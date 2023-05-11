Bạch Lộc bùng nổ nhan sắc với tạo hình phượng hoàng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, ai dám nói thua nữ phụ?

Sao quốc tế 11/05/2023 09:29

Về cuối phim, Bạch Lộc có màn lột xác về nhan sắc. Tuy nhiên, thời lượng lên hình với tạo hình đẹp của cô khá ít.

Vừa qua, Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc - La Vân Hi đóng chính đã đi đến hồi kết. Nam chính Đàm Đài Tẫn vì để đóng Đồng Bi đạo đã chấp nhận hy sinh bản thân bỏ lại Lê Tô Tô trong ngày đại hôn. Sau khi Đàm Đài Tẫn “bay màu”, Lê Tô Tô đã sinh được một cô con gái được đặt tên là Đàm Đài Tử Mật. Cái kết bi thương của cặp đôi chính đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả.

Bạch Lộc bùng nổ nhan sắc với tạo hình phượng hoàng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, ai dám nói thua nữ phụ? - Ảnh 1
Con gái Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô có tạo hình khá đáng yêu và khá giống mẹ 

Theo như kết thúc được leak ra trước đó, Đàm Đài Tẫn qua đời, Lê Tô Tô và con gái ngồi bên bờ sông. Sau đó, Lê Tô Tô kể cho con gái nghe chuyện xưa về công chúa Tang Tửu, mặt sông lúc này phản chiếu hình ảnh người đàn ông mặc trang phục trắng, dáng vẻ điển trai, uy phong ngút ngàn. Khán giả cho rằng người đàn ông đó chính là Đàm Đài Tẫn.

Bạch Lộc bùng nổ nhan sắc với tạo hình phượng hoàng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, ai dám nói thua nữ phụ? - Ảnh 2
Về cuối, Bạch Lộc thực sự bùng nổ nhan sắc trong tạo hình phượng hoàng

 

Bạch Lộc bị nhận xét là nhan sắc và tạo hình đều thua xa hai nữ phụ là Trần Đô Linh và Tôn Trân Ny ở những tập đầu. Tuy nhiên, càng về những tập sau, cô nàng lại càng bùng nổ nhan sắc với những tạo hình cực kỳ thu hút đặc biệt là bộ váy hồng khi xuống Cảnh Quốc và bộ trang phục đỏ rực ở tập cuối.

Bạch Lộc bùng nổ nhan sắc với tạo hình phượng hoàng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, ai dám nói thua nữ phụ? - Ảnh 3
Đàm Đài Tẫn dùng vảy Hộ tâm bảo vệ Lê Tô Tô rồi tan biến 

 

Bạch Lộc bùng nổ nhan sắc với tạo hình phượng hoàng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, ai dám nói thua nữ phụ? - Ảnh 4
Trước đó, Bạch Lộc không được đánh giá cao về nhan sắc so với 2 nữ phụ phần vì cô có phần kén tạo hình

Ngay khi tập cuối phim chính thức lên sóng, từ khóa 'Kết thúc phim Trường Nguyệt Tẫn Minh' ngay lập tức chiếm vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng hotsearch của Weibo. Với những khán giả đã từng xem qua những tình tiết bị leak, đây không phải cái kết mang nhiều bất ngờ, thậm chí là nằm trong dự đoán.

Bạch Lộc bùng nổ nhan sắc với tạo hình phượng hoàng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, ai dám nói thua nữ phụ? - Ảnh 5
Nhan sắc Bạch Lộc không thua kém bất kỳ diễn viên nào trong tạo hình cuối phim

Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc, Bạch Lộc tiếp tục tái xuất ở Ninh An Như Mộng. ở dự án hợp tác cùng Trương Lăng Hách, nàng “gà cưng” Vu Chính cũng được đánh giá là có tạo hình rất bắt mắt. Dự kiến Ninh An Như Mộng sẽ được lên sóng vào ngày 20/5 này.

 

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính đã nhận tin vui lớn khiến dân tình phấn khích.

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Từ khóa:   Hoa Ngữ sao Cbiz Trường Nguyệt Tẫn Minh Bạch Lộc La Vân Hi Trần Đô Linh

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