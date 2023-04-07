Dương Tử lộ ảnh tựa vai cực thân thiết, còn làm điều bất ngờ này với Phạm Thừa Thừa

Bên cạnh đó, về phía Phạm Thừa Thừa, lúc trả lời phỏng vấn của truyền thông, anh chàng cũng chẳng ngại ngần thú nhận đã gửi tin nhắn khen Dương Tử ăn mặc đẹp ở Đêm hội Weibo.

Dương Tử đã được biết đến với hình ảnh phóng khoáng, thoải mái. Dù làm việc ở bất cứ đoàn phim nào, cô cũng để lại ấn tượng tốt vì chăm chỉ, vui vẻ và hòa đồng. Mới đây, Dương Tử đã bị dân tình "soi ra: chuyện lén bao rạp cho phim điện ảnh sắp ra mắt của "người tình màn ảnh" Phạm Thừa Thừa .

Bên cạnh đó, trên trường quay, khán giả thậm chí còn chụp được cảnh Dương Tử - Phạm Thừa Thừa tựa vai thân thiết khi chụp ảnh chung. Dương Tử tỏ ra khá thích thú lúc đứng cạnh em trai Phạm Băng Băng, dù chênh lệch tuổi tác nhiều nhưng nhờ dáng vẻ nhỏ nhắn, trẻ trung, Dương Tử vẫn tạo nên cảm giác rất đẹp đôi với Phạm Thừa Thừa.

Nội dung phim Muốn Mãi Mãi Yêu - 199 Love xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau.

Đến lúc lên Đại học, họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau. Nhưng rồi đến ngày nọ, nhóm bạn bất ngờ xa cách vì đối mặt với thử thách lớn. Mấy năm sau, khi đã 30 tuổi, họ lại tụ họp vì nghe tin người bạn lúc bé Quan Siêu sắp kết hôn.

Trong số 6 người, Hoàng Doanh Tử là cô gái luôn giữ hy vọng hàn gắn tình bạn. Cô làm mọi cách để 6 người gặp gỡ, nói chuyện và giải tỏa hiểu lầm. Vậy nên, dù phải đối diện với khó khăn nào, Hoàng Doanh Tử cũng luôn mạnh mẽ tiến về phía trước.