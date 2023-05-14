Để lại thư tuyệt mệnh, một nữ ca sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 30 tại ký túc xá

Sao quốc tế 14/05/2023 12:20

Sự ra đi của nữ ca sĩ ở độ tuổi 30 khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin một nữ ca sĩ nhạc trot qua đời tại ký túc xá từ ngày 12/5. Nữ ca sĩ năm nay 30 tuổi, cô để lại thư tuyệt mệnh tại hiện trường. Qua quá trình điều tra, cảnh sát đã đi đến kết luận nữ ca sĩ tự tử và thông báo sẽ đưa thi hài về với gia đình sớm nhất có thể. 

Để lại thư tuyệt mệnh, một nữ ca sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 30 tại ký túc xá - Ảnh 1
Nữ ca sĩ nhạc trot qua đời ở độ tuổi còn trẻ khiến dư luận xứ Hàn xôn xao. (Ảnh minh họa)

Một số nguồn tin từ truyền thông xứ Hàn cho biết, nữ ca sĩ quá cố theo học chuyên ngành âm nhạc truyền thống Hàn Quốc tại trường đại học. Thời gian gần đây, cô tích cực xuất hiện trong các chương trình âm nhạc, giải trí. Vì thế, mặc dù chưa công bố danh tính nữ ca sĩ tự tử, song nhiều khán giả cho rằng đó chính là Hae Soo.

Để lại thư tuyệt mệnh, một nữ ca sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 30 tại ký túc xá - Ảnh 2
Danh tính nữ ca sĩ nhạc trot tự tử được dân mạng cho là Hae Soo.

Sau khi có thông tin cho rằng Hae Soo tự tử, giới truyền thông "xứ kim chi" đã liên lạc với điện thoại của nữ ca sĩ, song không ai nghe máy. Những người liên quan với Hae Soo cũng không trả lời cuộc gọi của cánh truyền thông. 

Nhiều bạn bè lẫn khán giả cũng đã để lại bình luận bên dưới trang mạng xã hội của Hae Soo như: "Cầu mong người đã khuất an nghỉ", "Có phải cậu không Hae Soo?", "Hãy trả lời tin nhắn của tôi", "Ôi người bạn tôi yêu quý",... Song tất cả đều không nhận được phản hồi. 

Ngoài ra, cô còn tham gia nhiều chương trình truyền hình gồm Gayo Stage, Morning Yard, The Trot Show, How Do You Play... Lần cuối cùng Hae Soo xuất hiện trên truyền hình là trong chương trình Tết Nguyên đán đặc biệt của KBS TV2, vào tháng 1 vừa qua.

Để lại thư tuyệt mệnh, một nữ ca sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 30 tại ký túc xá - Ảnh 3
Hae Soo từng tham gia nhiều chương trình truyền hình ở Hàn Quốc.

Hae Soo sinh năm 1993, cô từng theo học chuyên ngành Pansori (1 loại hình âm nhạc truyền thống Hàn Quốc) tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Nữ ca sĩ phát hành album đầu tiên vào năm 2019 và tiếp tục phát hành album thứ 2 vào năm 2021.

Nữ ca sĩ đình đám Kpop được mệnh danh là ''quốc bảo âm sắc'' bị đệ đơn tố cáo khiến dân tình bàng hoàng

Nữ ca sĩ đình đám Kpop được mệnh danh là ''quốc bảo âm sắc'' bị đệ đơn tố cáo khiến dân tình bàng hoàng

Một nữ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc là tuổi thơ của thế hệ 9X và 10X, giọng ca vàng của xứ kim chi bất ngờ bị đệ đơn tố cáo khiến người hâm mộ hoang mang lo lắng không biết cô đã gây ra chuyện gì!

Xem thêm
Từ khóa:   Một nữ ca sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 30 Kpop Nữ ca sĩ qua đời

TIN LIÊN QUAN

Nữ ca sĩ đình đám Kpop được mệnh danh là ''quốc bảo âm sắc'' bị đệ đơn tố cáo khiến dân tình bàng hoàng

Nữ ca sĩ đình đám Kpop được mệnh danh là ''quốc bảo âm sắc'' bị đệ đơn tố cáo khiến dân tình bàng hoàng

Bạch Lộc trước khi nổi tiếng: Vỡ mộng Kpop vì bị SM Entertainment loại, bị ném đá dữ dội vì một hành động

Bạch Lộc trước khi nổi tiếng: Vỡ mộng Kpop vì bị SM Entertainment loại, bị ném đá dữ dội vì một hành động

Bị 'ghẻ lạnh' ở Cbiz, Thang Duy vẫn liên tiếp giành giải thưởng điện ảnh lớn ở Hàn Quốc

Bị 'ghẻ lạnh' ở Cbiz, Thang Duy vẫn liên tiếp giành giải thưởng điện ảnh lớn ở Hàn Quốc

Hứa Quang Hán bảnh bao nói tiếng Hàn tại Lễ trao giải 'Giải thưởng nghệ thuật Baeksang 59': 'Tôi mong được giao lưu với các diễn viên Hàn Quốc'

Hứa Quang Hán bảnh bao nói tiếng Hàn tại Lễ trao giải 'Giải thưởng nghệ thuật Baeksang 59': 'Tôi mong được giao lưu với các diễn viên Hàn Quốc'

Đời tư thăng trầm của ''tiểu tam'' xinh đẹp nhất làng giải trí hoa ngữ: Mỹ nhân đẹp nhất nhì Tây Du Ký, cặp kè cùng lúc '2 cha con'

Đời tư thăng trầm của ''tiểu tam'' xinh đẹp nhất làng giải trí hoa ngữ: Mỹ nhân đẹp nhất nhì Tây Du Ký, cặp kè cùng lúc '2 cha con'

Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh đời thường hiếm hoi kỉ niệm 17 năm hoạt động trong làng giải trí

Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh đời thường hiếm hoi kỉ niệm 17 năm hoạt động trong làng giải trí

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu