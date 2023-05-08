Nguyên nhân sự nghiệp của Bạch Lộc vẫn chưa thể bứt phá sau 'Trường Nguyệt Tẫn Minh'

Sao quốc tế 08/05/2023 14:35

Dù có những bộ phim tạo hiệu ứng tốt nhưng nhiều năm qua, diễn xuất của Bạch Lộc vẫn chưa thật sự bứt phá.

Trong suốt nhiều năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Bạch Lộc ít nhiều có những tác phẩm ghi dấu tên tuổi của mình. Với ngoại hình ngọt ngào, đơn thuần, đáng yêu, Bạch Lộc dần thu hút được không ít tình cảm của khán giả. Tiếp đến, cô lần lượt diễn những bộ phim ngắn mang phong cách duy mỹ trong sáng.

 

Theo truyền thông Hoa ngữ, Bạch Lộc là một trong những diễn viên khá nỗ lực. Từ một người mẫu, cô lại dần dà có sự nghiệp vững chắc về diễn xuất. Dù có những bộ phim tạo hiệu ứng tốt nhưng nhiều năm qua, diễn xuất của Bạch Lộc vẫn chưa thật sự bứt phá.

Nguyên nhân sự nghiệp của Bạch Lộc vẫn chưa thể bứt phá sau 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' - Ảnh 1

Năm 2023, bộ phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh" của cô phát sóng. Trong phim, nữ diễn viên vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu cố hữu. Theo truyền thông Hoa ngữ, Bạch Lộc bị đánh giá là thụt lùi về diễn xuất trong "Trường Nguyệt Tẫn Minh". Trong các cảnh quay bi thương khi gia tộc bị diệt, hoang mang với tình thế, đau đớn vì từ chối người yêu... nét diễn của Bạch Lộc thiếu đa dạng, cô chỉ biết gào thét.

Trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc đóng vai Diệp Tịch Vụ/Tang Tửu/Lê Tô Tô, đây là ba thân phận khác nhau của nữ chính ở những mộng cảnh khác biệt.

Nguyên nhân sự nghiệp của Bạch Lộc vẫn chưa thể bứt phá sau 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' - Ảnh 2Nguyên nhân sự nghiệp của Bạch Lộc vẫn chưa thể bứt phá sau 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' - Ảnh 3Nguyên nhân sự nghiệp của Bạch Lộc vẫn chưa thể bứt phá sau 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' - Ảnh 4

Trước khi bộ phim phát sóng, Bạch Lộc được đánh giá khá tốt về diễn xuất. Cô là minh tinh dám thử nghiệm nhiều dạng vai như giả trai trong Trường Quân Sự Liệt Hỏa, nữ ma đầu mạnh mẽ hống hách trong Chiêu Diêu, cô gái câm yếu đuối phim Châu Sinh Như Cố. Do đó, người hâm mộ mong chờ việc thể hiện ba vai với bối cảnh khác nhau trong Trường Nguyệt Tẫn Minh giúp Bạch Lộc tiến thêm một bước mới trong sự nghiệp, khẳng định vị thế dẫn đầu nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 cùng Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân.

Song, khi phim lên sóng, Bạch Lộc bị chê diễn xuất xuống tay. Cảnh khóc của cô bị đánh giá là khoa trương, diễn lố. Nữ diễn viên dường như không hiểu rõ hoàn cảnh của nhân vật, do đó, không diễn giải hợp lý sự phát triển tính cách của vai diễn.

Từ khóa:   Bạch Lộc phim của Bạch Lộc sao hoa ngữ sao châu á Trường Nguyệt Tẫn Minh

TIN LIÊN QUAN

Cnet chọn ra tứ đại đỉnh lưu hoa 90: Tử - Ba xứng đáng, Bạch Lộc khiến netizen được dịp mỉa mai

Cnet chọn ra tứ đại đỉnh lưu hoa 90: Tử - Ba xứng đáng, Bạch Lộc khiến netizen được dịp mỉa mai

Chưa kịp chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' Hứa Quang Hán hẹn nhau tung 'mật ngọt' cho các fan hâm mộ

Chưa kịp chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' Hứa Quang Hán hẹn nhau tung 'mật ngọt' cho các fan hâm mộ

Thành tích Vân Tương truyện của Trần Hiểu có khả năng 'vượt mặt' Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc?

Thành tích Vân Tương truyện của Trần Hiểu có khả năng 'vượt mặt' Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc?

Mỹ nhân sở hữu nét đẹp cổ điển: Không phải Bạch Lộc hay Triệu Lệ Dĩnh, nữ phụ Trường Nguyệt Tẫn Minh và Lưu Diệc Phi xứng đáng lọt top

Mỹ nhân sở hữu nét đẹp cổ điển: Không phải Bạch Lộc hay Triệu Lệ Dĩnh, nữ phụ Trường Nguyệt Tẫn Minh và Lưu Diệc Phi xứng đáng lọt top

Tạo hình đẹp nhất của Bạch Lộc ở Trường Nguyệt Tẫn Minh lộ diện, liệu có lấn ái dàn nữ phụ?

Tạo hình đẹp nhất của Bạch Lộc ở Trường Nguyệt Tẫn Minh lộ diện, liệu có lấn ái dàn nữ phụ?

Hóa ra 'tình tin đồn' của Bạch Lộc từng nặng hơn 100kg, giảm cân xong liền hóa nam thần

Hóa ra 'tình tin đồn' của Bạch Lộc từng nặng hơn 100kg, giảm cân xong liền hóa nam thần

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 31 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz