Hết La Vân Hi, một nữ diễn viên trong Trường Nguyệt Tẫn Minh bị chê make up lố, còn đem so sánh với vai diễn cũ trong Thương Lan Quyết

Sao quốc tế 04/05/2023 14:02

Theo đó, nhiều netizen nhận xét make up của nữ diễn viên này trong Trường Nguyệt Tẫn Minh không đẹp bằng Thương Lan Quyết khiến nhan sắc của cô như bị phong ấn.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh so sánh tạo hình của một nữ diễn viên phụ trong hai bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh và Thương Lan Quyết. Theo đó, nhiều netizen nhận xét make up của nữ diễn viên này trong Trường Nguyệt Tẫn Minh không đẹp bằng Thương Lan Quyết khiến nhan sắc của cô như bị phong ấn.

Hết La Vân Hi, một nữ diễn viên trong Trường Nguyệt Tẫn Minh bị chê make up lố, còn đem so sánh với vai diễn cũ trong Thương Lan Quyết - Ảnh 1Hết La Vân Hi, một nữ diễn viên trong Trường Nguyệt Tẫn Minh bị chê make up lố, còn đem so sánh với vai diễn cũ trong Thương Lan Quyết - Ảnh 2

Được biết, nữ diễn viên này là Hoàng Hinh Dao với vai diễn Nguyệt Phù Nhai trong bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh. Sau khi tốt nghiệp Bắc Ảnh, cô trở thành ‘gà cưng’ Hoan Ngu do Vu Chính dẫn dắt. Trước Trường Nguyệt Tẫn Minh, cô nàng từng đóng phụ trong loạt dự án đình đám như Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng, Thượng Thực, Ngọc Lâu Xuân, và gần đây nhất còn có Thương Lan Quyết. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, mỹ nhân này được đánh giá có tiềm năng với thể loại cổ trang, song chưa có sự đột phá dù đã ngoài 30.

Hết La Vân Hi, một nữ diễn viên trong Trường Nguyệt Tẫn Minh bị chê make up lố, còn đem so sánh với vai diễn cũ trong Thương Lan Quyết - Ảnh 3

Nói về vấn đề make up của Trường Nguyệt Tẫn Minh, trước đó, không ít cư dân mạng đã bày tỏ sự thất vọng với tạo hình, cũng như cách định trang nhân vật Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi đóng). Ở mỗi khung hình, La Vân Hi đều có kiểu trang điểm vô cùng dày và lố, với mắt đánh đậm và đôi môi cũng "đậm đà" không kém. Ở những cảnh zoom cận, khán giả có thể thấy rõ những lớp đánh mất, thoa son dày và tương phản với màu da nhợt nhạt, thiếu sắc khí của anh chàng. Một số cho rằng cứ ngỡ La Vân Hi mới là nữ chính vì Bạch Lộc còn chưa có kiểu trang điểm dày cộm như vậy.

Hết La Vân Hi, một nữ diễn viên trong Trường Nguyệt Tẫn Minh bị chê make up lố, còn đem so sánh với vai diễn cũ trong Thương Lan Quyết - Ảnh 4

Hết La Vân Hi, một nữ diễn viên trong Trường Nguyệt Tẫn Minh bị chê make up lố, còn đem so sánh với vai diễn cũ trong Thương Lan Quyết - Ảnh 5

Trong một cảnh ‘giường chiếu’ của cặp nhân vật Trường Nguyệt Tẫn Minh, người xem phải rùng mình khi La Vân Hi và Bạch Lộc có kiểu đánh má hồng lố lăng, cứ như bị tát đến đỏ mặt.

Hiện tại, hình ảnh so sánh cách makeup của Hoàng Hinh Dao trong hai bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh và Thương Lan Quyết vẫn còn gây xôn xao cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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