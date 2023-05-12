Bạch Lộc bất ngờ công khai giấy đăng ký kết hôn cùng bạn trai 5 năm, chuyện gì đây?

Sao quốc tế 12/05/2023 13:23

Mới đây, thông tin liên quan đến chuyện hỷ sự của Bạch Lộc đang nhận được cộng đồng mạng hết sức quan tâm.

Bạch Lộc không phải là cái tên xa lạ đối với làng giải trí Hoa ngữ, nữ diễn viên được mệnh danh là hình mẫu cổ trang tiêu chuẩn nhờ khí chất thanh tao khi diện trang phục truyền thống xứ Trung. Giữa lúc tên tuổi Bạch Lộc đang 'lên như diều gặp gió' sau Trường Nguyệt Tẫn Minh, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền giấy đăng ký kết hôn của cô. Đáng nói, theo thông tin hiển thị trên giấy, Bạch Lộc đã kết hôn được 5 năm, như vậy, nữ diễn viên đã âm thầm lên xe hoa?

Bạch Lộc bất ngờ công khai giấy đăng ký kết hôn cùng bạn trai 5 năm, chuyện gì đây? - Ảnh 1
Bạch Lộc không phải là cái tên xa lạ đối với làng giải trí Hoa ngữ

Năm 2023 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Bạch Lộc trên màn ảnh nhỏ xứ Trung. Phim truyền hình Trường Nguyệt Tẫn Minh do cô và La Vân Hi đóng chính, đã khép lại thành công tốt đẹp. Phim khiến người xem tiếc nuối khi có cái kết mở, chính vì thế, khán giả đã gửi đơn đến ê-kíp, đòi làm thêm phần ngoại truyện. 

Bạch Lộc bất ngờ công khai giấy đăng ký kết hôn cùng bạn trai 5 năm, chuyện gì đây? - Ảnh 2
Năm 2023 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Bạch Lộc trên màn ảnh nhỏ xứ Trung

Sau Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc còn một tựa phim cổ trang nữa đợi lên sóng, đó là Ninh An Như Mộng, đóng cùng Trương Lăng Hách, Phim đạt 3 triệu lượt đặt xem trước, được dự đoán sẽ làm nên chuyện tại đường đua phim ảnh cuối năm nay.

Giữa lúc tên tuổi Bạch Lộc đang lên “như diều gặp gió”, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện giấy đăng ký kết hôn của cô. Trong đó, vị hôn phu sánh đôi Bạch Lộc là bạn diễn trong Châu Sinh Như Cố của cô - Nhậm Gia Luân. Đặc biệt, theo thông tin hiển thị trên ảnh, cặp đôi đã kết hôn từ 11/5/2018, tức là đúng 5 năm trước. Hình ảnh trên khiến khán giả nháo nháo sau khi được lan truyền, nhiều người đặt nghi vấn về mối quan hệ của cặp đôi. 

Bạch Lộc bất ngờ công khai giấy đăng ký kết hôn cùng bạn trai 5 năm, chuyện gì đây? - Ảnh 3
Giấy kết hôn của Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân được cho là có từ 5 năm trước 

Tuy nhiên, không lâu sau đó, người hâm mộ Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân đã tràn vào đính chính rằng bức ảnh trên là sản phẩm của photoshop. Người làm nên ảnh là fan của cặp đôi Châu Sinh Thần và Thời Nghi trong phim Châu Sinh Như Cố do Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân diễn chính. Được biết, qua mỗi bộ phim, Bạch Lộc lại được fan “edit” một tấm giấy… đăng ký kết hôn vì phản ứng hóa học quá tốt với bạn diễn. 

Bạch Lộc bất ngờ công khai giấy đăng ký kết hôn cùng bạn trai 5 năm, chuyện gì đây? - Ảnh 4
Ngôi sao xinh đẹp được xem là một trong những “tiểu hoa đán” mới của màn ảnh Hoa ngữ

Bạch Lộc sinh năm 1994, cô vốn xuất thân là hot girl mạng rồi lọt vào "mắt xanh" của Vu Chính hồi 2016 sau đó được biên kịch nổi tiếng này tích cực lăng xê và dần trở thành nữ diễn viên trẻ sáng giá của màn ảnh xứ Trung. Ngôi sao xinh đẹp được xem là một trong những “tiểu hoa đán” mới của màn ảnh Hoa ngữ.

Bạch Lộc bất ngờ công khai giấy đăng ký kết hôn cùng bạn trai 5 năm, chuyện gì đây? - Ảnh 5
Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc đều là những diễn viên có nhan sắc và khả năng diễn xuất trong giới giải trí hiện nay

Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc đều là những diễn viên có nhan sắc và khả năng diễn xuất trong giới giải trí hiện nay. Nam diễn viên cũng nhận được sự yêu thích đông đảo của khán giả thông qua tác phẩm cổ trang phá án Cẩm y chi hạ, không chỉ có ngoại hình mà diễn xuất cũng thuộc hàng ngũ ngôi sao thực lực. Bạch Lộc được yêu thích nhiều nhờ bộ phim Nửa là đường mật, nửa là đau thương trở thành tiểu hoa 9x nổi bật của màn ảnh.

Bạch Lộc bùng nổ nhan sắc với tạo hình phượng hoàng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, ai dám nói thua nữ phụ?

Bạch Lộc bùng nổ nhan sắc với tạo hình phượng hoàng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, ai dám nói thua nữ phụ?

Về cuối phim, Bạch Lộc có màn lột xác về nhan sắc. Tuy nhiên, thời lượng lên hình với tạo hình đẹp của cô khá ít.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc Bạch Lộc Nhậm Gia Luân Nhậm Gia Luân Tin tức giải trí tin tức sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc bùng nổ nhan sắc với tạo hình phượng hoàng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, ai dám nói thua nữ phụ?

Bạch Lộc bùng nổ nhan sắc với tạo hình phượng hoàng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, ai dám nói thua nữ phụ?

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tung 'kẹo ngọt' cho khán giả nhân dịp Ninh An Như Mộng nhận tin vui lớn

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tung 'kẹo ngọt' cho khán giả nhân dịp Ninh An Như Mộng nhận tin vui lớn

Nguyên nhân cái kết của 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' của Bạch Lộc và La Vân Hi gây ức chế cho người xem

Nguyên nhân cái kết của 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' của Bạch Lộc và La Vân Hi gây ức chế cho người xem

Sau Trường Nguyệt Tẫn Minh gây tranh cãi, Bạch Lộc có bứt phá khi đóng Bắc Thượng cùng Âu Hào?

Sau Trường Nguyệt Tẫn Minh gây tranh cãi, Bạch Lộc có bứt phá khi đóng Bắc Thượng cùng Âu Hào?

Bạch Lộc trước khi nổi tiếng: Vỡ mộng Kpop vì bị SM Entertainment loại, bị ném đá dữ dội vì một hành động

Bạch Lộc trước khi nổi tiếng: Vỡ mộng Kpop vì bị SM Entertainment loại, bị ném đá dữ dội vì một hành động

Nguyên nhân sự nghiệp của Bạch Lộc vẫn chưa thể bứt phá sau 'Trường Nguyệt Tẫn Minh'

Nguyên nhân sự nghiệp của Bạch Lộc vẫn chưa thể bứt phá sau 'Trường Nguyệt Tẫn Minh'

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu