Cúc Tịnh Y lộ tạo hình trong phim mới, mỹ nữ 4000 năm luôn xinh đẹp nhưng còn kém xa Bạch Lộc

Sao quốc tế 12/05/2023 13:05

Không hổ danh mỹ nữ 4000 năm, Cúc Tịnh Y vô cùng xinh đẹp trong tạo hình phim mới tuy nhiên so với Bạch Lộc lại bị đánh giá là còn kém xa.

Trong loạt hình ảnh đầu tiên được ekip Hoa Gian Lệnh tung ra, Cúc Tịnh Y gây bất ngờ vì dáng vẻ dịu dàng, đơn giản. Nữ diễn viên khoác lên mình những trang phục mang tông màu trắng, xanh và búi tóc theo kiểu thôn nữ dân dã. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả khen ngợi Cúc Tịnh Y xinh đẹp nhẹ nhàng, khác xa với hình ảnh đánh phấn dày cộm và gắn đủ thứ loại trang sức lên đầu như những lần xuất hiện trước đây.

Cúc Tịnh Y lộ tạo hình trong phim mới, mỹ nữ 4000 năm luôn xinh đẹp nhưng còn kém xa Bạch Lộc - Ảnh 1
Cúc Tịnh Y xinh đẹp nổi bật trong ngày khai máy phim Hoa Gian Lệnh.

Trong các tạo hình được tiết lộ của Cúc Tịnh Y, khán giả chú ý đến kiểu tóc được tết đuôi sam của cô nàng. Kiểu tóc này giúp tôn lên các đường nét trên gương mặt của nữ chính Hoa Gian Lệnh. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng cũng là kiểu tóc tết nhưng trông Bạch Lộc thu hút hơn hẳn.

Cúc Tịnh Y lộ tạo hình trong phim mới, mỹ nữ 4000 năm luôn xinh đẹp nhưng còn kém xa Bạch Lộc - Ảnh 2
Tạo hình nhã nhặn thấy rõ của nữ idol

Họ cho rằng khác với những tạo hình tóc tai đơn giản, hời hợt, nhưng trang sức rườm rà, diêm dúa nghìn năm như một trước kia, Cúc Tịnh Y đã biết 'nghe lời khuyên' để thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn.

Cúc Tịnh Y lộ tạo hình trong phim mới, mỹ nữ 4000 năm luôn xinh đẹp nhưng còn kém xa Bạch Lộc - Ảnh 3
Khán giả thở phào vì cô nàng đã bớt phụ kiện và make up đã hóa thân vào nhân vật rõ nét hơn. 

 

Cúc Tịnh Y lộ tạo hình trong phim mới, mỹ nữ 4000 năm luôn xinh đẹp nhưng còn kém xa Bạch Lộc - Ảnh 4
Kiểu tóc tết mới lạ cô nàng chưa từng thử sức trước kia được đặt lên bàn cân so sánh với Bạch Lộc trong siêu phẩm Trường Nguyệt Tẫn Minh

Cúc Tịnh Y sinh năm 1994, cô nổi tiếng với danh xưng "Mỹ nữ 4.000 năm" và hiện đang hoạt động chủ yếu với vai trò diễn viên. Cúc Tịnh Y từng đóng các phim như Vân Tịch Truyện, Như Ý Phương Phi, Tân Bạch Nương Tử Truyền KỳHãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn. Trong đó, Vân Tịch Truyện là tác phẩm giúp Cúc Tịnh Y làm nên tên tuổi, thúc đẩy sự nghiệp của cô thăng tiến nhanh chóng.

Cúc Tịnh Y lộ tạo hình trong phim mới, mỹ nữ 4000 năm luôn xinh đẹp nhưng còn kém xa Bạch Lộc - Ảnh 5
Nhan sắc của Cúc Tịnh Y luôn được đánh giá cao xứng danh mỹ nữ 4000 năm

Thế nhưng ở Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc cũng xuất hiện với kiểu tóc tết đuôi sam. Đó là khi cô nàng nhập mộng vào Tang Tửu- công chúa Trai tộc ở sông Mặc. Kiểu tóc và phụ kiện giúp nàng “gà cưng” Vu chính trông vừa lẻm lỉnh đáng yêu nhưng cũng rất cuốn hút.

