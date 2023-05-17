Lưu Diệc Phi và Lisa 'mỗi người một vẻ' đọ sắc tại Italy

Mới đây trên weibo, fan hâm mộ của Lisa và Lưu Diệc Phi đang có 1 màn so kè để so sánh nhan sắc của hai thần tượng. Đầu tiên là phải kể tới sự hội ngộ của hai nàng Đại sứ Lưu Diệc Phi và Lisa là những người đẹp châu Á hiếm hoi xuất hiện trong 1 sự kiện đẳng cấp, cả 2 thu hút không ít ống kính của truyền thông. Khi cùng xuất hiện trên sân khấu bên cạnh Ceo của BVLGARI ngài JC Babin, Lưu Diệc Phi và Lisa đã tạo nên khung hình cực kỳ hoàn mỹ.

Tuy nhiên không thể phủ nhận dù hơn Lisa tới 10 tuổi nhưng mỹ nhân của màn ảnh Hoa ngữ vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp, khoe vóc dáng nổi bật trước ống kính.

Lưu Diệc Phi chính thức trở thành đại sứ toàn cầu của hãng kim hoàn Italy BVLGARI vào đầu năm 2023

Ngoài ra, sự xuất hiện của nam đại sứ Dương Dương cũng gây sự chú ý của netizen.

Dương Dương chính thức là đại sứ thương hiệu của BVLGARI tại khu vực Trung Quốc từ năm 2021.

Nếu Lưu Diệc Phi xinh đẹp ngọt ngào cực kỳ nữ tính trong bộ váy hồng dài 8m thì Lisa lại tạo ra một thái cực khác biệt cực kỳ sang chảnh và quyền lực với váy đen. Mỗi 1 nàng đại sứ mang đến 1 vẻ đẹp khác biệt.

Lisa chiếm spotlight nhờ bộ đầm đen hở vai sang chảnh vô cùng gợi cảm.

Nữ ca sĩ sinh năm 1997 trang điểm nhẹ, búi tóc đơn giản và đeo bộ trang sức đắt đỏ thuộc BST mới mang tên 'Địa trung hải' của BVLGARI.

"Nàng rắn" Lisa lộng lẫy.

Bức hình mang đậm hơi hướng Blackpink.

Lisa là nàng thơ của nhiều thương hiệu xa xỉ.

Không chỉ tỏa sáng ở thảm đỏ sự kiện hay hàng ghế đầu xem show trình diễn cùng các ngôi sao khác.

Lisa gây chú ý bởi nhan sắc đỉnh cao khi được chụp bằng camera thường không qua chỉnh sửa.