

 

Đàm Tùng Vận chính thức công khai yêu đương với bạn trai kém 5 tuổi, đập tan tin đồn phản bội - Ảnh 4
Dù chênh nhau đến 5 tuổi nhưng Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trông vẫn “tình bể bình” khi đối diễn cùng nhau

Trong sự nghiệp, Đàm Tùng Vận liên tiếp có các phim gây tiếng vang như Điều tuyệt nhất của chúng ta (2016), Mùa hè của hồ ly (2017), Cẩm y chi hạ (2020), Cẩm tâm tựa ngọc (2021). Những dự án này đều có rating cao, lượng người xem thuộc top đầu trong năm.  

Đàm Tùng Vận chính thức công khai yêu đương với bạn trai kém 5 tuổi, đập tan tin đồn phản bội - Ảnh 5
Đàm Tùng Vận liên tiếp có các phim gây tiếng vang khiến tên tuổi cô ngày càng được nhiều người biết đến 

 

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