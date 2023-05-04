Lý do 'Trường tương tư' của Dương Tử đang chịu số phận giống phim của Bạch Lộc

Sao quốc tế 04/05/2023 17:35

Sau nhiều dự án thất bại, người hâm mộ của Dương Tử mong rằng "Trường tương tư" sẽ thắng lớn để giúp nữ diễn viên củng cố vị thế của mình trước dàn tiểu hoa đán 9X đang nổi lên.

"Trường tương tư" của Dương Tử đóng chính nằm trong danh sách phim trọng điểm sẽ được quảng bá trong nửa cuối năm 2023. Phim được nhà sản xuất thông báo có tổng số tập là 72, dự kiến lên sóng vào mùa hè năm nay. Ngoài ra, có 3 dự án khác cũng được quảng bá cùng thời điểm là Dữ phượng hành, Chuyện của hoa hồng và Giữa cơn bão tuyết.

Tuy nhiên, theo quy định của cơ quan Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) về thời lượng của mỗi phim, các bộ phim có tổng số tập lên sóng không quá 40. Bên cạnh đó, cách tính thời gian chiếu của các phim gồm nhiều phần cũng bị thay đổi, đơn cử như việc bộ phim gồm 2 phần sẽ được phát sóng cách nhau vài tháng thay vì được lên sóng liên tục.

Chính vì lẽ đó, nhiều khả năng bộ phim "Trường tương tư" bị cắt thời lượng theo đúng quy định. Điều này khiến nhiều khán giả chờ đón bộ phim khá lo lắng.

Lý do 'Trường tương tư' của Dương Tử đang chịu số phận giống phim của Bạch Lộc - Ảnh 1Lý do 'Trường tương tư' của Dương Tử đang chịu số phận giống phim của Bạch Lộc - Ảnh 2

Nhiều người đánh giá số tập dự kiến 72 là hợp lí với bối cảnh vô cùng đồ sộ như trong nguyên tác truyện. Nếu cắt xuống còn 40 tập thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng phim. Tuy nhiên, nếu chia làm hai phần và chiếu theo quy định mới thì tính hấp dẫn khi lên sóng của phim cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều.

Trước "Trường tương tư", bộ phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh" của Bạch Lộc cũng bị cắt đến 18 tập (để làm tròn 40 tập lên sóng). Nguyên do vì theo yêu cầu của cơ quan kiểm duyệt phim, Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc muốn lên sóng buộc lòng phải cắt bỏ những đoạn chưa phù hợp. Điều này dẫn đến tình tiết phim và phát triển tâm lí nhân vật cũng có nhiều điểm bất hợp lí.

 Lý do 'Trường tương tư' của Dương Tử đang chịu số phận giống phim của Bạch Lộc - Ảnh 3

"Trường tương tư" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đồng Hoa. Phim có Dương Tử đảm nhận vai nữ chính. Đóng cùng cô là 3 nam diễn viên trẻ tuổi gồm: Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi. Phim được dự đoán gây sốt vì có nguyên tác nổi tiếng và được yêu thích, dàn diễn viên cũng có danh tiếng và diễn xuất được đánh giá khá tốt.

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Từ khóa:   Dương Tử Bạch Lộc sao hoa ngữ sao châu á Trường Tương Tư

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