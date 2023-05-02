Nguyên nhân thành tích 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' của Bạch Lộc và La Vân Hi vượt 'Thương lan quyết' nhưng vẫn bị tẩy chay

"Trường Nguyệt Tẫn Minh” do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính hiện đã vượt “Thương lan quyết” về một số thành tích, trong đó, phim hiện tại được đánh giá “bạo” -tức độ hot và khả năng phủ sóng. Nhưng sau những ồn ào thời gian qua, mới đây, phim bị một bộ phận khán giả tẩy chay, yêu cầu dừng phát sóng trên các nền tảng.

Nguyên nhân là vì nhiều khán giả cho rằng "Trường Nguyệt Tẫn Minh" dính quá nhiều ồn ào. Phim nạp về lượng anti-fan lớn và liên tục có những bài viết chê bai phim về cách tạo hình của La Vân Hi, diễn xuất của nữ chính. Đỉnh điểm, nhiều khán giả cho rằng nội dung phim không phù hợp với văn hoá Trung Quốc. Chính vì thế, họ đã làm đơn yêu cầu các nền tảng ngừng phát sóng.