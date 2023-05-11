Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tung 'kẹo ngọt' cho khán giả nhân dịp Ninh An Như Mộng nhận tin vui lớn

Sao quốc tế 11/05/2023 09:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính đã nhận tin vui lớn khiến dân tình phấn khích.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Ninh An Như Mộng do Bạch LộcTrương Lăng Hách đóng chính đã tung poster mừng bộ phim cán mốc 3 triệu lượt hẹn xem trước trên app iQiyi (bản nội địa) tới từ đoàn phim.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tung 'kẹo ngọt' cho khán giả nhân dịp Ninh An Như Mộng nhận tin vui lớn - Ảnh 1

Bên cạnh đó, đoàn phim cũng tung ra trailer phim. Có thể thấy trong hình ảnh, cặp đôi chính đã có màn thể hiện tình cảm ngập tràn chemistry khiến dân tình lụi tim. Chính vì thế, nhiệt độ mong ngóng lịch lên sóng của bộ phim ngày càng tăng cao.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tung 'kẹo ngọt' cho khán giả nhân dịp Ninh An Như Mộng nhận tin vui lớn - Ảnh 2Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tung 'kẹo ngọt' cho khán giả nhân dịp Ninh An Như Mộng nhận tin vui lớn - Ảnh 3Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tung 'kẹo ngọt' cho khán giả nhân dịp Ninh An Như Mộng nhận tin vui lớn - Ảnh 4Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tung 'kẹo ngọt' cho khán giả nhân dịp Ninh An Như Mộng nhận tin vui lớn - Ảnh 5Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tung 'kẹo ngọt' cho khán giả nhân dịp Ninh An Như Mộng nhận tin vui lớn - Ảnh 6

Được biết, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vướng tin đồn hẹn hò trong thời gian quay bộ phim trong dự án Ninh An Như Mộng. Trên phim trường hai diễn viên trao cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ, Trương Lăng Hách từng cẩn thận lau bánh kem trên mặt Bạch Lộc. Bên cạnh đó, trong một lần tham gia livestream, khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, anh cũng vẽ hình Bạch Lộc. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa lên tiếng đính chính về tin đồn này.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tung 'kẹo ngọt' cho khán giả nhân dịp Ninh An Như Mộng nhận tin vui lớn - Ảnh 7

Không những thế, gần đây, trong một show thực tế quảng bá phim Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách có nhiều tương tác dựa vai, trao nhau ánh mắt đầy tình cảm vô cùng ‘đôi lứa xứng đôi’. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa lên tiếng đính chính về tin đồn này.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tung 'kẹo ngọt' cho khán giả nhân dịp Ninh An Như Mộng nhận tin vui lớn - Ảnh 8

Ninh An Như Mộng được chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính. Phim là câu chuyện kể về cuộc đời của Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) – người không từ thủ đoạn để lên ngôi hoàng hậu. Sau cùng, Tuyết Ninh cũng chẳng thể có được tham vọng đó, thậm chí còn bị ép tự sát. Kiếp sau, để chuộc lại những lỗi lầm mình từng gây ra nàng thề với lòng sẽ tu tâm thay đổi.

Chưa kịp chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' Hứa Quang Hán hẹn nhau tung 'mật ngọt' cho các fan hâm mộ

Chưa kịp chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' Hứa Quang Hán hẹn nhau tung 'mật ngọt' cho các fan hâm mộ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tình Yêu Gặp Được Darwin do La Vân Hi và Chương Nhược Nam đã chính thức tung loạt poster đầy mật ngọt dành cho các fan hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc Trương Lăng Hách Ninh An Như Mộng sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Chưa kịp chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' Hứa Quang Hán hẹn nhau tung 'mật ngọt' cho các fan hâm mộ

Chưa kịp chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' Hứa Quang Hán hẹn nhau tung 'mật ngọt' cho các fan hâm mộ

Bạch Lộc gặp biến trước thềm Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc?

Bạch Lộc gặp biến trước thềm Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc?

Hóa ra 'tình tin đồn' của Bạch Lộc từng nặng hơn 100kg, giảm cân xong liền hóa nam thần

Hóa ra 'tình tin đồn' của Bạch Lộc từng nặng hơn 100kg, giảm cân xong liền hóa nam thần

La Vân Hi và Bạch Lộc sẽ công khai làm một việc khi Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc?

La Vân Hi và Bạch Lộc sẽ công khai làm một việc khi Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc?

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc hóa giải được 'vận xui', đón loạt tin vui mới khiến dân tình phấn khích

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc hóa giải được 'vận xui', đón loạt tin vui mới khiến dân tình phấn khích

Chưa kịp 'dứt tình' với Bạch Lộc, La Vân Hi đã nhanh chóng 'kết duyên' với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký

Chưa kịp 'dứt tình' với Bạch Lộc, La Vân Hi đã nhanh chóng 'kết duyên' với 'vợ cũ màn ảnh' Vương Nhất Bác trong Nhan Tâm Ký

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu