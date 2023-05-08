Thành tích Vân Tương truyện của Trần Hiểu có khả năng 'vượt mặt' Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc?

Sao quốc tế 08/05/2023 08:45

Trở lại với “Vân Tương truyện” sau gần 10 năm, Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng tiếp tục hợp tác với nhau ở phim "Thần điêu đại hiệp". Đồng thời, cả hai được dự đoán sẽ tạo nên cú bứt phá mới cho sự nghiệp của mình.

Trần Hiểu Mao Hiểu Đồng tái hợp sau “Thần điêu đại hiệp” (2014) khiến không ít khán giả thích thú. Bởi thời điểm đó, cả hai còn khá trẻ, tuy nhiên họ vẫn có màn kết hợp ăn ý và nhận được sự yêu mến của khán giả. Sau đó, cả hai đều có những bước tiến riêng. Họ vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật với các dự án phim ảnh. Trong đó, nam diễn viên Trần Hiểu được đánh giá là một trong những sao nam thực lực. Anh chứng minh điều đó qua màn diễn xuất tốt với Lưu Diệc Phi ở "Mộng hoa lục".

Hiện “Vân Tương truyện” là bộ phim do Trần Hiểu - Mao Hiểu Đồng đóng chính đã phát sóng được 1/3 chặng đường. Ngay từ những tập đầu lên sóng, "Vân Tương truyện" nhận nhiều đánh giá tích cực từ người xem do màn kết hợp của cặp đôi chính khá ăn ý.

 

Thành tích Vân Tương truyện của Trần Hiểu có khả năng 'vượt mặt' Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc? - Ảnh 1Thành tích Vân Tương truyện của Trần Hiểu có khả năng 'vượt mặt' Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc? - Ảnh 2

Theo truyền thông Hoa ngữ, phim “Vân Tương truyện” đang giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Maoyan; Đứng đầu bảng xếp hạng Detawen về độ nổi tiếng trong 8 ngày liên tiếp. Phim còn đạt 2 triệu lượng đăng kí xem trước trên trang web trước khi tập 1 lên sóng. Đặc biệt là Mao Hiểu Đồng, người đóng vai nữ anh hùng dũng cảm Thư Á Nam, có cảnh đánh nhau với động tác uyển chuyển do luyện tập rất chăm chỉ.

Hiện về chỉ số nhân vật và diễn viên trong phim, "Vân Tương truyện" vẫn chưa thể vượt qua "Trường Nguyệt Tẫn Minh". Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phim ảnh nhận định với đà này, tác phẩm của Trần Hiểu sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ của mình.

Thành tích Vân Tương truyện của Trần Hiểu có khả năng 'vượt mặt' Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc? - Ảnh 3Thành tích Vân Tương truyện của Trần Hiểu có khả năng 'vượt mặt' Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc? - Ảnh 4

Phim chuyển thể từ bộ tiểu thuyết “Thiên môn công tử” của tác giả Phương Bạch Vũ. “Vân Tương truyện” thuộc thể loại giang hồ đấu trí kể về thiếu hiệp Vân Tương (Trần Hiểu) đệ tử ruột của cao nhân Vân Đài, sau khi khổ luyện võ nghệ 10 năm trời, cuối cùng anh cũng được xuống núi xông pha giang hồ.

Trong hành trình phiêu bạt giang hồ, Vân Tương đã kết giao nhiều bằng hữu cùng họ kề vai tác chiến làm việc nghĩa, trong đó có Thư Á Nam (Mao Hiểu Đồng) - một nữ tử tinh ranh, lanh lẹ đã làm cho Vân Tương cảm mến, nảy sinh tình cảm. Hai người có khoảng thời gian vui vẻ, tốt đẹp bên nhau, về sau sóng gió bắt đầu khi Vân Tương phát hiện ra sự thật "động trời", sư phụ anh là một kẻ tàn ác, không hề cao thượng như anh từng tôn kính. Vân Tương dũng cảm đứng lên bảo vệ chính nghĩa bằng cả trái tim ngay cả khi phải trả giá bằng tính mạng.

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