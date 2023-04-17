Bị chỉ trích mải yêu đương không tập trung cho sự nghiệp, Đàm Tùng Vận có hành động đáp trả cực gắt

Sao quốc tế 17/04/2023 17:20

Sau những chỉ trích về sự nghiệp, Đàm Tùng Vận bất ngờ vượt mặt Lưu Diệc Phi khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Đàm Tùng Vận đã lộ diện trước khán giả màn ảnh nhỏ trong hai bộ phim là Hướng Gió Mà Đi và Quy Lộ. Trong đó, bộ phim cô nàng hợp tác cùng Vương Khải thu về kết quả tốt hơn hẳn so với dự án yêu đương cùng Tỉnh Bách Nhiên. Tuy nhiên bên cạnh những lời khen cũng có đâu đó vài lời chỉ trích khi một số người cho rằng dự án Quy Lộ đang đầu tư vào khâu tình cảm quá nhiều dẫn đến bị nhàm chán. 

Bị chỉ trích mải yêu đương không tập trung cho sự nghiệp, Đàm Tùng Vận có hành động đáp trả cực gắt - Ảnh 1
Bị chỉ trích mải yêu đương không tập trung cho sự nghiệp, Đàm Tùng Vận có hành động đáp trả cực gắt - Ảnh 2
Đàm Tùng Vận trong Quy Lộ - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Quy Lộ do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính đã kết thúc. Mới đây, rating CVB trung bình trên giờ vàng đài Hồ Nam của phim đã được công bố là 0.575. Theo một số bộ phận netizen, điểm số này rõ ràng là quá thấp nếu so với một phim được chiếu trên khung giờ vàng. 

Thế nhưng, dù Quy Lộ chỉ chạm mức rating CVB trung bình là 0.575 nhưng vẫn đứng top 1 phim chiếu cùng khung giờ cùng Hồ Nam. Trước đó, thành tích này thuộc về Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc Phi và Lý hiện đóng chính. 

Bị chỉ trích mải yêu đương không tập trung cho sự nghiệp, Đàm Tùng Vận có hành động đáp trả cực gắt - Ảnh 3Bị chỉ trích mải yêu đương không tập trung cho sự nghiệp, Đàm Tùng Vận có hành động đáp trả cực gắt - Ảnh 4

Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện không chỉ là câu chuyện tình yêu giữa cặp đôi Lý Hồng Đậu và Tạ Chi Dao. Phim góp phần giúp quảng bá phong cảnh nên thơ, trữ tình và cuộc sống bình dị của con người tại Đại Lý. Bên cạnh đó, Đi Đến Nơi Có Gió cũng đã giúp du lịch của vùng đất này tăng trưởng đáng kể.

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