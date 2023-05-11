Lưu Diệc Phi phải "trả giá" đắt nhường nào để đổi lấy ánh hào quang

Lưu Diệc Phi hiện vẫn là nữ diễn viên 8X hàng đầu trong giới giải trí Hoa ngữ. Cô có nhiều vai diễn nổi bật trong sự nghiệp như Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (2006), Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ (2003), Triệu Linh Nhi trong Tiên kiếm kỳ hiệp...

Lưu Diệc Phi vừa qua thành công với siêu phẩm Mộng hoa lục và Đi đến nơi có gió giúp cô nàng khẳng định tên tuổi sau nhiều đồn đoán hết thời.

Được nhiều người biết đến với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" thế nhưng ít ai biết được rằng đi kèm với danh xưng này là chấn thương đi theo Lưu Diệc Phi đến suốt cuộc đời. Gần đây Lưu Diệc Phi bị bắt gặp đi lấy thuốc bắc tại một cửa hiệu đông y quen thuộc. Hóa ra khi quay Thần Điêu Đại Hiệp vào năm 2006, vì phải ngâm mình trong nước lạnh quá lâu nên xương khớp của nữ diễn viên bị ảnh hưởng nặng, mang di chứng vĩnh viễn. Từ đó tới nay, nàng tiểu hoa chỉ có thể hạn chế đau đớn bằng cách dùng thuốc đều đặn.