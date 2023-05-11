Bạch Lộc bùng nổ nhan sắc với tạo hình phượng hoàng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, ai dám nói thua nữ phụ?

Về cuối phim, Bạch Lộc có màn lột xác về nhan sắc. Tuy nhiên, thời lượng lên hình với tạo hình đẹp của cô khá ít.
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Vừa qua, Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc - La Vân Hi đóng chính đã đi đến hồi kết. Nam chính Đàm Đài Tẫn vì để đóng Đồng Bi đạo đã chấp nhận hy sinh bản thân bỏ lại Lê Tô Tô trong ngày đại hôn. Sau khi Đàm Đài Tẫn “bay màu”, Lê Tô Tô đã sinh được một cô con gái được đặt tên là Đàm Đài Tử Mật. Cái kết bi thương của cặp đôi chính đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả.
Theo như kết thúc được leak ra trước đó, Đàm Đài Tẫn qua đời, Lê Tô Tô và con gái ngồi bên bờ sông. Sau đó, Lê Tô Tô kể cho con gái nghe chuyện xưa về công chúa Tang Tửu, mặt sông lúc này phản chiếu hình ảnh người đàn ông mặc trang phục trắng, dáng vẻ điển trai, uy phong ngút ngàn. Khán giả cho rằng người đàn ông đó chính là Đàm Đài Tẫn.
Bạch Lộc bị nhận xét là nhan sắc và tạo hình đều thua xa hai nữ phụ là Trần Đô Linh và Tôn Trân Ny ở những tập đầu. Tuy nhiên, càng về những tập sau, cô nàng lại càng bùng nổ nhan sắc với những tạo hình cực kỳ thu hút đặc biệt là bộ váy hồng khi xuống Cảnh Quốc và bộ trang phục đỏ rực ở tập cuối.
Ngay khi tập cuối phim chính thức lên sóng, từ khóa 'Kết thúc phim Trường Nguyệt Tẫn Minh' ngay lập tức chiếm vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng hotsearch của Weibo. Với những khán giả đã từng xem qua những tình tiết bị leak, đây không phải cái kết mang nhiều bất ngờ, thậm chí là nằm trong dự đoán.
Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc, Bạch Lộc tiếp tục tái xuất ở Ninh An Như Mộng. ở dự án hợp tác cùng Trương Lăng Hách, nàng “gà cưng” Vu Chính cũng được đánh giá là có tạo hình rất bắt mắt. Dự kiến Ninh An Như Mộng sẽ được lên sóng vào ngày 20/5 này.