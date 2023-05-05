Tạo hình đẹp nhất của Bạch Lộc ở Trường Nguyệt Tẫn Minh lộ diện, liệu có lấn ái dàn nữ phụ?

Sao quốc tế 05/05/2023 15:53

Mới đây, tạo hình của Bạch Lộc ở Trường Nguyệt Tẫn Minh đã chính thức lộ diện khiến nhiều khán giả không ngường trầm trồ và dành lời khen.

Mới đây, trong tập mới nữ chính Lê Tô Tô do Bạch Lộc đảm nhận đã diện một bộ váy hồng nhạt thướt tha. Kiểu tóc cầu kỳ kết hợp cùng hoa cài đầu giúp nàng tiểu hoa khoe trọn vẻ đẹp dịu dàng, đáng yêu của mình. Thậm chí có nhiều khán giả nhận xét trông Bạch Lộc giống hệt một hoa tiên tử trong tạo hình này.

 

Vừa xuất hiện chưa lâu, tạo hình mới của Bạch Lộc đã gây sốt cộng đồng mạng. Khán giả khen ngợi trang phục và kiểu tóc này đã giúp cô nàng trông có tiên khí hơn hẳn trước đây.

Tạo hình đẹp nhất của Bạch Lộc ở Trường Nguyệt Tẫn Minh lộ diện, liệu có lấn ái dàn nữ phụ? - Ảnh 1Tạo hình đẹp nhất của Bạch Lộc ở Trường Nguyệt Tẫn Minh lộ diện, liệu có lấn ái dàn nữ phụ? - Ảnh 2Tạo hình đẹp nhất của Bạch Lộc ở Trường Nguyệt Tẫn Minh lộ diện, liệu có lấn ái dàn nữ phụ? - Ảnh 3

Tuy nhiên, thời gian gần đây Trường Nguyệt Tẫn Minh lại vấp phải vô số lùm xùm đạo nhái game Âm Dương Sư. Hậu quả là điểm douban của phim đang ở mức 6.2 dần tụt xuống chỉ còn 5.7 – ngang với Ngự Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân. Với đà này, nhiều khán giả cho rằng điểm Douban của Trường Nguyệt Tẫn Minh sẽ còn giảm nữa trong thời gian tới.

Tạo hình đẹp nhất của Bạch Lộc ở Trường Nguyệt Tẫn Minh lộ diện, liệu có lấn ái dàn nữ phụ? - Ảnh 4

Bên cạnh đó, điều người xem lo lắng chính là ở phong độ của cô. Diễn xuất Bạch Lộc nhiều năm qua vẫn dừng ở mừng tạm được, cô chưa thể hiện tốt ở các phân cảnh nội tâm mà thay vào đó diễn hành động như gào khóc, nhăn nhó khi diễn các cảnh bi... Đây là nét diễn cũ và không còn phù hợp với nhu cầu xem phim hiện tại của khán giả.

Với một số diễn viên được ví là "thần đồng diễn xuất" như Châu Tấn, rõ ràng Bạch Lộc vẫn còn thua kém rất xa. Ở "Như Ý truyện" dù nhiều phân đoạn nhân vật chính đau xé lòng nhưng cô vẫn không dùng hành động để thể hiện sự đau đớn mà bộc lộ qua ánh mắt. Đây là nét diễn được nhiều khán giả ưa chuộng và đánh giá cao, trong khi đó Bạch Lộc vẫn bị gắn mác diễn viên thần tượng, chưa thật sự có sự chuyển mình mạnh mẽ.

Hiện tại, trường Nguyệt Tẫn Minh đã dần đi đến đại kết cục. Tập cuối của phim sẽ được chiếu vào ngày 9/5 tới đây.

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