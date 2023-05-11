Bạch Lộc bùng nổ nhan sắc với tạo hình phượng hoàng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, ai dám nói thua nữ phụ?

Vừa qua, Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc - La Vân Hi đóng chính đã đi đến hồi kết. Nam chính Đàm Đài Tẫn vì để đóng Đồng Bi đạo đã chấp nhận hy sinh bản thân bỏ lại Lê Tô Tô trong ngày đại hôn. Sau khi Đàm Đài Tẫn “bay màu”, Lê Tô Tô đã sinh được một cô con gái được đặt tên là Đàm Đài Tử Mật. Cái kết bi thương của cặp đôi chính đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả.

Con gái Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô có tạo hình khá đáng yêu và khá giống mẹ

Theo như kết thúc được leak ra trước đó, Đàm Đài Tẫn qua đời, Lê Tô Tô và con gái ngồi bên bờ sông. Sau đó, Lê Tô Tô kể cho con gái nghe chuyện xưa về công chúa Tang Tửu, mặt sông lúc này phản chiếu hình ảnh người đàn ông mặc trang phục trắng, dáng vẻ điển trai, uy phong ngút ngàn. Khán giả cho rằng người đàn ông đó chính là Đàm Đài Tẫn.