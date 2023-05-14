Đời tư thăng trầm của ''tiểu tam'' xinh đẹp nhất làng giải trí hoa ngữ: Mỹ nhân đẹp nhất nhì Tây Du Ký, cặp kè cùng lúc '2 cha con'

Nếu là một người hâm mộ tác phẩm kinh điển Tây Du Ký, khán giả sẽ không thể nào không tò mò về đời tư của các diễn viên đã đóp góp thành công to lớn cho bộ phim.

Diễn viên Kim Xảo Xảo là một trong những nghệ sĩ có đời tư ồn ào nhất Cbiz. Đồng thời người hâm mộ còn được biết cô qua tác phẩm kinh điển Tây Du Ký bản năm 2000 Kim Xảo Xảo sinh năm 1975 trong một gia đình gia giáo và giàu có tại Thẩm Dương (Trung Quốc). Ngay từ nhỏ, cô đã được hưởng cuộc sống nhung lụa và cha mẹ chiều chuộng. Phát hiện con gái có năng khiếu nghệ thuật, cha mẹ của Kim Xảo Xảo đã đầu tư cho cô đi học múa cùng nhiều bộ môn nghệ thuật khác từ năm 7 tuổi.

Mỹ nhân Kim Xảo Xảo trong vai công chúa Khổng Tước của bộ phim Tây Du Ký (2000) - Ảnh: Internet Được xem là mỹ nhân đẹp nhất nhì Tây Du Ký - Ảnh: Internet Với nhan sắc rạng ngời và quyến rũ ở tuổi trưởng thành, năm 1994, Kim Xảo Xảo được chọn vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc). Thời đi học, cô là người trong mộng của nhiều chàng trai cùng trường và nổi tiếng khắp các trường đại học khi đó. Cô chính thức bước chân vào làng giải trí với vai Công chúa Khổng Tước trong Tây Du Ký phát hành năm 2000. Nữ nghệ sĩ được mệnh danh là "công chúa trên màn ảnh" vì chuyên vào vai những mỹ nhân xinh đẹp trên phim. Kim Xảo Xảo tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Xuân quang xán lạn Trư Bát Giới, Tiết Quý Nhân truyền kỳ, Dương Quý Phi bí sử, Thái Tổ bí sử… Ngoài ra, cô còn làm người mẫu ảnh, MC và ca sĩ.

Xinh đẹp nhưng bị gán mác là ''tiểu tam'' tai tiếng không ngừng - Ảnh: Internet Sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng cũng mang đến cho cô nhiều tai tiếng và được mệnh danh là một trong những ''tiểu tam'' xinh đẹp nhất làng giải trí hoa ngữ, khiến cô mất đi thiện cảm với người hâm mộ. Năm 2009, Kim Xảo Xảo lại vướng tiếp vào thị phi khi bị "bóc phốt" có quan hệ tình cảm với đại gia Hoàng Quang Dụ, cùng lúc cặp kè với hai cha con nam diễn viên Ngô Khải Hoa. Bị người hâm mộ ''quay lưng'' khi tin đồn hại đời bạn trai cũ là Ngô Khải Hoa - Ảnh: Internet Năm 2010, Kim Xảo Xảo thông báo về sự cố mất điện thoại và chỉ vài ngày sau đó, có người tung tin nhặt được điện thoại của nữ diễn viên và bóng gió về nhiều chi tiết "đắt giá" cô được cho là ''gái bán hoa'' hạng sang. Đồng thời cô bị giới truyền thông xứ Trung ''bốc mẻ'' và phê phán nghiêm trọng vì tin đồn hại đời bạn trai cũ sau chia tay. Được biết Ngô Khải Hoa dính scandal mua dâm. Anh tới quán bar, tìm 3 cô gái đưa về khách sạn. Ít lâu sau đó, một paparazzi tuyên bố vụ mua dâm của Ngô Khải Hoa là do Kim Xảo Xảo dàn dựng nhằm hại đời bạn trai cũ, người hâm mộ lúc này đã ''quay lưng'' tuyệt đối với nữ diễn viên. Kết hôn cùng đại gia Vu Đông - Ảnh: Internet Mặc dù đời tư khá là bê bết nhưng nữ diễn viên tai tiếng Kim Xảo Xảo vẫn trở thành con dâu nhà hào môn khi trở thành vợ chồng với đại gia khét tiếng lúc bấy giờ là Vu Đông. Họ có với nhau 2 đứa con. Vu Đông sau đó vẫn ngựa quen đường cũ, liên tục ngoại tình, nhưng Xảo Xảo vẫn luôn cố gắng giữ gìn hình tượng của chồng trước giới truyền thông. Cô xuất hiện với những bộ váy, bộ trang sức xa xỉ, như ngầm tuyên bố rằng dù Vu Đông phong tình thế nào thì cô mới là phu nhân nhà họ Vu.

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