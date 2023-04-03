Thái độ của bạn diễn khi Dương Tử vắng mặt không livestream quảng bá phim mới

Sao quốc tế 03/04/2023 19:40

Vì lịch trình quay phim bận rộn nên Dương Tử không tham gia buổi livestream kỷ niệm 1 năm đóng máy Trường Tương Tư với các đồng nghiệp.

Mới đây, Dương Tử không thể tham gia buổi livestream quảng bá cho phim Trường Tương Tư vì bận rộn với lịch trình riêng. Song, để buổi livestream này thêm phần lan tỏa, Dương Tử cũng nhiệt tình trả lời các câu hỏi do đoàn phim đưa đến. Nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy rất tiếc vì không thể tham gia hoạt động tuyên truyền cho Trường Tương Tư.

Nhận xét về Dương Tử, những đồng nghiệp cùng quay phim Trường Tương Tư với cô cho biết, ban đầu khi đến trường quay, cảm thấy còn ngại ngùng nên chưa dám nói chuyện nhiều. Cả Dương Tử lẫn các đồng nghiệp đều chào hỏi theo kiểu xưng hô bằng vai diễn.

Thái độ của bạn diễn khi Dương Tử vắng mặt không livestream quảng bá phim mới - Ảnh 1

 

Bên cạnh đó, sau thời gian làm việc chung, các đồng nghiệp này thấy Dương Tử rất dễ thương, nhiệt tình, luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực. Không tỏ ra mình là Tiểu Hoa Đán hàng đầu, Dương Tử còn hào phóng mời cả đoàn phim ăn thịt nướng. Khoảng thời gian quay phim rất ngắn ngủi song ấn tượng mà Dương Tử để lại trong lòng đồng nghiệp là khá tốt.

Thái độ của bạn diễn khi Dương Tử vắng mặt không livestream quảng bá phim mới - Ảnh 2

Trường Tương Tư có nội dung xoay quanh câu chuyện giữa Tiểu Yêu (Dương Tử) và 3 người đàn ông tài hoa. Trong những tháng năm sống tại nhân gian, bằng chút kiến thức y học, Tiểu Yêu đã cứu mạng Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), đồng thời tạo nên chút "ân oán" với Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ).

 

Đồ Sơn Cảnh vốn là người thừa kế tương lai của gia tộc kinh doanh giàu có, nổi tiếng bậc nhất, còn Tương Liễu là tên yêu quái chín đầu máu lạnh, vô tình. Nếu như ở bên Đồ Sơn Cảnh, Tiểu Yêu cảm thấy bình yên, thì mỗi lần gặp Tương Liễu, Tiểu Yêu càng nhận ra kẻ kiêu ngạo này có rất nhiều tâm sự. Chưa dừng ở đó, trên đường lưu lạc, Tiểu Yêu còn gặp gỡ Chuyên Húc (Trương Vãn Ý) và khiến chàng ta yêu say đắm.

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