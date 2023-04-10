Nhan sắc bị netizen chê đã có tuổi so với 'người yêu', Đàm Tùng Vận có màn đáp trả đanh thép

Sao quốc tế 10/04/2023 19:20

Nhan sắc của Đàm Tùng Vận bất ngờ bị netizen chê quá già khi đứng cạnh người yêu.

Cách đây không lâu, một hình ảnh trên phim trường Em Đẹp Hơn Ánh Sao do Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đóng chính đã được đăng tải. Trong bức ảnh này, ''mỹ nhân thanh xuân'' Đàm Tùng Vận bất ngờ bị fan chê bai tạo hình mờ nhạt và nhan sắc thậm chí có phần giống dì cháu với Hứa Khải không khỏi khiến nhiều người chán nản. 

Nhan sắc bị netizen chê đã có tuổi so với 'người yêu', Đàm Tùng Vận có màn đáp trả đanh thép - Ảnh 1
Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mọi chuyện mới đây đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của nhiều fan khi một loạt ảnh Đàm Tùng Vận trên phim trường Em Đẹp Hơn Ánh Sao đã được đăng tải. Ngay lập tức dân tình đã có màn “quay xe” cực gắt. Trong loạt ảnh này, cô nàng đã khoe nhan sắc trong veo của mình trong kiểu tóc ngắn.

Dù cho diện outfit có phần trưởng thành nhưng nhìn cô nàng vẫn vô cùng trẻ trung và cực kỳ xinh đẹp. Thậm chí một số bộ phận netizen còn cho rằng nhìn người đẹp họ Đàm cứ như gái 18 vậy. 

Nhan sắc bị netizen chê đã có tuổi so với 'người yêu', Đàm Tùng Vận có màn đáp trả đanh thép - Ảnh 2Nhan sắc bị netizen chê đã có tuổi so với 'người yêu', Đàm Tùng Vận có màn đáp trả đanh thép - Ảnh 3

Có ý kiến cho rằng đây chính là màn đáp trả của Đàm Tùng Vận khi bị chê già hơn nam chính ở bức ảnh trước đó. Có thể thấy, hình ảnh trước đó chụp ngược sáng, độ phân giải không cao nên có phần dìm nhan sắc của nữ chính. Chính vì vậy loạt ảnh mới đây mới là minh chứng rõ nét nhất cho việc vì sao cô được mệnh danh là nữ hoàng thanh xuân của màn ảnh Cbiz. 

Hiện bộ phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao do Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đóng chính vẫn đang trong quá trình quay. Khán giả đang vô cùng mong đợi màn tương tác cùng cặp đôi ở dự án này.

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