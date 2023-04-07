Dương Tử lộ ảnh tựa vai cực thân thiết, còn làm điều bất ngờ này với Phạm Thừa Thừa

Sao quốc tế 07/04/2023 10:30

Mới đây, Dương Tử đã hoàn thành các cảnh quay trong dự án Muốn Mãi Mãi Yêu - 199 Love.

Dương Tử đã được biết đến với hình ảnh phóng khoáng, thoải mái. Dù làm việc ở bất cứ đoàn phim nào, cô cũng để lại ấn tượng tốt vì chăm chỉ, vui vẻ và hòa đồng. Mới đây, Dương Tử đã bị dân tình "soi ra: chuyện lén bao rạp cho phim điện ảnh sắp ra mắt của "người tình màn ảnh" Phạm Thừa Thừa.

Bên cạnh đó, về phía Phạm Thừa Thừa, lúc trả lời phỏng vấn của truyền thông, anh chàng cũng chẳng ngại ngần thú nhận đã gửi tin nhắn khen Dương Tử ăn mặc đẹp ở Đêm hội Weibo.

 Dương Tử lộ ảnh tựa vai cực thân thiết, còn làm điều bất ngờ này với Phạm Thừa Thừa - Ảnh 1

 

Bên cạnh đó, trên trường quay, khán giả thậm chí còn chụp được cảnh Dương Tử - Phạm Thừa Thừa tựa vai thân thiết khi chụp ảnh chung. Dương Tử tỏ ra khá thích thú lúc đứng cạnh em trai Phạm Băng Băng, dù chênh lệch tuổi tác nhiều nhưng nhờ dáng vẻ nhỏ nhắn, trẻ trung, Dương Tử vẫn tạo nên cảm giác rất đẹp đôi với Phạm Thừa Thừa.

Dương Tử lộ ảnh tựa vai cực thân thiết, còn làm điều bất ngờ này với Phạm Thừa Thừa - Ảnh 2Dương Tử lộ ảnh tựa vai cực thân thiết, còn làm điều bất ngờ này với Phạm Thừa Thừa - Ảnh 3Dương Tử lộ ảnh tựa vai cực thân thiết, còn làm điều bất ngờ này với Phạm Thừa Thừa - Ảnh 4

 

Nội dung phim Muốn Mãi Mãi Yêu - 199 Love xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau.

Đến lúc lên Đại học, họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau. Nhưng rồi đến ngày nọ, nhóm bạn bất ngờ xa cách vì đối mặt với thử thách lớn. Mấy năm sau, khi đã 30 tuổi, họ lại tụ họp vì nghe tin người bạn lúc bé Quan Siêu sắp kết hôn.

Trong số 6 người, Hoàng Doanh Tử là cô gái luôn giữ hy vọng hàn gắn tình bạn. Cô làm mọi cách để 6 người gặp gỡ, nói chuyện và giải tỏa hiểu lầm. Vậy nên, dù phải đối diện với khó khăn nào, Hoàng Doanh Tử cũng luôn mạnh mẽ tiến về phía trước.

Thái độ của bạn diễn khi Dương Tử vắng mặt không livestream quảng bá phim mới

Thái độ của bạn diễn khi Dương Tử vắng mặt không livestream quảng bá phim mới

Vì lịch trình quay phim bận rộn nên Dương Tử không tham gia buổi livestream kỷ niệm 1 năm đóng máy Trường Tương Tư với các đồng nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Phạm Thừa Thừa sao hoa ngữ sao châu á Muốn Mãi Mãi Yêu

TIN LIÊN QUAN

Thái độ của bạn diễn khi Dương Tử vắng mặt không livestream quảng bá phim mới

Thái độ của bạn diễn khi Dương Tử vắng mặt không livestream quảng bá phim mới

Lý do Lý Hiện nhận 'cơn mưa lời khen' trong đêm hội Weibo, sánh đôi cùng Dương Tử lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba

Lý do Lý Hiện nhận 'cơn mưa lời khen' trong đêm hội Weibo, sánh đôi cùng Dương Tử lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba

Dân tình 'bấn loạn' trước cảnh tình cảm của Dương Tử và 'tình mới'

Dân tình 'bấn loạn' trước cảnh tình cảm của Dương Tử và 'tình mới'

Còn chưa kịp ra mắt phim của Dương Tử có khả năng đắp chiếu khi bị vướng phải điều này?

Còn chưa kịp ra mắt phim của Dương Tử có khả năng đắp chiếu khi bị vướng phải điều này?

'Tình cũ màn ảnh' Dương Tử bất ngờ nhận tin vui lớn từ dự án Liên Hoa Lâu

'Tình cũ màn ảnh' Dương Tử bất ngờ nhận tin vui lớn từ dự án Liên Hoa Lâu

Lỡ hẹn trở thành King - Queen năm nay, Tiêu Chiến quyết tâm 'hẹn yêu' Dương Tử trong dự án chuyển thể của Diệc Thư

Lỡ hẹn trở thành King - Queen năm nay, Tiêu Chiến quyết tâm 'hẹn yêu' Dương Tử trong dự án chuyển thể của Diệc Thư

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê