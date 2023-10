Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi tiếp tục vướng nghi vấn 'đạo nhái' vì tình tiết này

Gần đây, người hâm mộ của các phim tiên hiệp cho rằng nhân vật tiểu hồ ly Phiên Nhiên do Tôn Trân Ny thủ vai đang tạo nhái vai của Đường Yên trong "Tiên kiếm kỳ hiệp 3". Cụ thể, khán giả chỉ ra nhiều chi tiết như trang phục, động tác pháp thuật, hình thể, tình tiết phát triển tình cảm... trong "Trường Nguyệt Tẫn Minh" của nhân vật này gần như sao chép y hệt từ nhân vật Tử Huyên của Đường Yên.

Ban đầu, nhân vật tiểu hồ ly Phiên Nhiên do Tôn Trân Ny thủ vai được đánh giá khá cao trong phim. Nếu vai của Bạch Lộc, La Vân Hi bị chê lòe loẹt, diêm dúa thì nhân vật này được đánh giá có tạo hình vừa phải, xinh đẹp. Song, khi phim đi được nửa chặng đường, nhiều khán giả so sánh các chi tiết tương tự với vai diễn kinh điển của Đường Yên trong "Tiên kiếm kỳ hiệp 3".