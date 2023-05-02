Nguyên nhân thành tích 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' của Bạch Lộc và La Vân Hi vượt 'Thương lan quyết' nhưng vẫn bị tẩy chay

Sao quốc tế 02/05/2023 07:37

"Trường Nguyệt Tẫn Minh" là bộ phim Hoa ngữ gây xôn xao thời gian qua. Nguyên nhân không nằm ở chất lượng phim mà đến từ những ồn ào từ dàn sao, các tình tiết, phục trang...

"Trường Nguyệt Tẫn Minh” do Bạch Lộc La Vân Hi đóng chính hiện đã vượt “Thương lan quyết” về một số thành tích, trong đó, phim hiện tại được đánh giá “bạo” -tức độ hot và khả năng phủ sóng. Nhưng sau những ồn ào thời gian qua, mới đây, phim bị một bộ phận khán giả tẩy chay, yêu cầu dừng phát sóng trên các nền tảng.

Nguyên nhân là vì nhiều khán giả cho rằng  "Trường Nguyệt Tẫn Minh" dính quá nhiều ồn ào. Phim nạp về lượng anti-fan lớn và liên tục có những bài viết chê bai phim về cách tạo hình của La Vân Hi, diễn xuất của nữ chính. Đỉnh điểm, nhiều khán giả cho rằng nội dung phim không phù hợp với văn hoá Trung Quốc. Chính vì thế, họ đã làm đơn yêu cầu các nền tảng ngừng phát sóng.

Nguyên nhân thành tích 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' của Bạch Lộc và La Vân Hi vượt 'Thương lan quyết' nhưng vẫn bị tẩy chay - Ảnh 1

Bên cạnh đó, thông tin phim bị sửa đổi so với nguyên tác cũng như việc cắt ngắn đi nhiều tập khiến mạch phim bị loãng, không mang lại cảm giác thoải mái cho khán giả khi theo dõi. "Trường Nguyệt Tẫn Minh" của La Vân Hi - Bạch Lộc đã đi được 2/3 chặng đường với nhiều tình tiết dần dà được tháo gỡ.

Nguyên nhân thành tích 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' của Bạch Lộc và La Vân Hi vượt 'Thương lan quyết' nhưng vẫn bị tẩy chay - Ảnh 2Nguyên nhân thành tích 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' của Bạch Lộc và La Vân Hi vượt 'Thương lan quyết' nhưng vẫn bị tẩy chay - Ảnh 3

"Trường Nguyệt Tẫn Minh" có nội dung kể về mối tình ngang trái, đẫm nước mắt giữa ma thần Đàm Đài Tẫn - Minh Dạ (La Vân Hi) và Lê Tô Tô - Tang Tửu (Bạch Lộc) - con gái của chưởng giáo Hành Dương tông.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình bi thương ngược luyến của Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô ở tiên giới và nhân gian, xuyên qua 3 kiếp luân hồi. Đạm Đài Tẫn là ma thần tàn ác thống trị tam giới, đày đọa chúng sinh rơi vào cảnh oán thán lầm than.  Lê Tô Tô hóa thân thành Diệp Tịch Vụ – tiểu thư của nhà họ Diệp. Không ngờ Diệp Tịch Vụ lại là hôn thê của Đạm Đài Tẫn. Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi cùng trải qua nhiều biến cố. 

Không muốn tam giới lại một lần nữa rơi vào nguy khốn, Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô đã thiết lập lại cục diện. Tâm ý tương thông, một người dùng thần tủy trảm ma nghiệp, một người dùng tà cốt nhập thần đạo, xoay chuyển càn khôn ngăn cản diệt thế.

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