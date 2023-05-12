Lưu Diệc Phi mới đây đã được cánh săn ảnh bắt gặp khi có mặt tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc để lên đường sang Venice, Italy. "Thần tiên tỷ tỷ" sẽ tham dự sự kiện của Bvlgari tại Venice với tư cách Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu. Ngay khi mới xuất hiện tại sân bay, Lưu Diệc Phi đã trở thành tiêu điểm được giới truyền thông săn đón.

Luyện tập đủ và đều là giải pháp đầu tiên giúp người đẹp thực hiện mục tiêu giảm cân. Lưu Diệc Phi cho biết chỉ thông qua luyện tập nghiêm túc, bài bản mới có thể lấy lại được vóc dáng - yếu tố quyết định giúp một người nổi tiếng như cô có được mời tham gia nhiều sự kiện hay không.

Nước da trắng sáng, mịn màng không tì vết của Lưu Diệc Phi khiến công chúng ghen tị

Lưu Diệc Phi ở tuổi 35 nhưng vẫn giữ được thần thái trẻ trung

Làn da trắng phát sáng của cô nhận được nhiều lời khen ngợi.

Để tập luyện có hiệu quả nhanh nhất, người đẹp thuê huấn luyện viên riêng giúp cô tập đúng, tập chuẩn từng động tác mà không lo quá sức. Ngoài tập gym, nữ diễn viên còn tập yoga, bóng rổ và bắn cung.

Ở lần xuất hiện này, dễ dàng nhận thấy, Lưu Diệc Phi đã giảm cân khá thành công

Lưu Diệc Phi còn được các chuyên gia dinh dưỡng xây dựng một thực đơn giảm cân hoàn toàn không có thực phẩm nhiều calo, không đồ chiên rán, không cay nóng và không dầu mỡ.

Lưu Diệc Phi hiếm khi diện trang phục khoe eo bởi cô sở hữu vòng eo bánh mì

Thực đơn hàng ngày của cô có đủ 4 nhóm tinh bột - chất đạm - chất béo - vitamin và khoáng chất, đều là những loại ít calo. Rau xanh, trái cây - thường là táo, bưởi, ổi... là thực phẩm chính, còn tinh bột và chất đạm chiếm tỷ lệ thấp hơn. Người đẹp cũng kiêng ăn mặn, ưu tiên đồ ăn sống, hấp hoặc luộc.