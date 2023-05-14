Sự ra đi của nữ ca sĩ ở độ tuổi 30 khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin một nữ ca sĩ nhạc trot qua đời tại ký túc xá từ ngày 12/5. Nữ ca sĩ năm nay 30 tuổi, cô để lại thư tuyệt mệnh tại hiện trường. Qua quá trình điều tra, cảnh sát đã đi đến kết luận nữ ca sĩ tự tử và thông báo sẽ đưa thi hài về với gia đình sớm nhất có thể. Nữ ca sĩ nhạc trot qua đời ở độ tuổi còn trẻ khiến dư luận xứ Hàn xôn xao. (Ảnh minh họa) Một số nguồn tin từ truyền thông xứ Hàn cho biết, nữ ca sĩ quá cố theo học chuyên ngành âm nhạc truyền thống Hàn Quốc tại trường đại học. Thời gian gần đây, cô tích cực xuất hiện trong các chương trình âm nhạc, giải trí. Vì thế, mặc dù chưa công bố danh tính nữ ca sĩ tự tử, song nhiều khán giả cho rằng đó chính là Hae Soo.

Danh tính nữ ca sĩ nhạc trot tự tử được dân mạng cho là Hae Soo. Sau khi có thông tin cho rằng Hae Soo tự tử, giới truyền thông "xứ kim chi" đã liên lạc với điện thoại của nữ ca sĩ, song không ai nghe máy. Những người liên quan với Hae Soo cũng không trả lời cuộc gọi của cánh truyền thông. Nhiều bạn bè lẫn khán giả cũng đã để lại bình luận bên dưới trang mạng xã hội của Hae Soo như: "Cầu mong người đã khuất an nghỉ", "Có phải cậu không Hae Soo?", "Hãy trả lời tin nhắn của tôi", "Ôi người bạn tôi yêu quý",... Song tất cả đều không nhận được phản hồi.

Ngoài ra, cô còn tham gia nhiều chương trình truyền hình gồm Gayo Stage, Morning Yard, The Trot Show, How Do You Play... Lần cuối cùng Hae Soo xuất hiện trên truyền hình là trong chương trình Tết Nguyên đán đặc biệt của KBS TV2, vào tháng 1 vừa qua. Hae Soo từng tham gia nhiều chương trình truyền hình ở Hàn Quốc. Hae Soo sinh năm 1993, cô từng theo học chuyên ngành Pansori (1 loại hình âm nhạc truyền thống Hàn Quốc) tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Nữ ca sĩ phát hành album đầu tiên vào năm 2019 và tiếp tục phát hành album thứ 2 vào năm 2021.

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