Nam phụ át vía La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến dân tình mê mẩn trong tạo hình mới

Phim cổ trang Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi, Bạch Lộc đóng chính hiện đang là từ khóa khiến dân tình sục sôi. Nếu La Vân Hi gây tranh cãi về tạo hình khi anh quá gầy thì nam phụ Đặng Vi lại được khán giả của Trường Nguyệt Tẫn Minh khen ngợi hết lời.