Mới đây, loạt hình ảnh tình cảm của Dương Tử và Phạm Thừa Thừa trên phim trường 199 Tình Yêu đã được tung ra. Trong ảnh, cặp đôi có một buổi hẹn hò ngọt ngào vào buổi tối. Phạm Thừa Thừa chạm nhẹ lên má Dương Tử và nắm tay cô đi dạo. Khung cảnh ngọt ngào này ở 199 Tình Yêu khiến nhiều cư dân mạng tan chảy.

Trong dự án Muốn Mãi Mãi Yêu - 199 Love, Dương Tử đóng cùng em trai của Phạm Băng Băng là Phạm Thừa Thừa. Nội dung phim Muốn Mãi Mãi Yêu - 199 Love xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau.

Đến lúc lên Đại học, họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau. Nhưng rồi đến ngày nọ, nhóm bạn bất ngờ xa cách vì đối mặt với thử thách lớn. Mấy năm sau, khi đã 30 tuổi, họ lại tụ họp vì nghe tin người bạn lúc bé Quan Siêu sắp kết hôn. Trong số 6 người, Hoàng Doanh Tử là cô gái luôn giữ hy vọng hàn gắn tình bạn. Cô làm mọi cách để 6 người gặp gỡ, nói chuyện và giải tỏa hiểu lầm. Vậy nên, dù phải đối diện với khó khăn nào, Hoàng Doanh Tử cũng luôn mạnh mẽ tiến về phía trước.