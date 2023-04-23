Hậu bị chê hết thời, Cúc Tịnh Y có màn comeback ấn tượng khiến fan phát sốt

Sao quốc tế 23/04/2023 21:39

Với số lượt đặt xem trước cao chót vót, phim mới của Cúc Tịnh Y đã chính thức vượt mặt dự án do Vương Hạc Đệ đóng chính.

Sau khoảng thời gian tương đối khó khăn vì không thể tìm được kịch bản phù hợp. Thậm chí đã từng có thời điểm fan lo lắng cho nữ diễn viên về sự tụt dốc không phanh của thần tượng. Đặc biệt là khi những đối thủ của cô nàng như Bạch Lộc hay Triệu Lộ Tư đều đã có những tác phẩm mới trong năm năm nay.

Hậu bị chê hết thời, Cúc Tịnh Y có màn comeback ấn tượng khiến fan phát sốt - Ảnh 1
Cức Tịnh Y - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau tất cả Cúc Tịnh Y đã chính thức gia nhập đoàn phim Hoa Gian Lệnh, hợp tác cùng sao nam Hoan Thụy Thế Kỷ - Lưu Học Nghĩa. Và càng đặc biệt hơn nữa khi chỉ ít giờ sau khi đoàn làm phim quan tuyên và tổ chức lễ khai máy, số lượt hẹn trước của Hoa Gian Lệnh đã tăng lên với tốc độ chóng mặt, cán mốc 30 nghìn người đăng ký trên nền tảng Youku. Con số cực khủng khi vượt qua cả dự án của Vương Hạc Đệ.  

Được biết Hoa Gian Lệnh là bộ phim thuộc thể loại cổ trang huyền nghi do Youku đầu tư sản xuất và quá trình quay do Chung Thanh làm đạo diễn. Nội dung phim xoanh quanh câu chuyện của nam chính Phan Việt (Lưu Học Nghĩa), người được ví như thiên hạ đệ nhất mỹ nam được vô số các cô gái yêu mến. Từ thuở thơ ấu, Pham việt đã được hứa hôn với nữ chính là vị tiểu thư nhà họ Dương tên Dương Thải Vi (Cúc Tịnh Y), nàng tuy xinh đẹp nhưng lại có sở thích kỳ lạ đó là kết bạn với tử thi.

Hậu bị chê hết thời, Cúc Tịnh Y có màn comeback ấn tượng khiến fan phát sốt - Ảnh 2Hậu bị chê hết thời, Cúc Tịnh Y có màn comeback ấn tượng khiến fan phát sốt - Ảnh 3

Tạo hình đầu tiên của nam nữ chính vừa được lan truyền gần đây nhận được khá nhiều lời khen ngợi từ dân tình. Trong đó Cúc Tịnh Y được nhận xét đang có nhưng sự chuyển mình đáng kể khi nói không với kiểu trang điểm lồng lộn và tạo hình cực kỳ hợp với nhân vật mà mình sắp sửa nhận vai. 

Ngoài đóng phim mới, một tác phẩm khác của Cúc Tịnh Y mang tên Hoa Nhung khả năng cao sẽ ra mắt khán giả trong năm nay. Tuy dân tình vẫn còn hơi lấn cấn về chemistry và diễn xuất của "Mỹ nhân 4000 tuổi" cùng Quách Tuấn Thần. Dẫu vậy số lượng người hy vọng bộ phim bùng nổ là vẫn cực kỳ cao. 

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Hoa Nhung của Cúc Tịnh Y là bộ phim khiến rất nhiều khán giả cảm thấy nhiều nỗi lo.

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