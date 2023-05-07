Phía Lưu Diệc Phi cho có lên tiếng về tin đồn. Thế nhưng, fan của 'thần tiên tỷ tỷ' đang vô cùng bức xúc

Sáng 7/5, 1 blogger hơn 6 triệu người theo dõi bất ngờ đăng tải nghi vấn Lưu Diệc Phi từng bị bắt nạt trong quá khứ. Theo blogger này, 1 cư dân mạng tự khai nhận mình đã đánh mỹ nhân Thần Điêu Đại Hiệp khi còn nhỏ. Ảnh minh họa: Internet Cụ thể, bên dưới một bài đăng về Lưu Diệc Phi, người này đã thích thú để lại dòng bình luận hả hê, đắc ý: "Hồi nhỏ từng đánh Lưu thiên tiên rất nhiều lần. Vậy mà giờ muốn xem phim của cổ đóng thì phải mở tài khoản thành viên".

Một người chủ động khai nhận từng "đánh" Lưu Diệc Phi khi còn nhỏ Đáng chú ý, cư dân mạng tự nhận từng đánh Lưu Diệc Phi nói chuyện bằng giọng điệu hả hê, tự đắc giống như đang coi việc bạo hành người khác là chiến tích. Điều này khiến công chúng vô cùng phẫn nộ, tức giận. Tin đồn rộ lên sau khi 1 blogger đăng tải dòng bình luận từ cư dân mạng dưới bài đăng về bộ phim huyền thoại của Lưu Diệc Phi Có ý kiến cho rằng thông tin liên quan tới Lưu Diệc Phi hiện vẫn chưa được kiểm chứng. Không loại trừ khả năng, cư dân mạng nói trên tự "chém gió" nhằm gây sự chú ý. Nhưng dù có là "chém gió" thì giọng điệu tự đắc của người này khi nói về hành vi đánh đập người khác cũng rất đáng lên án.

Lưu Diệc Phi là một trong những mỹ nhân hot nhất làng giải trí Cbiz Thế nhưng, câu chuyện này đã trở thành đề tài nóng sốt khắp các diễn đàn mạng xã hội. Dòng hashtag Cư dân mạng tự nhân từng bắt nạt Lưu Diệc Phi cũng theo đó leo lên vị trí đầu bảng "hot search" mạng xã hội Weibo. Phía Lưu Diệc Phi vẫn chưa đưa ra phản hồi cụ thể về câu chuyện này. Hiện tại chưa thể xác thực thông tin này là đúng sai nhưng giọng điệu hả hê khi bắt nạt người khác như vậy mà còn khoe khoang đang khiến cư dân mạng bức xúc thay Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, chủ đề "Netizen tự nhận từng bắt nạt Lưu Diệc Phi" đang gây sốt mạng xã hội Trung Quốc, thu hút tới gần 200 triệu lượt đọc chỉ sau một thời gian ngắn và leo thẳng lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Weibo (hạng mục giải trí). Đến nay, phía Lưu Diệc Phi vẫn chưa chính thức lên tiếng về nghi vấn cô từng bị bạo lực học đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-he-khoe-chien-tich-bao-luc-hoc-uong-luu-diec-phi-khi-con-nho-ban-cu-co-nang-khien-netizen-phan-no-579302.html