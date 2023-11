Ngoài ra, cô còn tham gia nhiều chương trình truyền hình gồm Gayo Stage, Morning Yard, The Trot Show, How Do You Play... Lần cuối cùng Hae Soo xuất hiện trên truyền hình là trong chương trình Tết Nguyên đán đặc biệt của KBS TV2, vào tháng 1 vừa qua.

Hae Soo sinh năm 1993, cô từng theo học chuyên ngành Pansori (1 loại hình âm nhạc truyền thống Hàn Quốc) tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Nữ ca sĩ phát hành album đầu tiên vào năm 2019 và tiếp tục phát hành album thứ 2 vào năm 2021.