Bạch Lộc tiên khí lấn át Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình Hằng Nga?

Sao quốc tế 14/05/2023 15:58

Bạch Lộc bùng nổ nhan sắc trong tạo hình Hằng Nga.

Thời điểm hiện tại, Bạch Lộc đang là một trong những tiểu hoa thuộc lứa 90 được nhiều nhà làm phim ưa thích. Sau Trường Nguyệt Tẫn Minh, khán giả mong đợi Bạch Lộc tái xuất ở Ninh An Như Mộng. ở dự án hợp tác cùng Trương Lăng Hách, nàng “gà cưng” Vu Chính cũng được đánh giá là có tạo hình rất bắt mắt. Có nguồn tin cho biết Ninh An Như Mộng sẽ được lên sóng vào ngày 20/5 này.

Bạch Lộc tiên khí lấn át Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình Hằng Nga? - Ảnh 1
Bạch lộc trong tạo hình Hằng Nga gây chú ý 

Mới đây, Bạch Lộc đã bất ngờ có màn hóa thân thành Hằng Nga tiên tử khi tham gia chương trình Keep Running. Nàng tiểu hoa diện một bộ váy trắng với những dải dây đỏ trang trí cùng kiểu tóc vấn cao kèm phụ kiện đuôi công, phượng. Những hình ảnh này của Bạch Lộc khiến khán giả liên tưởng đến tạo hình của Hằng Nga trong Tây Du Ký.

Bạch Lộc tiên khí lấn át Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình Hằng Nga? - Ảnh 2
Cô được khen nức nở trong tạo hình nhân vật huyền thoại phim Tây Du Ký 

 

Bạch Lộc tiên khí lấn át Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình Hằng Nga? - Ảnh 3
Bạch Lộc lần này được bắt cặp với Châu Thâm. Cả 2 tạo thành bộ đôi Hằng Nga – Thỏ Ngọc vừa đáng yêu, vừa đẹp mắt. 

 

Bạch Lộc tiên khí lấn át Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình Hằng Nga? - Ảnh 4
Bạch Lộc được nhận xét là bùng nổ nhan sắc với chất tiên khí đầy người 

Ngay lập tức, có người đã đem tạo hình của Bạch Lộc ở Keep Running ra so sánh với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trước đó. Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng từng hóa thân thành Hằng Nga trong một quảng cáo cho thương hiệu do cô nàng làm người đại diện. Nàng tiểu hoa xuất hiện với bộ váy hồng phấp phới, bên cạnh là chú thỏ trắng. Ở thời điểm này, Hằng Nga của Triệu Lệ Dĩnh được nhận xét là mang nhiều nét đáng yêu, nhí nhảnh.

Bạch Lộc tiên khí lấn át Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình Hằng Nga? - Ảnh 5
Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình Hằng Nga 

Cùng hóa thân thành Hằng Nga, Bạch Lộc và Triệu Lệ Dĩnh đem đến cho khán giả những cảm xúc khác biệt. Nếu nữ chính Trường Nguyệt Tẫn Minh xinh đẹp dịu dàng thì đàn chị của cô nàng trẻ trung, đáng yêu. Tạo hình Hằng Nga của hai mỹ nhân đình đám Cbiz này đều có những điểm thu hút riêng khiến người xem không thể rời mắt được.

Bạch Lộc tiên khí lấn át Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình Hằng Nga? - Ảnh 6
Thật khó để phân thắng bại giữa 2 nàng tiểu hoa đáng trong cùng một tạo hình 

 

Bạch Lộc tiên khí lấn át Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình Hằng Nga? - Ảnh 7
Tuy nhiên, cũng có nhận xét cho rằng Bạch Lộc lần này có phần nhỉnh hơn

Với diễn xuất ngày một tiến bộ và có nhiều kinh nghiệm đóng dòng phim cổ trang, nhiều khán giả kỳ vọng Dữ Phượng Hành sẽ tiếp tục là bom tấn thành công mới của Triệu Lệ Dĩnh trong thời gian sắp tới.

Bạch Lộc lấn át Dương Tử - Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình hắc y ma giới

Bạch Lộc lấn át Dương Tử - Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình hắc y ma giới

Tạo hình của Bạch Lộc liệu có qua được Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử?

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