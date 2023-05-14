Choáng váng với ảnh chưa chỉnh sửa của 'mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát

Vừa qua, Cổ Lực Na Trát trở thành cái tên gây sốt cõi mạng vời màn xuất hiện xinh xuất sắc tại sự kiện.

Gần đây, Cổ Lực Na Trát tham gia một sự kiện tại Quảng Châu, Trung Quốc. Xuất hiện trước sự theo dõi của hàng chục nghìn khán giả, nữ diễn viên Võ thần Triệu Tử Long nhận được lời khen ngợi nhờ sắc vóc nổi bật. Cụ thể, nữ diễn viên với tạo hình tiểu thư yêu kiều khiến nhiều người không thể ngồi yên, ngay từ ảnh không qua chỉnh sửa cũng đã rất mĩ miều và thần thái. Đồng thời, từ khoá "hình ảnh chưa chỉnh sửa của Cổ Lực Na Trát" cũng trở thành chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội Weibo.

Bên cạnh đó, vóc dáng của Cổ Lực Na Trát cũng đẹp phát mê. Nữ diễn viên chọn váy khéo léo tôn body mảnh mai, khoảng hở phía sau khoe lưng trần siêu quyến rũ. Thiết kế váy cột dây trễ ngực tạo vẻ gợi cảm mà rất tinh tế, sang chảnh Thời gian qua, Cổ Lực Na Trát là thành viên cố định của show Manh thám tra án. Đây là một chương trình với nội dung hấp dẫn nhiều trò chơi, đòi hỏi khách mời phải thể hiện sự nhạy bén. Đặc biệt, trong mỗi tập, người chơi sẽ hoá thân thành các nhân vật với chủ đề khác nhau. Mỗi lần xuất hiện với hình ảnh hoá trang mới như nữ thần Đôn Hoàng, Điêu Thuyền trong game Vương giả vinh diệu, sắc vóc của Cổ Lực Na Trát đều nhận được sự tán thưởng của khán giả.

Trước đó, vào tháng 8/2022, Cổ Lực Na Trát bị nghi ngờ chen vào mối quan hệ của nam diễn viên và đàn chị Trương Thiên Ái. Mặc dù Na Trát đã phủ nhận, cô vẫn vướng tai tiếng. Ảnh: Weibo, Sina. Khi bị đưa tin là "tiểu tam", phía Cổ Lực Na Trát cũng không đưa ra phủ nhận ngay. Sau hai ngày, cô mới chia sẻ lại bài vạch trần bạn trai cũ của Trương Thiên Ái và khẳng định chính cô cũng bị tài tử Hộc Châu phu nhân lừa gạt tình cảm. Song, thời điểm vàng để xử lý khủng hoảng truyền thông đã qua, khán giả không còn tin tưởng mỹ nhân Tân Cương. Hành động muộn làm ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của Cổ Lực Na Trát.Tuy nhiên, hiện tại, tâm lý của Cổ Lực Na Trát đã cứng rắn hơn. Cô đứng ra phản bác những bình luận không tốt để bảo vệ mình.

Cổ Lực Na Trát phân trần về hình ảnh diện quần lộ nội y xuống phố gây tranh cãi Mỹ nhân Tân Cương có động thái lên tiếng giải thích về chiếc quần bò được cho có phần phản cảm của mình khi diện xuống phố.

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