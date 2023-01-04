'Lệnh phi Ngụy Anh Lạc' Ngô Cẩn Ngôn sự nghiệp bất ngờ tụt dốc khiến fan lo lắng

Sao quốc tế 04/01/2023 17:00

Ở tuổi 32, sự nghiệp của Ngô Cẩn Ngôn đang gặp khó khăn hơn bao giờ hết.

Theo một số trang báo uy tín xứ Trung đưa tin gần đây, trong hình ảnh giới thiệu nghệ sĩ do công ty Hoan Ngu Ảnh Thị đăng tải, vị trí "nhất tỷ" (chị cả, người có quyền lực nhất) của Ngô Cẩn Ngôn đã bị thay thế bằng đàn em Bạch Lộc. Điều này khiến netizen cho rằng phải chăng vị thế của mỹ nhân họ Ngô đã không còn được như xưa. 

'Lệnh phi Ngụy Anh Lạc' Ngô Cẩn Ngôn sự nghiệp bất ngờ tụt dốc khiến fan lo lắng - Ảnh 1
Ngô Cẩn Ngôn - Ảnh: Internet

Ngô Cẩn Ngôn từng là ngôi sao được biên kịch Vu Chính hết lòng lăng xê. Cô đóng vai chính trong phim cổ trang Diên Hi công lược, nhờ đó một đêm thành sao, nổi tiếng khắp châu Á.

Vu Chính cũng sản xuất nhiều dự án để Ngô Cẩn Ngôn đảm nhiệm vai nữ chính như Hạo Lan truyện, Em là đáp án của anh, Hạnh phúc vẫn sẽ đến gõ cửa, Thanh xuân sáng thế kỷ, Nữ hoàng mặc cả, Thượng thực, Gia truyền...Dù được chọn mặt gửi vàng ở nhiều dự án lớn nhưng trải qua nhiều năm khả năng diễn xuất của mỹ nhân này vẫn không có gì tiến bộ, thậm chí một số người còn cho rằng cô nàng là nữ diễn viên tệ ngang ngửa với Angela Baby. 

'Lệnh phi Ngụy Anh Lạc' Ngô Cẩn Ngôn sự nghiệp bất ngờ tụt dốc khiến fan lo lắng - Ảnh 2
Khả năng diễn xuất của cô bị đặt dấu chấm hỏi lớn - Ảnh: Internet

Mọi chuyện trong vài năm gần đây đang trở nên xấu hơn với Ngô Cẩn Ngôn khi cô dần có ít dự án mới đóng chính hơn. Trong khi đó, đàn em cùng công ty là Bạch Lộc lại một đường tiến lên. Cô liên tiếp có các tác phẩm đạt thành tích tốt là Chiêu Diêu, Trường quân sự Liệt Hoa, Châu sinh như cố

'Lệnh phi Ngụy Anh Lạc' Ngô Cẩn Ngôn sự nghiệp bất ngờ tụt dốc khiến fan lo lắng - Ảnh 3
Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Cbiz vốn luôn là nơi khắc nghiệt đối với mọi ngôi sao Hoa ngữ, việc bị flop sẽ khiến cho sự nghiệp của họ bị ảnh hưởng ít nhiều, thậm chí là bị quên lãng. Vì thế cho nên nếu như Ngô Cẩn Ngôn không muốn bản thân rơi vào trường hợp như vậy, cô nàng có lẽ nên tập trung cải thiện khả năng diễn xuất của mình. 

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