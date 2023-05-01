Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc hóa giải được 'vận xui', đón loạt tin vui mới khiến dân tình phấn khích

Sao quốc tế 01/05/2023 12:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính đã chính thức nhận loạt tin vui mới khiến dân tình phấn khích.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch LộcLa Vân Hi đóng chính đã chính thức phá 20 tỷ view trên Douyin sau 3 tuần lên sóng. Không những thế, chỉ số phim đang đứng top 1, Vlinkage nhân vật Bạch Lộc và La Vân Hi lần lượt đứng top 1 và 2.

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc hóa giải được 'vận xui', đón loạt tin vui mới khiến dân tình phấn khích - Ảnh 1

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc hóa giải được 'vận xui', đón loạt tin vui mới khiến dân tình phấn khích - Ảnh 2

Được biết, thời gian gần đây, điểm douban của bộ phim giảm từ 6.2 xuống còn 5.8 do vướng tranh cãi về đạo nhái nhạc đệm game Âm Dương Sư. Dù có điểm số tụt hạng nhưng vẫn không thể phủ nhận sức hút lớn và lượt xem của khán giả dành cho bộ phim ở thời điểm hiện nay.

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc hóa giải được 'vận xui', đón loạt tin vui mới khiến dân tình phấn khích - Ảnh 3

Theo đó, tác phẩm thuộc hàng hiếm, khi không có quá nhiều phim cùng thể loại cạnh tranh. Hơn nữa, sức hút từ cặp sao chính cũng phần nào giữ chân khán giả. Thêm vào đó, nguyên tác của Trường Nguyệt Tẫn Minh khá nổi tiếng và đã có sẵn một lượng lớn người theo dõi. Dù tình tiết phim còn gây nhiều tranh cãi, thế nhưng nhờ kĩ xảo và việc đầu tư bối cảnh chỉn chu cũng phần nào giúp bộ phim được quan tâm.

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc hóa giải được 'vận xui', đón loạt tin vui mới khiến dân tình phấn khích - Ảnh 4

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc hóa giải được 'vận xui', đón loạt tin vui mới khiến dân tình phấn khích - Ảnh 5

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.

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