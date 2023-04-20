Trần Hiểu xuất hiện với nhan sắc khác lạ trong dự án mới lên sóng khiến netizen 'cười xỉu' vì một lý do?

Những ngày qua dự án dự án Trần Phong Thập Tam Tái do Trần Hiểu , Trần Kiến Bân đóng chính đã chính thức lên sóng trên nền tảng Iqiyi. Đáng chú ý, mới đây, mạng xã hội bất ngờ bàn tán về nhan sắc khác thường của Trần Hiểu trong bộ phim này.

Theo đó, trong bức ảnh cư dân mạng đăng tải, Trần Hiểu xuât hiện với máy tóc tóc giả được uốn xoăn nhẹ vô cùng điệu đà. Được biết, đây là một trong những tạo hình của anh chàng trong phim Trần Phong Thập Tam Tái lúc giả dạng để đi làm nhiệm vụ.

Điều khán giả bàn tán đó là vốn dĩ Trần Hiểu có gương mặt góc cạnh, đậm chất nam tính nên khi đội tóc giả khiến anh chàng xuất hiện với diện mạo ‘xấu lạ’. Điều này khiến khán giả cười xỉu lên xỉu xuống trước tạo hình quái gỡ của anh chàng. Chẳng những vậy, biểu cảm của bạn diễn Trần Kiến Bân ngay sau đó càng tăng thêm sự hài hước cho phân cảnh này.

Được biết, Trần Hiểu vốn sở hữu nhan sắc điển trai nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ. Anh chàng từng ghi dấu ấn về diễn xuất qua các tác phẩm như: Lục Trinh truyền kỳ, Tiểu ngạo giang hồ, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Ngũ Thử náo Đông Kinh,....Gần đây nhất, là dự án Mộng Hoa Lục đóng cùng ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi đã gây nhiều tiếng vang lớn và cũng là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh chàng.

Gần đây, bộ phim Trần Phong Thập Tam Tái của Trần Hiểu đã chính thức cán mốc nhiệt độ 8500, một thành tích khá tốt cho sản phẩm của anh chàng. Được biết, bộ phim có nội dung kể về vụ án giết người đặc biệt chưa được giải quyết vào năm 1997 tái hiện 13 năm sau. Cảnh sát hình sự Vệ Tranh Vinh (Trần Hiểu), người chưa bao giờ lần ra hung thủ thực sự, đã bị sốc và rời khỏi tiền tuyến. Nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên của vụ án đã đưa người thầy và người học việc lại với nhau để truy tìm thủ phạm thực sự.