Lưu Diệc Phi và Lisa 'mỗi người một vẻ' đọ sắc tại Italy

Sao quốc tế 17/05/2023 16:04

Lisa của Blackpink khoe nhan sắc bên đàn chị hơn 10 tuổi Lưu Diệc Phi tại sự kiện thời trang.

Mới đây trên weibo, fan hâm mộ của Lisa và Lưu Diệc Phi đang có 1 màn so kè để so sánh nhan sắc của hai thần tượng. Đầu tiên là phải kể tới sự hội ngộ của hai nàng Đại sứ Lưu Diệc Phi và Lisa là những người đẹp châu Á hiếm hoi xuất hiện trong 1 sự kiện đẳng cấp, cả 2 thu hút không ít ống kính của truyền thông. Khi cùng xuất hiện trên sân khấu bên cạnh Ceo của BVLGARI ngài JC Babin, Lưu Diệc Phi và Lisa đã tạo nên khung hình cực kỳ hoàn mỹ.

Lưu Diệc Phi và Lisa 'mỗi người một vẻ' đọ sắc tại Italy - Ảnh 1

Lưu Diệc Phi và Lisa 'mỗi người một vẻ' đọ sắc tại Italy - Ảnh 2

Lisa và Lưu Diệc Phi chung khung hình

Lưu Diệc Phi và Lisa 'mỗi người một vẻ' đọ sắc tại Italy - Ảnh 3
Lưu Diệc Phi vẫn rất xinh đẹp nhưng được nhận xét khá an toàn.
Lưu Diệc Phi và Lisa 'mỗi người một vẻ' đọ sắc tại Italy - Ảnh 4
Bên cạnh đó, có không ít người bày tỏ rằng bộ trang phục váy hồng của Lưu Diệc Phi có phần "lạc lõng" giữa sự kiện.
Lưu Diệc Phi và Lisa 'mỗi người một vẻ' đọ sắc tại Italy - Ảnh 5
Theo nhiều người, Lưu Diệc Phi đã có lựa chọn khá an toàn trong sự kiện mang đậm nét quyền lực, bí ẩn và sang chảnh đúng tinh thần "nhà rắn" của BVLGARI.

Lưu Diệc Phi và Lisa 'mỗi người một vẻ' đọ sắc tại Italy - Ảnh 6

Tuy nhiên không thể phủ nhận dù hơn Lisa tới 10 tuổi nhưng mỹ nhân của màn ảnh Hoa ngữ vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp, khoe vóc dáng nổi bật trước ống kính. 

Lưu Diệc Phi và Lisa 'mỗi người một vẻ' đọ sắc tại Italy - Ảnh 7
Lưu Diệc Phi chính thức trở thành đại sứ toàn cầu của hãng kim hoàn Italy BVLGARI vào đầu năm 2023
Lưu Diệc Phi và Lisa 'mỗi người một vẻ' đọ sắc tại Italy - Ảnh 8
Ngoài ra, sự xuất hiện của nam đại sứ Dương Dương cũng gây sự chú ý của netizen.
Lưu Diệc Phi và Lisa 'mỗi người một vẻ' đọ sắc tại Italy - Ảnh 9
Dương Dương chính thức là đại sứ thương hiệu của BVLGARI tại khu vực Trung Quốc từ năm 2021. 

 Nếu Lưu Diệc Phi xinh đẹp ngọt ngào cực kỳ nữ tính trong bộ váy hồng dài 8m thì Lisa lại tạo ra một thái cực khác biệt cực kỳ sang chảnh và quyền lực với váy đen. Mỗi 1 nàng đại sứ mang đến 1 vẻ đẹp khác biệt.

Lưu Diệc Phi và Lisa 'mỗi người một vẻ' đọ sắc tại Italy - Ảnh 10
Lisa chiếm spotlight nhờ bộ đầm đen hở vai sang chảnh vô cùng gợi cảm. 
Lưu Diệc Phi và Lisa 'mỗi người một vẻ' đọ sắc tại Italy - Ảnh 11
Nữ ca sĩ sinh năm 1997 trang điểm nhẹ, búi tóc đơn giản và đeo bộ trang sức đắt đỏ thuộc BST mới mang tên 'Địa trung hải' của BVLGARI.
Lưu Diệc Phi và Lisa 'mỗi người một vẻ' đọ sắc tại Italy - Ảnh 12
"Nàng rắn" Lisa lộng lẫy.
Lưu Diệc Phi và Lisa 'mỗi người một vẻ' đọ sắc tại Italy - Ảnh 13
Bức hình mang đậm hơi hướng Blackpink.
Lưu Diệc Phi và Lisa 'mỗi người một vẻ' đọ sắc tại Italy - Ảnh 14
Lisa là nàng thơ của nhiều thương hiệu xa xỉ.
Lưu Diệc Phi và Lisa 'mỗi người một vẻ' đọ sắc tại Italy - Ảnh 15

Không chỉ tỏa sáng ở thảm đỏ sự kiện hay hàng ghế đầu xem show trình diễn cùng các ngôi sao khác.

Lưu Diệc Phi và Lisa 'mỗi người một vẻ' đọ sắc tại Italy - Ảnh 16
Lisa gây chú ý bởi nhan sắc đỉnh cao khi được chụp bằng camera thường không qua chỉnh sửa. 
Lưu Diệc Phi và Lisa 'mỗi người một vẻ' đọ sắc tại Italy - Ảnh 17
2 diễn viên Anne Hathaway, Zendaya và Hoa hậu Thế giới 2000 Priyanka Chopra Jonas cùng hội ngộ tại sự kiện thời trang cao cấp của hãng BVLGARI tổ chức tại Venice, Italy.
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Từ khóa:   sao quốc tế Lưu Diệc Phi Lisa (BLACKPINK) Dương Dương Bulgari

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