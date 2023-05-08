Nguyên nhân sự nghiệp của Bạch Lộc vẫn chưa thể bứt phá sau 'Trường Nguyệt Tẫn Minh'

Trong suốt nhiều năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Bạch Lộc ít nhiều có những tác phẩm ghi dấu tên tuổi của mình. Với ngoại hình ngọt ngào, đơn thuần, đáng yêu, Bạch Lộc dần thu hút được không ít tình cảm của khán giả. Tiếp đến, cô lần lượt diễn những bộ phim ngắn mang phong cách duy mỹ trong sáng.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Bạch Lộc là một trong những diễn viên khá nỗ lực. Từ một người mẫu, cô lại dần dà có sự nghiệp vững chắc về diễn xuất. Dù có những bộ phim tạo hiệu ứng tốt nhưng nhiều năm qua, diễn xuất của Bạch Lộc vẫn chưa thật sự bứt phá.

Năm 2023, bộ phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh" của cô phát sóng. Trong phim, nữ diễn viên vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu cố hữu. Theo truyền thông Hoa ngữ, Bạch Lộc bị đánh giá là thụt lùi về diễn xuất trong "Trường Nguyệt Tẫn Minh". Trong các cảnh quay bi thương khi gia tộc bị diệt, hoang mang với tình thế, đau đớn vì từ chối người yêu... nét diễn của Bạch Lộc thiếu đa dạng, cô chỉ biết gào thét.

Trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc đóng vai Diệp Tịch Vụ/Tang Tửu/Lê Tô Tô, đây là ba thân phận khác nhau của nữ chính ở những mộng cảnh khác biệt.

Trước khi bộ phim phát sóng, Bạch Lộc được đánh giá khá tốt về diễn xuất. Cô là minh tinh dám thử nghiệm nhiều dạng vai như giả trai trong Trường Quân Sự Liệt Hỏa, nữ ma đầu mạnh mẽ hống hách trong Chiêu Diêu, cô gái câm yếu đuối phim Châu Sinh Như Cố. Do đó, người hâm mộ mong chờ việc thể hiện ba vai với bối cảnh khác nhau trong Trường Nguyệt Tẫn Minh giúp Bạch Lộc tiến thêm một bước mới trong sự nghiệp, khẳng định vị thế dẫn đầu nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 cùng Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân.

Song, khi phim lên sóng, Bạch Lộc bị chê diễn xuất xuống tay. Cảnh khóc của cô bị đánh giá là khoa trương, diễn lố. Nữ diễn viên dường như không hiểu rõ hoàn cảnh của nhân vật, do đó, không diễn giải hợp lý sự phát triển tính cách của vai diễn.