Bạch Lộc bất ngờ công khai giấy đăng ký kết hôn cùng bạn trai 5 năm, chuyện gì đây?

Mới đây, thông tin liên quan đến chuyện hỷ sự của Bạch Lộc đang nhận được cộng đồng mạng hết sức quan tâm.

Bạch Lộc không phải là cái tên xa lạ đối với làng giải trí Hoa ngữ, nữ diễn viên được mệnh danh là hình mẫu cổ trang tiêu chuẩn nhờ khí chất thanh tao khi diện trang phục truyền thống xứ Trung. Giữa lúc tên tuổi Bạch Lộc đang 'lên như diều gặp gió' sau Trường Nguyệt Tẫn Minh, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền giấy đăng ký kết hôn của cô. Đáng nói, theo thông tin hiển thị trên giấy, Bạch Lộc đã kết hôn được 5 năm, như vậy, nữ diễn viên đã âm thầm lên xe hoa? Bạch Lộc không phải là cái tên xa lạ đối với làng giải trí Hoa ngữ Năm 2023 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Bạch Lộc trên màn ảnh nhỏ xứ Trung. Phim truyền hình Trường Nguyệt Tẫn Minh do cô và La Vân Hi đóng chính, đã khép lại thành công tốt đẹp. Phim khiến người xem tiếc nuối khi có cái kết mở, chính vì thế, khán giả đã gửi đơn đến ê-kíp, đòi làm thêm phần ngoại truyện.

Năm 2023 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Bạch Lộc trên màn ảnh nhỏ xứ Trung Sau Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc còn một tựa phim cổ trang nữa đợi lên sóng, đó là Ninh An Như Mộng, đóng cùng Trương Lăng Hách, Phim đạt 3 triệu lượt đặt xem trước, được dự đoán sẽ làm nên chuyện tại đường đua phim ảnh cuối năm nay. Giữa lúc tên tuổi Bạch Lộc đang lên “như diều gặp gió”, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện giấy đăng ký kết hôn của cô. Trong đó, vị hôn phu sánh đôi Bạch Lộc là bạn diễn trong Châu Sinh Như Cố của cô - Nhậm Gia Luân. Đặc biệt, theo thông tin hiển thị trên ảnh, cặp đôi đã kết hôn từ 11/5/2018, tức là đúng 5 năm trước. Hình ảnh trên khiến khán giả nháo nháo sau khi được lan truyền, nhiều người đặt nghi vấn về mối quan hệ của cặp đôi.

Giấy kết hôn của Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân được cho là có từ 5 năm trước Tuy nhiên, không lâu sau đó, người hâm mộ Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân đã tràn vào đính chính rằng bức ảnh trên là sản phẩm của photoshop. Người làm nên ảnh là fan của cặp đôi Châu Sinh Thần và Thời Nghi trong phim Châu Sinh Như Cố do Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân diễn chính. Được biết, qua mỗi bộ phim, Bạch Lộc lại được fan “edit” một tấm giấy… đăng ký kết hôn vì phản ứng hóa học quá tốt với bạn diễn. Ngôi sao xinh đẹp được xem là một trong những “tiểu hoa đán” mới của màn ảnh Hoa ngữ Bạch Lộc sinh năm 1994, cô vốn xuất thân là hot girl mạng rồi lọt vào "mắt xanh" của Vu Chính hồi 2016 sau đó được biên kịch nổi tiếng này tích cực lăng xê và dần trở thành nữ diễn viên trẻ sáng giá của màn ảnh xứ Trung. Ngôi sao xinh đẹp được xem là một trong những “tiểu hoa đán” mới của màn ảnh Hoa ngữ. Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc đều là những diễn viên có nhan sắc và khả năng diễn xuất trong giới giải trí hiện nay Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc đều là những diễn viên có nhan sắc và khả năng diễn xuất trong giới giải trí hiện nay. Nam diễn viên cũng nhận được sự yêu thích đông đảo của khán giả thông qua tác phẩm cổ trang phá án Cẩm y chi hạ, không chỉ có ngoại hình mà diễn xuất cũng thuộc hàng ngũ ngôi sao thực lực. Bạch Lộc được yêu thích nhiều nhờ bộ phim Nửa là đường mật, nửa là đau thương trở thành tiểu hoa 9x nổi bật của màn ảnh.

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