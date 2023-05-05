Mỹ nhân sở hữu nét đẹp cổ điển: Không phải Bạch Lộc hay Triệu Lệ Dĩnh, nữ phụ Trường Nguyệt Tẫn Minh và Lưu Diệc Phi xứng đáng lọt top

Trần Đô Linh ở trong phim lẫn ngoài đời đều mang một nét đẹp cổ điển, đặc biệt là đôi mắt u buồn khá giống với nhân vật. Khoác lên trang phục cổ trang, trông cô có khác gì Diệp Băng Thường bước ra từ trong tiểu thuyết!

Trần Đô Linh được nhận xét là "nữ phụ vàng" hiện nay. Nữ diễn viên chưa đủ sức để đảm nhận vai nữ chính trong các dự án lớn. Song, cô sở hữu ngoại hình đẹp, rất phù hợp với phim cổ trang, diễn xuất ngày càng cải thiện và mức thù lao hợp lý

Cố nhà văn Kim Dung - "cha đẻ" của loạt tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng từng nhận xét về nhan sắc của Lưu Diệc Phi khi cô thể hiện nhân vật Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ bản năm 2003: "Gặp Lưu Diệc Phi, khán giả mới hiểu tôi miêu tả vẻ đẹp Vương Ngữ Yên là chân thực đến mức nào. Nếu không phải Lưu Diệc Phi đóng Vương Ngữ Yên, hàng nghìn, hàng vạn khán giả sẽ cho rằng Kim Dung nói điều không tưởng. Sau khi cô ấy đóng, mọi người sẽ biết trên đời thực sự có một mỹ nhân sống động như vậy".

Nữ diễn viên với khí chất thần tiên

Lưu Diệc Phi mang đến cho người xem cảm giác tươi mới, thuần khiết, thu hút người đối diện ngay từ ấn tượng đầu tiên. Cô được nhận định như nhân vật Vương Ngữ Yên bước ra từ tiểu thuyết. Điều này tương tự với vai diễn Tiểu Long Nữ trong "Thần Điêu Đại Hiệp" phiên bản 2006.

Nhan sắc trở thành huyền thoại của Lưu Diệc Phi

Vương Sở Nhiên

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khí chất cổ điển, thoát tục giúp Vương Sở Nhiên trở thành một trong những Nữ diễn viên đẹp nhất lứa 9x do truyền thông Hoa ngữ bình chọn. Thậm chí, cô còn được mệnh danh là “Thần tiên tỷ tỷ” thế hệ mới, kế thừa Lưu Diệc Phi.

Vương Sở Nhiên được cho là có khí chất của một tiểu Lưu Diệc Phi

Lưu Thi Thi

Trong số các nữ minh tinh của giới giải trí, Lưu Thi Thi được xem là một sự tồn tại “độc nhất vô nhị”. Cô ấy thuần khiết và khí chất như một đóa hoa lan, luôn mang đến cho người đối diện cảm giác thoát tục, cổ điển cứ như thiên tiên hạ phàm.

Vai Nhược Hy trong Bộ Bộ Kinh Tâm chính là ví dụ điển hình

Thông qua những tác phẩm cổ trang của nữ diễn viên, chúng ta có thể cảm nhận được sự ưu nhã trên người cô. Đoan trang nhưng không hề cứng nhắc, nhất cử nhất động đều toát lên sự cao quý.