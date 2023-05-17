Netizen 'rụng tim' trước outfit sân bay của Lưu Diệc Phi: Đẳng cấp mỹ nhân vạn người mê không phải hư danh

Lưu Diệc Phi khiến cộng đồng mạng 'đổ ầm ầm' với giá outfit mặc ra sân bay mới đây.

Loạt ảnh của Lưu Diệc Phi xuất hiện tại sân bay nước nhà mới đây khiến công chúng phải trầm trồ khen ngợi. Không chỉ được khen không ngớt lời vì thăng hạng nhan sắc, nữ diễn viên còn gây choáng với giá của set đồ mình mặc. Loạt ảnh của Lưu Diệc Phi xuất hiện tại sân bay nước nhà mới đây khiến công chúng phải trầm trồ khen ngợi Toàn bộ đồ được Lưu Diệc Phi mặc là của nhãn hàng thời trang xa xỉ do chính nữ diễn viên làm gương mặt đại diện. Theo thống kê của truyền thông Hồng Kông, quần áo chiếc áo trắng và quần jeans có giá khoảng 110.000 Đài tệ, phụ kiện và trang sức khoảng 2,9 triệu Đài tệ, nếu cộng thêm áo khoác, túi xách và vali thì cả bộ trang phục có giá khoảng 3,65 triệu Đài tệ. Đây là con số không hề nhỏ với một bộ trang phục cơ bản để ra sân bay.

Toàn bộ đồ được Lưu Diệc Phi mặc là của nhãn hàng thời trang xa xỉ do chính nữ diễn viên làm gương mặt đại diện Lưu Diệc Phi cũng được khen ngợi vì body thon gọn, khác hẳn hình ảnh trong Đi Đến Nơi Có Gió. Ngoài giá trị của set đồ, Lưu Diệc Phi cũng được khen ngợi vì body thon gọn, khác hẳn hình ảnh trong Đi Đến Nơi Có Gió. Chỉ cần giảm cân, nhan sắc nữ diễn viên lại thăng hạng vùn vụt. Lưu Diệc Phi là một trong những Hoa đán 8x nổi bật Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, là một trong những Hoa đán 8x nổi bật. Cô nổi tiếng nhờ các vai diễn trong bộ phim: Gia tộc kim phấn, Thần điêu đại hiệp 2006, Tiên kiếm kỳ hiệp 1, Hoa mộc lan, Tình yêu thứ ba, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Hóa ra anh vẫn ở đây...

Thành công với nhân vật Vương Ngữ Yên, cô bắt đầu được khán giả gọi với biệt danh "thần tiên tỷ tỷ" Sau thành công của các phim trước đó, tên tuổi Lưu Diệc Phi được nâng cao hơn trong phim Thiên Long Bát Bộ 2003. Cô vào vai Vương Ngữ Yên khi mới 16 tuổi. Dù là phim cổ trang đầu tay, gương mặt còn non nớt, nhưng nhiều khán giả nhận xét cô hoàn thành tốt vai diễn. Thành công với nhân vật Vương Ngữ Yên, cô bắt đầu được khán giả gọi với biệt danh "thần tiên tỷ tỷ". Tuy không tham gia đóng phim nhiều nhưng vị trí đỉnh lưu của thần tiên tỉ tỉ là không thể chối cãi Hai năm trở lại đây, tên tuổi Lưu Diệc Phi vượt mặt cả Dương Mịch, Angelababy,... nhờ sự thành công của hai bộ phim liên tiếp là Mộng Hoa Lục và Đi Đến Nơi Có Gió. Tuy không tham gia đóng phim nhiều nhưng vị trí đỉnh lưu của thần tiên tỉ tỉ là không thể chối cãi.

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