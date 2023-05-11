Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tung 'kẹo ngọt' cho khán giả nhân dịp Ninh An Như Mộng nhận tin vui lớn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính đã tung poster mừng bộ phim cán mốc 3 triệu lượt hẹn xem trước trên app iQiyi (bản nội địa) tới từ đoàn phim.

Bên cạnh đó, đoàn phim cũng tung ra trailer phim. Có thể thấy trong hình ảnh, cặp đôi chính đã có màn thể hiện tình cảm ngập tràn chemistry khiến dân tình lụi tim. Chính vì thế, nhiệt độ mong ngóng lịch lên sóng của bộ phim ngày càng tăng cao.

Được biết, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vướng tin đồn hẹn hò trong thời gian quay bộ phim trong dự án Ninh An Như Mộng. Trên phim trường hai diễn viên trao cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ, Trương Lăng Hách từng cẩn thận lau bánh kem trên mặt Bạch Lộc. Bên cạnh đó, trong một lần tham gia livestream, khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, anh cũng vẽ hình Bạch Lộc. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa lên tiếng đính chính về tin đồn này.

Không những thế, gần đây, trong một show thực tế quảng bá phim Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách có nhiều tương tác dựa vai, trao nhau ánh mắt đầy tình cảm vô cùng ‘đôi lứa xứng đôi’. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa lên tiếng đính chính về tin đồn này.

Ninh An Như Mộng được chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính. Phim là câu chuyện kể về cuộc đời của Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) – người không từ thủ đoạn để lên ngôi hoàng hậu. Sau cùng, Tuyết Ninh cũng chẳng thể có được tham vọng đó, thậm chí còn bị ép tự sát. Kiếp sau, để chuộc lại những lỗi lầm mình từng gây ra nàng thề với lòng sẽ tu tâm thay đổi.