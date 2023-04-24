Bạch Lộc lên tiếng xin lỗi giữa làn sóng tẩy chay dữ dội về phát ngôn xúc phạm nữ giới trong quá khứ

Dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh được đánh giá là điểm sáng của dòng phim cổ trang những ngày qua. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bộ phim nhận về nhiều tranh cãi tiêu cực về nội dung lẫn các nhân vật trong phim. Không những thế, những chuyện đời tư không tốt trong quá khứ của diễn viên chính cũng bị dân tình đào bới.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện làn sóng tẩy chay Bạch Lộc dữ dội về phát ngôn văng tục, coi thường nữ giới trong quá khứ. Theo đó, trong một buổi phỏng vấn vào thời điểm đóng chính bộ phim Chiêu Diêu , Bạch Lộc gọi nhân vật nam chính của Hứa Khải là ‘Cún Nhỏ’, còn nhân vật của mình là ‘Tiểu Mẫu Cẩu’ (Chó Cái). Theo cư dân mạng, gọi nhân vật do mình đóng là ‘chó cái’ là chuyện không thể chấp nhận được.

Fan của Bạch Lộc đã lên tiếng bênh vực cho cô nàng. Họ cho rằng nhiều anti fan thấy phim Trường Nguyệt Tẫn Minh của cô nàng đang hot nên cố tình đào lại phốt cũ để đạp đổ cô nàng. Họ còn cho rằng thời điểm đó, cô nàng mới vào nghề, chưa biết cách trả lời khéo léo. Tuy nhiên, nhiều khán giả phản bác chê Bạch Lộc có EQ thấp, từ ngữ mang ý thô tục này không nên tùy tiện nói ra từ một nữ diễn viên đang nổi. Thậm chí, Bạch Lộc còn bị cho là cố tình xây dựng hình ảnh cô gái mạnh mẽ, phóng khoáng, chê nhân vật của mình quá nữ tính với ý nghĩa tiêu cực.

Giữa làn sóng tranh cãi dữ dội, Bạch Lộc đã chính thức lên tiếng xin lỗi về phát ngôn sai lầm này của mình: "Vài ngày qua, những nội dung về phát ngôn trong quá khứ của tôi dẫn tới nhiều tranh cãi. Đúng là tôi đã dùng cách không thích hợp để bày tỏ quan điểm của mình, khiến mọi người khó chịu. Tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến công chúng. Đây là bài học đắt giá dành cho tôi, cần phải thận trọng hơn với lời nói của mình".

Nhiều khán giả cho rằng Bạch Lộc biết nhận sai và xin lỗi nên đáng được tha thứ, vì cô nàng cũng chỉ lỡ vạ miệng chứ không cố ý. Tuy nhiên, một số khán giả lại không chấp nhận cho rằng đáng lý cô nàng nên xin lỗi ngay từ lúc lỡ phát ngôn sai lệch chứ không để đến lúc bị dân mạng đào lại chuyện cũ. Họ còn khẳng định không phải cứ xin lỗi thì sẽ được tẩy trắng.

Không những thế, họ còn cho rằng lý do cô lên tiếng xin lỗi vì liên quan đến một bài viết ‘báo đời’ của Vu Chính. Theo đó, giữa làn sóng tẩy chay Bạch Lộc, ‘biên kịch vàng’ Vu Chính, ông chủ của Bạch Lộc, đã làm một bài thơ ủng hộ ‘gà cưng’ với nội dung khuyên nữ diễn viên không nên để ý chuyện ồn ào bên ngoài, khi mùa đông đi qua sẽ là ngày xuân tươi đẹp.

Bài thơ của Vu Chính cố ý nhắc tới từ "linh xà", bị cho là ám chỉ Trần Đô Linh, bạn diễn của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Động thái này của Vu Chính không giúp ích cho Bạch Lộc mà còn khiến cả hai người bị khán giả quay lưng nên nhiều người cho rằng đó là lý do cô buộc phải lên tiếng xin lỗi.