Bạch Lộc trước khi nổi tiếng: Vỡ mộng Kpop vì bị SM Entertainment loại, bị ném đá dữ dội vì một hành động

Yêu thích nghệ thuật, đặc biệt với làn sóng Hallyu Hàn Quốc, khi vừa tròn 18 tuổi, Bạch Lộc đăng kí tham gia chương trình tuyển chọn thực tập sinh cho nhà SM Entertainment - Một trong ba ông lớn của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, với giấc mộng trở thành một idol. Tuy nhiên, Bạch Lộc đã bị loại ngay từ những vòng đầu tiên vì ngoại hình và giọng hát không nổi bật.

Bạch Lộc tên thật là Bạch Mộng Nghiên. Khi gia nhập làng giải trí , vì cho rằng cái tên của mình khó nhớ nên cô nàng đổi thành Bạch Lộc, đồng âm với “hươu trắng”.

Sau khoảng 3 năm hoạt động với vai trò mẫu ảnh, năm 2015, Bạch Lộc chính thức gia nhập làng giải trí Hoa ngữ khi tham gia diễn xuất trong một số bộ phim điện ảnh vi mô do hãng phim "Cây Của Mèo" sản xuất.

Bạch Lộc tiếp tục với công việc người mẫu ảnh cho các tạp chí thời trang tuổi teen.

Cô may mắn được lọt vào mắt xanh của Vu Chính, từ đây tiền đồ diễn xuất của Bạch Lộc vô cùng rộng mở



Tháng 9/2016, cô bắt đầu được Vu Chính để mắt và kí hợp đồng với công ty Hoan Ngu. Là "gà cưng" được đạo diễn, nhà sản xuất nổi tiếng Vu Chính nâng đỡ. Cô hợp tác với Hứa Khải qua hai tác phẩm Chiêu Diêu và Học Viện Quân Dự Liệt Hỏa, khiến cho hai người nhiều lần vướng tin hẹn hò.

Tuy nhiên thời gian đó Bạch Lộc bị người hâm mộ của Hứa Khải ném đá dữ dội vì loạt hành động vượt quá giới hạn đồng nghiệp. Cả hai cũng vướng lùm xùm hẹn hò suốt một thời gian dài.

Diễn xuất của Bạch Lộc gây nhiều tranh cãi, tuy nhiên không thể phủ nhận sự nổ lực của cô đã được công chúng đón nhận

Từng bị chê cười vì khả năng diễn xuất, Bạch Lộc rất nỗ lực cải thiện điểm yếu, đảm nhận nhiều loại vai diễn khác nhau để phá tan định kiến hotgirl mạng đóng phim của công chúng.

Năm 2021, cô tỏa sáng qua hai tác phẩm Châu Sinh Như Cố và Một Đời Một Kiếp với Nhậm Gia Luân. Nhờ đó, sao nữ nhận được giải Nữ diễn viên nổi tiếng của năm tại iQiyi International Station QAwards 2021.



Bất chấp tranh cãi, Trường Nguyệt Tẫn Minh đã đưa tên tuổi của Bạch Lộc lên một tầm cao mới

Cùng với sự nâng đỡ của Vu Chính, Bạch Lộc tiếp tục góp mặt trong dự án phim hot Trường Nguyệt Tẫn Minh. Có thể khẳng định vị thế trong giới của nữ diễn viên đã tăng lên không ít sau lần hợp tác này với La Vân Hi.