Lưu Diệc Phi phải "trả giá" đắt nhường nào để đổi lấy ánh hào quang

Lưu Diệc Phi đã phải trải qua "chấn thương vĩnh viễn" từ năm 17 tuổi.
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Lưu Diệc Phi hiện vẫn là nữ diễn viên 8X hàng đầu trong giới giải trí Hoa ngữ. Cô có nhiều vai diễn nổi bật trong sự nghiệp như Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (2006), Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ (2003), Triệu Linh Nhi trong Tiên kiếm kỳ hiệp...
Được nhiều người biết đến với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" thế nhưng ít ai biết được rằng đi kèm với danh xưng này là chấn thương đi theo Lưu Diệc Phi đến suốt cuộc đời. Gần đây Lưu Diệc Phi bị bắt gặp đi lấy thuốc bắc tại một cửa hiệu đông y quen thuộc. Hóa ra khi quay Thần Điêu Đại Hiệp vào năm 2006, vì phải ngâm mình trong nước lạnh quá lâu nên xương khớp của nữ diễn viên bị ảnh hưởng nặng, mang di chứng vĩnh viễn. Từ đó tới nay, nàng tiểu hoa chỉ có thể hạn chế đau đớn bằng cách dùng thuốc đều đặn.
Nữ diễn viên cũng tiết lộ mình suýt gặp tai nạn bị nước cuốn trôi trên phim trường. Đối với một thiếu nữ mới 17 tuổi, quả thực Lưu Diệc Phi đã phải hy sinh rất nhiều cho vai diễn.
Sina đưa tin Lưu Diệc Phi đăng tải hình ảnh phải trị liệu chấn thương trên trang cá nhân. Trong ảnh, nữ diễn viên đang được một bác sĩ Đông y châm cứu với chi chít kim châm trên cổ và vai.
Trong một cảnh phim Mộng hoa lục, Lưu Diệc Phi đã đích thân thực hiện cảnh nhân vật Triệu Phán Nhi bị dìm nước, dù bản thân có di chấn gai xương cổ. Trước khi cảnh quay bắt đầu, nữ diễn viên cùng ê-kíp và đạo diễn Dương Dương đã thảo luận rất kỹ để việc ghi hình được thuận lợi nhất.
Đây có lẽ là đáp án cho câu hỏi: "Vì sao Lưu Diệc Phi được quốc dân độ nhiều đến vậy?". Tất cả là nhờ thái độ tận tâm mà Diệc Phi dành cho công việc không thay đổi, từ lúc cô bắt đầu sự nghiệp đến nay.