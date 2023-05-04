Ngô Cẩn Ngôn chính thức 'thất sủng' và bị Vu Chính cho vào lãng quên, nguyên nhân có thật là do Bạch Lộc?

Sao quốc tế 04/05/2023 11:24

Ngô Cẩn Ngôn chính thức bị đạo diễn Vu Chính 'ghẻ lạnh' không thương tiếc.

Ngô Cẩn Ngôn là diễn viên dưới trướng của Vu Chính cùng với Bạch Lộc, Hứa Khải. Có xuất phát điểm khá tốt nhưng hiện tại, cô nàng đã bị các đồng nghiệp bỏ xa vì quá lâu không có tác phẩm mới. Mới đây, người hâm mộ của Ngô Cẩn Ngôn đã vô cùng bức xúc khi nữ diễn viên 27 tháng không được vào đoàn làm phim mới. Thậm chí theo như công bố chính thức, lịch trình tháng 5 này của Ngô Cẩn Ngôn cũng chỉ có một buổi chụp hình cho nhãn hàng chứ không hề có hoạt động nào khác. 

Ngô Cẩn Ngôn chính thức 'thất sủng' và bị Vu Chính cho vào lãng quên, nguyên nhân có thật là do Bạch Lộc? - Ảnh 1
Người hâm mộ của Ngô Cẩn Ngôn đã vô cùng bức xúc khi nữ diễn viên 27 tháng không được vào đoàn làm phim mới - Ảnh: Internet

27 tháng không xuất hiện trên màn ảnh là thời gian quá dài đối với sự nghiệp một nữ diễn viên. Có thể thấy Ngô Cẩn Ngôn gần như đã bị công chúng quên lãng khi liên tiếp nhiều cái tên xuất sắc được chú ý dạo gần đây như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Trương Tịnh Nghi. 

Ngô Cẩn Ngôn chính thức 'thất sủng' và bị Vu Chính cho vào lãng quên, nguyên nhân có thật là do Bạch Lộc? - Ảnh 2
4 năm sau Diên Hi Công Lược, Ngô Cẩn Ngôn vẫn được Vu Chính tích cực nâng đỡ khi nhận nhiều vai chính trong các bộ phim khác - Ảnh: Internet

4 năm sau Diên Hi Công Lược, Ngô Cẩn Ngôn vẫn được Vu Chính tích cực nâng đỡ khi nhận nhiều vai chính trong các bộ phim như Triều ca, Phượng tù hoàng, Hạo Lan truyện, Giữa thanh xuân, Nữ hoàng trả giá… Tuy nhiên, cô vẫn chưa có bộ phim nào vượt mặt được Diên Hi Công Lược. 

Ngô Cẩn Ngôn chính thức 'thất sủng' và bị Vu Chính cho vào lãng quên, nguyên nhân có thật là do Bạch Lộc? - Ảnh 3
 Diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn còn gặp phải chỉ trích vì một màu, cường điệu - Ảnh: Internet

Không những thế, diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn còn gặp phải chỉ trích vì một màu, cường điệu. Biên kịch nổi tiếng của Trung Quốc là Du Tử Hàm đã công khai phê bình người đẹp: 'Với lối diễn xuất vô hồn, chỉ biết trừng mắt, bĩu môi, tôi cho rằng vài năm nữa cô ấy sẽ khó tồn tại trong làng giải trí này'. 

Sau đó, Ngô Cẩn Ngôn có chuyển sang đóng các bộ phim thần tượng ngôn tình không yêu cầu cao về diễn xuất. Tuy các vai diễn không khó nhưng người đẹp vẫn bị chê vì cách diễn trợn mắt quá lố của mình. Tiêu biểu là các bộ phim như Nói đi là đi nhưng đừng nói tạm biệt, Em là đáp án của anh, Hạnh phúc sẽ đến gõ cửa… đều “chìm nghỉm”. 

Ngô Cẩn Ngôn chính thức 'thất sủng' và bị Vu Chính cho vào lãng quên, nguyên nhân có thật là do Bạch Lộc? - Ảnh 4
Các bộ phim thần tượng của cô nàng vẫn chịu cảnh 'chìm nghỉm' - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng nguyên nhân của sự việc được cho là bởi Vu Chính bận “chăm lo” cho Bạch Lộc. Mọi tài nguyên thời trang, phim ảnh của Ngô Cẩn Ngôn đã bị đồng nghiệp cùng công ty cướp sạch. Tuy nhiên cũng có không ít phân tích cho thấy việc Ngô Cẩn Ngôn “thất nghiệp” là do chính năng lực của cô nàng. 

Ngô Cẩn Ngôn chính thức 'thất sủng' và bị Vu Chính cho vào lãng quên, nguyên nhân có thật là do Bạch Lộc? - Ảnh 5
Bạch Lộc luôn tập trung cải thiện khả năng diễn xuất của mình thông qua việc đảm nhận nhiều loại vai diễn - Ảnh: Internet

Trái ngược với Ngô Cẩn Ngôn, Bạch Lộc luôn tập trung cải thiện khả năng diễn xuất của mình thông qua việc đảm nhận nhiều loại vai diễn. Năm 2021, nữ diễn viên chính thức phá tan định kiến hot girl mạng đóng phim của công chúng khi diễn xuất cực đỉnh trong Châu sinh như cố  Một đời một kiếp

Ngô Cẩn Ngôn chính thức 'thất sủng' và bị Vu Chính cho vào lãng quên, nguyên nhân có thật là do Bạch Lộc? - Ảnh 6
Năm 2021, nữ diễn viên chính thức phá tan định kiến hot girl mạng đóng phim của công chúng khi diễn xuất cực đỉnh trong Châu sinh như cố và Một đời một kiếp - Ảnh: Internet

Cảnh khóc của cô trong Châu sinh như cố đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Từ đó, công chúng đã bắt đầu công nhận khả năng diễn xuất tiến bộ của người đẹp. Tên tuổi Bạch Lộc lên như diều gặp gió và liên tiếp được nhiều đạo diễn để ý. Không những thế, nhan sắc nữ diễn viên còn ngày càng thăng hạng, sắc sảo hơn.

Ngô Cẩn Ngôn chính thức 'thất sủng' và bị Vu Chính cho vào lãng quên, nguyên nhân có thật là do Bạch Lộc? - Ảnh 7
Diễn xuất của Bạch Lộc trong Châu sinh như cố được khen ngợi hết lời - Ảnh: Internet

Dù đều là “gà” cùng một nhà và được Vu Chính tạo điều kiện phát triển sự nghiệp hết mình nhưng Ngô Cẩn Ngôn và Bạch Lộc lại có sự khác biệt rõ ràng. Một người diễn xuất ngày càng tự nhiên, visual ổn áp. Trong khi người còn lại thì ngày càng xuống sắc, sự nghiệp “tàn tàn” đến mức bị chê là hết thời. 

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Khi Trường Nguyệt Tẫn Minh được phát sóng trong những ngày vừa qua, Bạch Lộc đã gây ấn tượng bằng cả diễn xuất lẫn nhan sắc của mình.

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