Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc hóa giải được 'vận xui', đón loạt tin vui mới khiến dân tình phấn khích

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính đã chính thức phá 20 tỷ view trên Douyin sau 3 tuần lên sóng. Không những thế, chỉ số phim đang đứng top 1, Vlinkage nhân vật Bạch Lộc và La Vân Hi lần lượt đứng top 1 và 2.