Lưu Diệc Phi phải "trả giá" đắt nhường nào để đổi lấy ánh hào quang

Sao quốc tế 11/05/2023 13:04

Lưu Diệc Phi đã phải trải qua "chấn thương vĩnh viễn" từ năm 17 tuổi.

Lưu Diệc Phi hiện vẫn là nữ diễn viên 8X hàng đầu trong giới giải trí Hoa ngữ. Cô có nhiều vai diễn nổi bật trong sự nghiệp như Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (2006), Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ (2003), Triệu Linh Nhi trong Tiên kiếm kỳ hiệp...

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Lưu Diệc Phi vừa qua thành công với siêu phẩm Mộng hoa lục và Đi đến nơi có gió giúp cô nàng khẳng định tên tuổi sau nhiều đồn đoán hết thời. 

Được nhiều người biết đến với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" thế nhưng ít ai biết được rằng đi kèm với danh xưng này là chấn thương đi theo Lưu Diệc Phi đến suốt cuộc đời. Gần đây Lưu Diệc Phi bị bắt gặp đi lấy thuốc bắc tại một cửa hiệu đông y quen thuộc. Hóa ra khi quay Thần Điêu Đại Hiệp vào năm 2006, vì phải ngâm mình trong nước lạnh quá lâu nên xương khớp của nữ diễn viên bị ảnh hưởng nặng, mang di chứng vĩnh viễn. Từ đó tới nay, nàng tiểu hoa chỉ có thể hạn chế đau đớn bằng cách dùng thuốc đều đặn. 

Lưu Diệc Phi phải 'trả giá' đắt nhường nào để đổi lấy ánh hào quang - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi đóng Thần Điêu Đại Hiệp năm 17 tuổi 

Nữ diễn viên cũng tiết lộ mình suýt gặp tai nạn bị nước cuốn trôi trên phim trường. Đối với một thiếu nữ mới 17 tuổi, quả thực Lưu Diệc Phi đã phải hy sinh rất nhiều cho vai diễn. 

Lưu Diệc Phi phải 'trả giá' đắt nhường nào để đổi lấy ánh hào quang - Ảnh 3
Lưu Diệc Phi từng được khen ngợi khi tự mình thực hiện các phân cảnh võ thuật đẹp mắt trong Thần Điêu Đại Hiệp.

Sina đưa tin Lưu Diệc Phi đăng tải hình ảnh phải trị liệu chấn thương trên trang cá nhân. Trong ảnh, nữ diễn viên đang được một bác sĩ Đông y châm cứu với chi chít kim châm trên cổ và vai.

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Lưu Diệc Phi thường xuyên can thiệp đông y sau khi tham gia bộ phim Thần điêu đại hiệp

Trong một cảnh phim Mộng hoa lục, Lưu Diệc Phi đã đích thân thực hiện cảnh nhân vật Triệu Phán Nhi bị dìm nước, dù bản thân có di chấn gai xương cổ. Trước khi cảnh quay bắt đầu, nữ diễn viên cùng ê-kíp và đạo diễn Dương Dương đã thảo luận rất kỹ để việc ghi hình được thuận lợi nhất.

Lưu Diệc Phi phải 'trả giá' đắt nhường nào để đổi lấy ánh hào quang - Ảnh 5
Nữ diễn viên sặc nước do phải thực hiện cảnh quay nguy hiểm này nhiều lần

 

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Diệc Phi nhận cơn mưa lời khen vì sự cống hiến đến quên mình cho diễn xuất.

Đây có lẽ là đáp án cho câu hỏi: "Vì sao Lưu Diệc Phi được quốc dân độ nhiều đến vậy?". Tất cả là nhờ thái độ tận tâm mà Diệc Phi dành cho công việc không thay đổi, từ lúc cô bắt đầu sự nghiệp đến nay.

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Thái độ kính nghiệp của Lưu Diệc Phi hiếm có diễn viên nào làm được nhất là trong thời đại diễn viên dùng thế thân quá nhiều như hiện nay.

 

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi từng là nạn nhân của bạo lực học đường khi du học ở Mỹ

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi từng là nạn nhân của bạo lực học đường khi du học ở Mỹ

Mặc dù là ngôi sao nổi tiếng nhất nhì Cbiz nhưng Lưu Diệc Phi cũng không tránh khỏi nạn bạo lực học đường khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

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Từ khóa:   hoa ngữ sao Cbiz lưu diệc phi thần điêu đại hiệp Mộng Hoa Lục

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