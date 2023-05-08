Bạch Lộc gặp biến trước thềm Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc?

Sao quốc tế 08/05/2023 10:01

Dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính luôn vẫn giữ nhiệt quan tâm lớn của khán giả. Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Bạch Lộc bất ngờ gặp biến trước thềm phim sắp kết thúc.

Dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch LộcLa Vân Hi đóng chính đã dần đi đến hồi kết và vẫn giữ nhiệt quan tâm lớn của khán giả. Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin một bộ phận khán giả tức giận, yêu cầu phim ngừng chiếu vì liên quan đến tạo hình của nữ chính Bạch Lộc.

Bạch Lộc gặp biến trước thềm Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc? - Ảnh 1

Theo đó, vì theo yêu cầu của cơ quan kiểm duyệt phim, Trường Nguyệt Tẫn Minh đã bị cắt đến 18 tập. Chính vì thế những tạo hình đẹp nhất của nhân vật Lê Tô Tô (Bạch Lộc) đều bị cắt hết. Được biết, tạo hình này giúp nàng Lê Tô Tô trông xinh đẹp và ngập tràn tiên khí. Đáng tiếc bộ trang phục này của nữ chính lại bị cắt hoàn toàn khi phim chiếu.

Bạch Lộc gặp biến trước thềm Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc? - Ảnh 2Bạch Lộc gặp biến trước thềm Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc? - Ảnh 3

Bên cạnh đó, bộ váy hồng, cài hoa trên đầu khi Lê Tô Tô đến Cảnh Quốc cũng bị nhận xét là lên sóng quá ít. Được biết, rất nhiều tình tiết của phân đoạn này đã bị cắt bỏ khiến nội dung phim có phần khó hiểu, thời lượng lên sóng của nữ chính Bạch Lộc cũng ít hơn hẳn. Chính vì thế, họ yêu cầu phía nền tảng Youku cho chiếu những cảnh bị cắt. Tuy nhiên, điều đó khó có thể xảy ra.

Bạch Lộc gặp biến trước thềm Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc? - Ảnh 4Bạch Lộc gặp biến trước thềm Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc? - Ảnh 5

Mặc dù thời gian gần đây vướng những lùm xùm không đáng có nhưng vẫn không thể phủ nhận sức hút lớn và lượt xem của khán giả dành cho bộ phim. Tính đến thời điểm hiện tại, Trường Nguyệt Tẫn Minh là bộ phim mang đến lợi nhuận cao nhất cho nhà sản xuất trong năm nay. Gần đây, dự án này đã chính thức phá 20 tỷ view trên Douyin sau 3 tuần lên sóng. Không những thế, chỉ số phim đang đứng top 1, Vlinkage nhân vật Bạch Lộc và La Vân Hi lần lượt đứng top 1 và 2.

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Theo đó, nhiều netizen nhận xét make up của nữ diễn viên này trong Trường Nguyệt Tẫn Minh không đẹp bằng Thương Lan Quyết khiến nhan sắc của cô như bị phong ấn.

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