Theo truyền thông Hoa ngữ mới đây, Bạch Lộc đang được nhắm đến cho vai diễn trong " Bắc Thượng " với đội ngũ chế tác mát tay, uy tín và chi phí đầu tư lớn. Về nội dung "Bắc Thượng" (Tạm dịch: Lên phía Bắc) chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên từng đoạt giải thưởng văn học Mao Thuẫn của tác giả Từ Tắc Thần. Đoàn phim hội tụ đạo diễn Diêu Hiểu Phong (Mẹ hổ bố mèo, Đại trượng phu, Hạnh phúc còn bao xa, Nữ nhân hoa...), biên kịch Triệu Đông Linh (Hạnh phúc đến muôn nhà, Cao lương đỏ...) và nhà tạo hình Trịnh Quân (Gió thổi Bán Hạ).

Dù " Trường Nguyệt Tẫn Minh " gây tranh cãi, diễn xuất của Bạch Lộc cũng chưa thật sự tốt nhưng không thể phủ nhận sức hút của cô. Trên nhiều bảng xếp hạng phim Hoa ngữ, nhân vật và tên của cô được khán giả tìm kiếm hàng đầu trong thời gian phim phát sóng.

Ngoài Bạch Lộc, phim còn có sự tham gia của Âu Hào (thông tin cho rằng là Bạch Kính Đình) trong vai chính. Vai phụ có hàng loạt những ngôi sao tên tuổi như: Vương Học Kỳ, Du Hạo Minh, Tân Chỉ Lôi... Dự kiến toàn bộ ekip sẽ tập hợp tại Tô Châu để bắt đầu quay phim vào tháng 5 này.

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại về diễn xuất của Bạch Lộc mang lại cảm giác mệt mỏi, lặp lại với các vai diễn trước đây của cô. Nữ diễn viên còn bị đánh giá có nét diễn cường điệu. Cô chủ yếu diễn bằng hành động để che giấu đi nội tâm diễn xuất của mình qua việc: Mắt trợn to, nghênh cổ, các biểu cảm trên gương mặt biến dạng. Diễn xuất của Bạch Lộc bị một bộ phận khán giả đánh giá khoa trương, kém tinh tế.

"Bắc Thượng" kể về các thiếu niên cùng nhau lớn bên bờ kênh đào. Tại đây, Tạ Vọng Hoà, Tinh Trì và Hải Khoát luôn ở bên bảo vệ Mã Tư Nghệ khi cô bị quấy rối. Mã Tư Nghệ biến mất sau khi bà và em trai lần lượt qua đời, ba thiếu niên cũng rời quê hương để cùng bạn bè đến Bắc Kinh học tập và làm việc. Gặp lại nhau sau 8 năm xa cách, trải qua vô vàn cạnh tranh và áp lực trong cuộc sống, họ nữa tìm lại hi vọng và niềm tin vào cuộc đời.

Đây là dự án mang màu sắc khá mới mẻ. Dựa vào ê-kíp, nội dung có thể thấy "Bắc Thượng" là một bộ phim được đầu tư chỉn chu và mang đến làn gió mới cho màn ảnh Hoa ngữ thời gian tới.