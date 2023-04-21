Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách sẽ lên sóng vào ngày 'Tôi Yêu Bạn' khiến dân tình phấn khích

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính sẽ lên sóng vào ngày 20/5 tới trên nền tảng trên nền tảng Iqiyi. Được biết, ngày này trùng với ngày ‘Tôi Yêu Bạn’ bên Trung Quốc. Cụ thể, 5.20 đồng âm với cụm từ ‘Tôi Yêu Bạn’ của tiếng Trung.

Nhiều khán giả vô cùng phấn khích trước thông tin này. Theo đó, Bạch Lộc đang có bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh đang lên sóng và đang diễn biến gay cấn, hấp dẫn. Theo lịch trình dự án này sẽ kết thúc vào ngày 9/5. Chính vì thế, sau bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, họ còn có cơ hội được gặp lại Bạch Lộc lần nữa trên màn ảnh nhỏ.

Bên cạnh đó, nhiều fan couple của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách cho rằng ngày lên sóng của bộ phim vào ngày ‘Tôi Yêu Bạn’ cũng như ngầm ‘ám hiệu’ về mối quan hệ tình cảm ‘dan díu mập mờ’ của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách.

Được biết, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vướng tin đồn hẹn hò trong thời gian quay bộ phim trong dự án Ninh An Như Mộng. Trên phim trường hai diễn viên trao cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ, Trương Lăng Hách từng cẩn thận lau bánh kem trên mặt Bạch Lộc. Bên cạnh đó, trong một lần tham gia livestream, khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, anh cũng vẽ hình Bạch Lộc. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa lên tiếng đính chính về tin đồn này.

Không những thế, gần đây, trong một show thực tế quảng bá phim Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách có nhiều tương tác dựa vai, trao nhau ánh mắt đầy tình cảm vô cùng ‘đôi lứa xứng đôi’. Chính vì thế, khán giả càng khẳng định chắc nịch cả hai vốn dĩ đang hẹn hò.

Ninh An Như Mộng được chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính. Phim là câu chuyện kể về cuộc đời của Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) – người không từ thủ đoạn để lên ngôi hoàng hậu. Sau cùng, Tuyết Ninh cũng chẳng thể có được tham vọng đó, thậm chí còn bị ép tự sát. Kiếp sau, để chuộc lại những lỗi lầm mình từng gây ra nàng thề với lòng sẽ tu tâm thay đổi.