Ngày 13/5 vừa qua, cộng đồng mạng truyền tay nhau chia sẻ những hình ảnh mới nhất của Cổ Lực Na Trát khi xuất hiện tại một sự kiện. Mỹ nhân Tân Cương ngay lập tức "gây bão" cộng đồng mạng khi tự tin tỏa sáng bất chấp camera thường của "team qua đường".

Chỉ với những hình ảnh chụp vội, chưa qua chỉnh sửa nhưng Cổ Lực Na Trát cũng làm nhiều người xao xuyến, hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên vì quá đỗi xinh đẹp. Tham dự sự kiện, người đẹp khéo léo chọn mẫu váy 2 dây trễ ngực tạo vẻ gợi cảm, tôn lên body mảnh mai của mình. Thêm vào đó, váy có thiết kế khoảng hở phía sau khoe lưng trần siêu quyến rũ khiến nhiều người "đứng ngồi không yên".

Thiết kế váy để lộ tấm lưng trần trắng nõn, vóc dáng nuột nà, nước da trắng mịn của Na Trát đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán rôm rả của hội chị em - Ảnh: Internet

Bất chấp camera thường, Cổ Lực Na Trát vẫn chiếm trọn spotlight với làn da trắng mịn đến phát sáng, tự tin với mọi ống kính. Phong cách trang điểm tinh tế, nhẹ nhàng cùng thần thái tiểu thư, ngọt ngào của cô nàng khiến dân tình bao ngày qua không ngớt lời khen ngợi.

Mặc dù ảnh chất lượng thấp nhưng không thể phủ nhận được nhan sắc chất lượng cao của cô nàng - Ảnh: Internet

Người đẹp Tân Cương Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992, sở hữu chiều cao nổi bậc 1m72 cùng nhan sắc trời ban khiến cô vô cùng tỏa sáng mỗi khi xuất hiện. Năm 15 tuổi cô được làm quen với ống kính qua vai trò người mẫu tại các cửa hàng váy cưới, shop thời trang hay tạp chí. Ít lâu sau đó mỹ nhân 9x thi vào trường Điện ảnh Bắc Kinh và tại đây cô được ví là hot girl vì sở hữu nhan sắc ấn tượng với nét lai Tây lạ lẫm.

Có thể thấy Cổ Lực Na Trát vô cùng tỏa sáng, nổi bần bật mỗi khi xuất hiện, xứng danh Mỹ nhân Tân Cương - Ảnh: Internet

Cổ Lực Na Trát được biết đến qua các bộ phim: "Trạch Thiên Ký", "Hiên viên kiếm - Thiên chi ngân", "Phong khởi nghê thường",... thế nhưng cũng chỉ mang danh là "bình hoa di động" vì chưa có nhiều nổi bật trong diễn xuất.