Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi tiếp tục vướng nghi vấn 'đạo nhái' vì tình tiết này

Nhiều người cho rằng nhân vật tiểu hồ ly Phiên Nhiên do Tôn Trân Ny thủ vai đang tạo nhái vai của Đường Yên trong "Tiên kiếm kỳ hiệp 3".

Gần đây, người hâm mộ của các phim tiên hiệp cho rằng nhân vật tiểu hồ ly Phiên Nhiên do Tôn Trân Ny thủ vai đang tạo nhái vai của Đường Yên trong "Tiên kiếm kỳ hiệp 3". Cụ thể, khán giả chỉ ra nhiều chi tiết như trang phục, động tác pháp thuật, hình thể, tình tiết phát triển tình cảm... trong "Trường Nguyệt Tẫn Minh" của nhân vật này gần như sao chép y hệt từ nhân vật Tử Huyên của Đường Yên. Ban đầu, nhân vật tiểu hồ ly Phiên Nhiên do Tôn Trân Ny thủ vai được đánh giá khá cao trong phim. Nếu vai của Bạch Lộc, La Vân Hi bị chê lòe loẹt, diêm dúa thì nhân vật này được đánh giá có tạo hình vừa phải, xinh đẹp. Song, khi phim đi được nửa chặng đường, nhiều khán giả so sánh các chi tiết tương tự với vai diễn kinh điển của Đường Yên trong "Tiên kiếm kỳ hiệp 3".

Trong nguyên tác của "Trường Nguyệt Tẫn Minh", nhân vật tiểu hồ ly mặc trang phục sắc vàng, chứ không lấy tông tím làm chủ đạo như "Trường Nguyệt Tẫn Minh". Trong khi màu tím là màu mà nhân vật Đường Yên thủ vai trước đó. Động tác nhấc chân cao mô phỏng đuôi rắn của Đường Yên cũng được Tôn Trân Ny bắt chước đưa vào phim.

Tuyến truyện của hai nhân vật Phiên Nhiên và Tử Huyên cũng có rất nhiều điểm giống nhau. Cụ thể, nhân vật Tử Huyên gặp Từ Trường Khanh lần đầu khi anh bị thương, thì ở Trường Nguyệt Tẫn Minh, Phiên Nhiên cũng gặp Diệp Thanh Vũ lần đầu khi anh gặp nạn trên chiến trường. Hai cô gái đều dùng pháp thuật cứu chàng trai có khuôn mặt giống người tình cũ của mình. Thêm nữa, tiến triển tình cảm của hai cặp đôi cũng giống nhau. Trong đó không thể thiếu màn kịch ấn tượng cô gái bị nhiều người đàn ông vây quanh, ép cởi bỏ y phục vì cược thua và được chàng trai của đời mình đến giải vây. Ngoài ra, lời thoại của nhân vật Tử Huyên và Phiên Nhiên nhiều đoạn giống nhau. Hàng loạt tình tiết giống nhau như được "bê từ khuôn" của "Tiên kiếm kỳ hiệp 3" khiến nhân vật của Tôn Trân Ny đang bị khán giả chỉ trích nặng nề. Nhiều khán giả cho rằng, "Trường Nguyệt Tẫn Minh" vốn là bộ phim đầu tư lớn nhưng lại bắt chước trắng trợn. Đây được xem là điều tối kị trong phim ảnh. Từ một bộ phim được quan tâm, khán giả dần dà chuyển qua tẩy chay khiến vị thế của phim ngày một giảm sút.

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