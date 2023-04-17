Bị chỉ trích mải yêu đương không tập trung cho sự nghiệp, Đàm Tùng Vận có hành động đáp trả cực gắt

Từ đầu năm 2023 đến nay, Đàm Tùng Vận đã lộ diện trước khán giả màn ảnh nhỏ trong hai bộ phim là Hướng Gió Mà Đi và Quy Lộ. Trong đó, bộ phim cô nàng hợp tác cùng Vương Khải thu về kết quả tốt hơn hẳn so với dự án yêu đương cùng Tỉnh Bách Nhiên. Tuy nhiên bên cạnh những lời khen cũng có đâu đó vài lời chỉ trích khi một số người cho rằng dự án Quy Lộ đang đầu tư vào khâu tình cảm quá nhiều dẫn đến bị nhàm chán.



Đàm Tùng Vận trong Quy Lộ - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Quy Lộ do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính đã kết thúc. Mới đây, rating CVB trung bình trên giờ vàng đài Hồ Nam của phim đã được công bố là 0.575. Theo một số bộ phận netizen, điểm số này rõ ràng là quá thấp nếu so với một phim được chiếu trên khung giờ vàng.