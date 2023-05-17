Lưu Diệc Phi và Lisa 'mỗi người một vẻ' đọ sắc tại Italy

Lisa của Blackpink khoe nhan sắc bên đàn chị hơn 10 tuổi Lưu Diệc Phi tại sự kiện thời trang.
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Mới đây trên weibo, fan hâm mộ của Lisa và Lưu Diệc Phi đang có 1 màn so kè để so sánh nhan sắc của hai thần tượng. Đầu tiên là phải kể tới sự hội ngộ của hai nàng Đại sứ Lưu Diệc Phi và Lisa là những người đẹp châu Á hiếm hoi xuất hiện trong 1 sự kiện đẳng cấp, cả 2 thu hút không ít ống kính của truyền thông. Khi cùng xuất hiện trên sân khấu bên cạnh Ceo của BVLGARI ngài JC Babin, Lưu Diệc Phi và Lisa đã tạo nên khung hình cực kỳ hoàn mỹ.
Lisa và Lưu Diệc Phi chung khung hình
Tuy nhiên không thể phủ nhận dù hơn Lisa tới 10 tuổi nhưng mỹ nhân của màn ảnh Hoa ngữ vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp, khoe vóc dáng nổi bật trước ống kính.
Nếu Lưu Diệc Phi xinh đẹp ngọt ngào cực kỳ nữ tính trong bộ váy hồng dài 8m thì Lisa lại tạo ra một thái cực khác biệt cực kỳ sang chảnh và quyền lực với váy đen. Mỗi 1 nàng đại sứ mang đến 1 vẻ đẹp khác biệt.