Nam phụ át vía La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến dân tình mê mẩn trong tạo hình mới

Sao quốc tế 02/05/2023 15:01

Nếu La Vân Hi gây tranh cãi về tạo hình khi anh quá gầy thì nam phụ Đặng Vi lại được khán giả của Trường Nguyệt Tẫn Minh khen ngợi hết lời.

Phim cổ trang Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi, Bạch Lộc đóng chính hiện đang là từ khóa khiến dân tình sục sôi. Nếu La Vân Hi gây tranh cãi về tạo hình khi anh quá gầy thì nam phụ Đặng Vi lại được khán giả của Trường Nguyệt Tẫn Minh khen ngợi hết lời.

Nam phụ át vía La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến dân tình mê mẩn trong tạo hình mới - Ảnh 1

Mới đây, cộng đồng mạng đã truyền tay nhau loạt tạo hình mới cực đẹp của Đặng Vi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Theo đó, ở những tập mới đây, Đặng Vi xuất hiện với thân phận Công Dã Tịch Vô – sư huynh và cũng là vị hôn phu của nữ chính Lê Tô Tô (Bạch Lộc). Tạo hình khi tu tiên của anh chàng khiến nhiều khán giả không khỏi xuýt xoa vì quá đẹp. Gương mặt điển trai kết hợp cùng bộ trang phục trắng giúp Đặng Vi trông ngập tràn tiên khí. Thậm chí có ý kiến cho rằng Công Dã Tịch Vô đang dần lấn át nam chính Thương Cửu Mân (La Vân Hi) sau 500 năm.

Nam phụ át vía La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến dân tình mê mẩn trong tạo hình mới - Ảnh 2Nam phụ át vía La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến dân tình mê mẩn trong tạo hình mới - Ảnh 3Nam phụ át vía La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến dân tình mê mẩn trong tạo hình mới - Ảnh 4Nam phụ át vía La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến dân tình mê mẩn trong tạo hình mới - Ảnh 5Nam phụ át vía La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến dân tình mê mẩn trong tạo hình mới - Ảnh 6Nam phụ át vía La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến dân tình mê mẩn trong tạo hình mới - Ảnh 7Nam phụ át vía La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến dân tình mê mẩn trong tạo hình mới - Ảnh 8

Từ những tập đầu của Trường Nguyệt Tẫn Minh, nam phụ Tiêu Lẫm do Đặng Vi đóng không có quá nhiều đất diễn để thể hiện. Dù vậy ngoại hình của anh chàng lại thu về vô số lời khen ngợi.

Đây không phải lần đầu tiên Đặng Vi át vía nam chính trong một bộ phim cổ trang. Trong những năm đầu sự nghiệp, anh từng nổi đình đám nhờ vai phụ trong bộ phim Ngộ Long. Thời điểm đó, dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng diễn xuất của anh lại gây chú ý và nhận cơn mưa lời khen từ khán giả.

Nam phụ át vía La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến dân tình mê mẩn trong tạo hình mới - Ảnh 9

Sau thành công của vai diễn này, Đặng Vi cũng được mệnh danh là mỹ nam cổ trang thế hệ mới, được khán giả kỳ vọng sẽ thử sức với vai phản diện tu ma vì quả thực visual của anh rất hợp với những vai như thế.

 

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