Cúc Tịnh Y lộ tạo hình trong phim mới, mỹ nữ 4000 năm luôn xinh đẹp nhưng còn kém xa Bạch Lộc - Ảnh 6
Tạo hình của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh được đánh giá cao 

 

Cúc Tịnh Y lộ tạo hình trong phim mới, mỹ nữ 4000 năm luôn xinh đẹp nhưng còn kém xa Bạch Lộc - Ảnh 7
Tạo hình giúp Bạch Lộc toát lên được tiên khí

Có ý kiến cho rằng nguyên nhân khiến Cúc Tịnh Y không nổi bật bằng Bạch Lộc là tại lớp trang điểm quá nhạt nhòa. Ngoài ra tạo hình của nữ chính Hoa Gian Lệnh chỉ là ảnh leak nên không đẹp bằng đối thủ cũng là điều dễ hiểu. Muốn so sánh rõ nhất thì phải đợi phim của Cúc Tịnh Y lên sóng.

Cúc Tịnh Y lộ tạo hình trong phim mới, mỹ nữ 4000 năm luôn xinh đẹp nhưng còn kém xa Bạch Lộc - Ảnh 8
Công bằng mà nói trong cùng tạo hình Cúc Tịnh Y đã bị Bạch Lộc bỏ xa 

 

Cúc Tịnh Y lộ tạo hình trong phim mới, mỹ nữ 4000 năm luôn xinh đẹp nhưng còn kém xa Bạch Lộc - Ảnh 9
Cũng trong kiểu tóc này, Bạch Lộc bùng nổ nhan sắc trong những tập cuối phim Trường Nguyệt Tẫn Minh 

 

Hậu bị chê hết thời, Cúc Tịnh Y có màn comeback ấn tượng khiến fan phát sốt

Hậu bị chê hết thời, Cúc Tịnh Y có màn comeback ấn tượng khiến fan phát sốt

Với số lượt đặt xem trước cao chót vót, phim mới của Cúc Tịnh Y đã chính thức vượt mặt dự án do Vương Hạc Đệ đóng chính.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa ngữ sao Cbiz Trường Nguyệt Tẫn Minh Cúc Tịnh Y Bạch Lộc

TIN LIÊN QUAN

Hậu bị chê hết thời, Cúc Tịnh Y có màn comeback ấn tượng khiến fan phát sốt

Hậu bị chê hết thời, Cúc Tịnh Y có màn comeback ấn tượng khiến fan phát sốt

Cúc Tịnh Y tiếp tục gặp vận đen, fan lo sợ sự tụt dốc không phanh khiến thần tượng khó lòng vực dậy

Cúc Tịnh Y tiếp tục gặp vận đen, fan lo sợ sự tụt dốc không phanh khiến thần tượng khó lòng vực dậy

Cúc Tịnh Y sự nghiệp ngày càng đi xuống, anti fan hả hê: 'Cô ấy giờ còn kém xa cả Bạch Lộc'

Cúc Tịnh Y sự nghiệp ngày càng đi xuống, anti fan hả hê: 'Cô ấy giờ còn kém xa cả Bạch Lộc'

Xui xẻo như Cúc Tịnh Y, cùng diện chung tạo hình với Bạch Lộc nhưng vẫn bị fan chê bai không ngớt

Xui xẻo như Cúc Tịnh Y, cùng diện chung tạo hình với Bạch Lộc nhưng vẫn bị fan chê bai không ngớt

Bạch Lộc bùng nổ nhan sắc với tạo hình phượng hoàng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, ai dám nói thua nữ phụ?

Bạch Lộc bùng nổ nhan sắc với tạo hình phượng hoàng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, ai dám nói thua nữ phụ?

Bạch Lộc trước khi nổi tiếng: Vỡ mộng Kpop vì bị SM Entertainment loại, bị ném đá dữ dội vì một hành động

Bạch Lộc trước khi nổi tiếng: Vỡ mộng Kpop vì bị SM Entertainment loại, bị ném đá dữ dội vì một hành động

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu