Hóa ra 'tình tin đồn' của Bạch Lộc từng nặng hơn 100kg, giảm cân xong liền hóa nam thần

Trương Lăng Hách khiến dân tình yêu thích bởi sở hữu ngoại hình điển trai, cuốn hút cùng chiều cao nổi trội. Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có được visual được như bây giờ, nam thần đã tốn rất nhiều công sức, vất vả vô cùng.

Được biết trước khi vào showbiz, Trương Lăng Hách từng nặng hơn 100kg. Đáng nói, dù thân hình quá khổ là thế, nhưng Trương Lăng Hách gần như không ý thức được điều đó, cho tới khi một người bạn học cùng lớp cấp ba đề cập tới, ngôi sao sinh năm 1997 mới bắt đầu tự nhủ với bản thân rằng mình phải giảm cân.

Nam tài tử tiết lộ, vì muốn nâng cao sức khỏe cũng như cải thiện ngoại hình, anh bắt đầu nỗ lực giảm cân. Trương Lăng Hách cho biết có tháng anh giảm được 10kg, nhờ đó mà thân hình thon gọn, gương mặt cũng sắc nét và điển trai hơn. Sau đó, nhờ điều chỉnh chế độ ăn uống và tập thể dục, anh đã giảm được 24kg trong vòng bốn tháng.

Năm 2016, anh thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Nam Kinh, đồng thời tham gia câu lạc bộ hàng không tại trường. Tại đây, anh gặp được người quản lý hiện tại và bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ làm diễn viên.

Trương Lăng Hách cũng công khai chiều cao thực của mình, xác nhận anh hiện tại đã cao 1m90 chứ không phải 1m88 như trên profile đã ghi. Chia sẻ về lý do lùi chiều cao xuống, nam diễn viên cho biết: "Vào thời điểm đó, một số người nói với tôi rằng nếu tôi quá cao lớn sẽ rất khó tìm được bạn diễn".

Hiện tại, Trương Lăng Hách có hai bộ phim chuẩn bị lên sóng là Ninh An Như Mộng đóng cùng Bạch Lộc, Vân Chi Vũ đóng cùng Ngu Thư Hân. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo liên quan đến mỹ nam.