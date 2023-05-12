Cúc Tịnh Y lộ tạo hình trong phim mới, mỹ nữ 4000 năm luôn xinh đẹp nhưng còn kém xa Bạch Lộc

Không hổ danh mỹ nữ 4000 năm, Cúc Tịnh Y vô cùng xinh đẹp trong tạo hình phim mới tuy nhiên so với Bạch Lộc lại bị đánh giá là còn kém xa.

Trong loạt hình ảnh đầu tiên được ekip Hoa Gian Lệnh tung ra, Cúc Tịnh Y gây bất ngờ vì dáng vẻ dịu dàng, đơn giản. Nữ diễn viên khoác lên mình những trang phục mang tông màu trắng, xanh và búi tóc theo kiểu thôn nữ dân dã. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả khen ngợi Cúc Tịnh Y xinh đẹp nhẹ nhàng, khác xa với hình ảnh đánh phấn dày cộm và gắn đủ thứ loại trang sức lên đầu như những lần xuất hiện trước đây. Cúc Tịnh Y xinh đẹp nổi bật trong ngày khai máy phim Hoa Gian Lệnh. Trong các tạo hình được tiết lộ của Cúc Tịnh Y, khán giả chú ý đến kiểu tóc được tết đuôi sam của cô nàng. Kiểu tóc này giúp tôn lên các đường nét trên gương mặt của nữ chính Hoa Gian Lệnh. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng cũng là kiểu tóc tết nhưng trông Bạch Lộc thu hút hơn hẳn.

Tạo hình nhã nhặn thấy rõ của nữ idol Họ cho rằng khác với những tạo hình tóc tai đơn giản, hời hợt, nhưng trang sức rườm rà, diêm dúa nghìn năm như một trước kia, Cúc Tịnh Y đã biết 'nghe lời khuyên' để thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn. Khán giả thở phào vì cô nàng đã bớt phụ kiện và make up đã hóa thân vào nhân vật rõ nét hơn.

Kiểu tóc tết mới lạ cô nàng chưa từng thử sức trước kia được đặt lên bàn cân so sánh với Bạch Lộc trong siêu phẩm Trường Nguyệt Tẫn Minh Cúc Tịnh Y sinh năm 1994, cô nổi tiếng với danh xưng "Mỹ nữ 4.000 năm" và hiện đang hoạt động chủ yếu với vai trò diễn viên. Cúc Tịnh Y từng đóng các phim như Vân Tịch Truyện, Như Ý Phương Phi, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn. Trong đó, Vân Tịch Truyện là tác phẩm giúp Cúc Tịnh Y làm nên tên tuổi, thúc đẩy sự nghiệp của cô thăng tiến nhanh chóng. Nhan sắc của Cúc Tịnh Y luôn được đánh giá cao xứng danh mỹ nữ 4000 năm Thế nhưng ở Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc cũng xuất hiện với kiểu tóc tết đuôi sam. Đó là khi cô nàng nhập mộng vào Tang Tửu- công chúa Trai tộc ở sông Mặc. Kiểu tóc và phụ kiện giúp nàng “gà cưng” Vu chính trông vừa lẻm lỉnh đáng yêu nhưng cũng rất cuốn hút. Tạo hình của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh được đánh giá cao Tạo hình giúp Bạch Lộc toát lên được tiên khí Có ý kiến cho rằng nguyên nhân khiến Cúc Tịnh Y không nổi bật bằng Bạch Lộc là tại lớp trang điểm quá nhạt nhòa. Ngoài ra tạo hình của nữ chính Hoa Gian Lệnh chỉ là ảnh leak nên không đẹp bằng đối thủ cũng là điều dễ hiểu. Muốn so sánh rõ nhất thì phải đợi phim của Cúc Tịnh Y lên sóng. Công bằng mà nói trong cùng tạo hình Cúc Tịnh Y đã bị Bạch Lộc bỏ xa Cũng trong kiểu tóc này, Bạch Lộc bùng nổ nhan sắc trong những tập cuối phim Trường Nguyệt Tẫn Minh

Hậu bị chê hết thời, Cúc Tịnh Y có màn comeback ấn tượng khiến fan phát sốt Với số lượt đặt xem trước cao chót vót, phim mới của Cúc Tịnh Y đã chính thức vượt mặt dự án do Vương Hạc Đệ đóng chính.

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