'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi từng là nạn nhân của bạo lực học đường khi du học ở Mỹ

Sao quốc tế 09/05/2023 08:59

Mặc dù là ngôi sao nổi tiếng nhất nhì Cbiz nhưng Lưu Diệc Phi cũng không tránh khỏi nạn bạo lực học đường khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Mới đây, hotsearch Weibo được một phen náo loạn trước một buổi phỏng vấn trong quá khứ của Lưu Diệc Phi bất ngờ được "đào" lại, tại đây nữ diễn viên chia sẻ về khoảng thời gian chưa nổi tiếng và còn ngồi trên ghế nhà trường tại Mỹ. 

Theo đó, ngôi sao Mộng hoa lục khiến người hâm mộ xót xa khi tiết lộ bản thân từng bị bạo lực học đường trong thời gian còn học ở nước ngoài do mọi người cảm thấy cô hiền lành, dễ bắt nạt.

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi từng là nạn nhân của bạo lực học đường khi du học ở Mỹ - Ảnh 1
Ngôi sao Mộng hoa lục khiến người hâm mộ xót xa khi tiết lộ bản thân từng bị bạo lực học đường trong thời gian còn học ở nước ngoài  

'Có một khoảng thời gian, tôi bị các bạn học sinh nữ người Hàn gây khó dễ và việc này khiến tôi vô cùng bức bối, chắc có lẽ họ thấy tôi hiền lành. Khi tôi đang ngồi học bình thường thì bạn nữ đó bước đến gần, kéo tóc tôi, còn lấy bút vẽ lên tay tôi. Hội bạn của tôi và của cô bạn đó đã cãi nhau, nhưng đều là người văn minh nên hai bên không động tay động chân gì cả.

Hôm sau, tôi đã kể lại chuyện này cho hiệu trưởng. Các cô bạn đó đã bị mời phụ huynh và bị đình chỉ học 1 tuần' – nữ diễn viên chia sẻ.

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi từng là nạn nhân của bạo lực học đường khi du học ở Mỹ - Ảnh 2
 Nhiều ý kiến cho rằng ngay cả với một cô gái sở hữu nhan sắc hơn người thì khoảng thời gian đi học cũng không hề yên bình, dễ thành mục tiêu bị soi mói và bắt nạt

Ngay lập tức, từ khóa "Lưu Diệc Phi bị bạo lực học đường" trở thành chủ đề hot trên Weibo, không ít bình luận tức giận thay cho nữ diễn viên, lên án gay gắt hành vi bắt nạt tại trường học. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng ngay cả với một cô gái sở hữu nhan sắc hơn người như "thần tiên tỷ tỷ" thì khoảng thời gian đi học cũng không hề yên bình, dễ thành mục tiêu bị soi mói và bắt nạt.

Đáng chú ý, mới đây vào ngày 7/5, 1 blogger hơn 6 triệu người theo dõi bất ngờ đăng tải nghi vấn Lưu Diệc Phi từng bị bắt nạt trong quá khứ. Theo blogger này, 1 cư dân mạng tự khai nhận mình đã đánh mỹ nhân Thần Điêu Đại Hiệp khi còn nhỏ.

Cụ thể, dưới bài đăng về bộ phim kinh điển Thiên Long Bát Bộ, cư dân mạng hồn nhiên tiết lộ: 'Hồi nhỏ tôi từng đánh Lưu Diệc Phi vài lần, thế mà giờ đây muốn xem cô ấy lại phải mở tài khoản thành viên'. Người này còn "nửa đùa nửa thật" về việc sắp mua nhà cùng khu với Lưu Diệc Phi. Từ đây, công chúng đặt ra nghi vấn mỹ nhân sinh năm 1987 từng là nạn nhân của bạo lực học đường.

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi từng là nạn nhân của bạo lực học đường khi du học ở Mỹ - Ảnh 3
 Cư dân mạng tự nhận từng đánh Lưu Diệc Phi nói chuyện bằng giọng điệu hả hê, tự đắc giống như đang coi việc bạo hành người khác là chiến tích khiến nhiều người phẫn nộ 

Không những thế, cư dân mạng tự nhận từng đánh Lưu Diệc Phi nói chuyện bằng giọng điệu hả hê, tự đắc giống như đang coi việc bạo hành người khác là chiến tích. Điều này khiến công chúng vô cùng phẫn nộ, tức giận.

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, sau khi tốt nghiệp tiểu học, cô sang Mỹ học tiếp cấp 2 và cấp 3. Sau đó, nữ diễn viên trở về Trung Quốc thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Lưu Diệc Phi sinh ra trong gia đình có điều kiện, cha là giáo sư tiếng Pháp tại Đại học Vũ Hán và hiệu trưởng của Học viện Khổng Tử tại Pháp. Sau đó, ông được cử ra nước ngoài học tập và làm bí thư cao cấp của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Paris. Ông bà của Lưu Diệc Phi cũng nắm giữ nhiều chức vụ tại Trung Quốc, nên không ai nghĩ nữ diễn viên từng bị bắt nạt học đường.

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi từng là nạn nhân của bạo lực học đường khi du học ở Mỹ - Ảnh 4
Gia đình Lưu Diệc Phi có quyền thế, nên không ai nghĩ nữ diễn viên từng bị bắt nạt học đường 

Lưu Diệc Phi thành danh khi còn trẻ. Năm 16 tuổi, cô tham gia bộ phim Kim phấn thế gia với vai diễn Bạch Tú Châu. Đồng thời, nữ diễn viên được giao vai Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ (2003), từ đó gắn liền với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ". 

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