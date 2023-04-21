Sau hơn cả thập kỷ dân tình hé lộ lý do đám cưới Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh lại không có mặt Lưu Đức Hoa

Sao quốc tế 21/04/2023 13:03

Từng là đôi bạn rất thân trong giới giải trí điện ảnh HongKong từ thuở mới lập nghiệp. Tưởng chừng cuộc vui nào của Lương Triều Vỹ thì Lưu Đức Hoa đều có mặt. Tuy nhiên, tại đám cưới của Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh nitizen soi được vấn đề vì sao Lưu Đức Hoa không tham dự.

Chẳng hề quá lời khi nói Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh là cặp đôi quyền lực bậc nhất của showbiz Hoa ngữ hiện nay, khiến bao người ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân bền chặt. Họ đã cùng vượt qua bao sóng gió và về chung nhà với nhau vào năm 2008, sau gần 20 năm hẹn hò. Theo Quần Chúng Thích Ăn Dưa hóng được thì xoay quanh hôn lễ của cặp đôi này có khá là nhiều mẩu chuyện ngoài lề thú vị đó nha! 

Hôn lễ xa hoa nhất nhì xứ Cảng thơm 

Đôi lúc mọi người nghĩ rằng, Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh quả thực là cặp đôi “yêu dài, yêu dai” nhất nhì Cbiz, bên nhau tận 19 năm mới chịu về chung một nhà. Đến khi Ảnh đế họ Lương chạm ngưỡng 46 tuổi, Lưu Gia Linh tới tuổi 43, họ tổ chức hôn lễ đình đám ở vương quốc Bhutan, chính thức nên vợ, nên chồng với nhau.

Theo thông tin tìm hiểu được thì Lương Triều Vỹ đã chi ra hơn 30 triệu HKD (88,6 tỷ đồng) cho ngày trọng đại, lại còn thêm chiếc nhẫn kim cương 13 carat có giá hơn 10 triệu HKD (29,56 tỷ đồng) đeo lên tay tân nương nữa chứ! Tính ra thì đây là một trong những hôn lễ xa hoa nhất xứ Cảng thời bấy giờ. 

Sau hơn cả thập kỷ dân tình hé lộ lý do đám cưới Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh lại không có mặt Lưu Đức Hoa - Ảnh 1
Hôn lễ của cặp đôi Lưu Gia Lình và Lương Triều Vỹ.

Trong ngày vui của cặp đôi Cbiz, rất nhiều những ngôi sao đình đám, có tiếng nói, sức ảnh hưởng lớn đã cùng tới chung vui. Trong đó phải kể tới những cái tên như Lâm Thanh Hà, Vương Phi, Lý Á Bằng, Hồ Quân, đạo diễn Vương Gia Vệ, Châu Tinh Trì,...

Người anh em thân thiết Lưu Đức Hoa không góp mặt trong hôn lễ của bạn thân. 

Khi giới truyền thông phỏng vấn họ lý do vì sao Lưu Đức Hoa không đến, Lưu Gia Linh đã nói rất thẳng thắn: "Lưu Đức Hoa quá nổi tiếng, anh ấy mà đến thì trở thành nhân vật cướp ánh đèn sân khấu mất". Truyền thông lại bắt đầu phỏng vấn Lưu Đức Hoa, và hỏi tại sao anh không dự đám cưới của Lương Triều Vỹ? Có một sự hiểu lầm giữa anh và vợ chồng Lương Triều Vỹ? Lưu Đức Hoa nói muốn dự đám cưới của họ thì phải có thiệp mời! Phóng viên hỏi tại sao không giống Châu Tinh Trì gửi tặng quà cưới? Như vậy có quá bị coi là keo kiệt hay không?”. Nam diễn viên cho biết: “Họ không mời tôi nên tôi mới không gửi quà. Tôi nghĩ họ sẽ không nói tôi keo kiệt đâu!”. Khi được hỏi: “Tam hổ (ý nói Miêu Kiều Vỹ, Thang Trấn Nghiệp, Huỳnh Nhật Hoa) đều có mặt, chỉ có mình anh không được mời. Có phải anh bị họ cô lập không?”. Sao nam họ Lưu bình tĩnh đáp lại: “Hôn lễ là việc riêng của người ta, tôi không có quyền hỏi việc này mà”.

Sau hơn cả thập kỷ dân tình hé lộ lý do đám cưới Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh lại không có mặt Lưu Đức Hoa - Ảnh 2
Cả hai đều là những cái tên đình đám trong ngũ hổ tưởng Trung Hoa.

Nhiều người suy đoán rằng sự rạn nứt giữa Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ xuất phát từ một hợp đồng trước đó. Năm 1983, TVB của Hồng Kông đã thành lập Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Miêu Kiều Vỹ, Thang Trấn Nghiệp, Huỳnh Nhật Hoa thành "Ngũ hổ". Vất vả tập luyện hơn 2 tháng cho một chương trình tạp kỹ quy mô lớn. Tuy nhiên, Lưu Đức Hoa từng đề nghị với các thành viên khác trong “ngũ hổ tướng” TVB rằng, khi nào hết hợp đồng thì sẽ rời công ty, cùng chung sức tiến quân màn ảnh rộng. Khi ấy, Miêu Kiều Vỹ, Thang Trấn Nghiệp, Huỳnh Nhật Hoa, Lương Triều Vỹ đều đồng ý với quyết định này.

Không ngờ phía TVB đã nhanh chóng nắm bắt được thông tin và sẵn sàng chi mức thù lao cao để giữ chân “Ngũ hổ tướng". Trong khi Lưu Đức Hoa từ chối thẳng thừng mọi lời đề nghị, quyết rời xa TVB thì Lương Triều Vỹ lại “quay xe” chấp nhận ở lại nhà đài (vì khi đó mẹ Lương Triều Vỹ bị bệnh, em trai, em gái cần tiền học phí). 3 tài tử khác sau khi cân nhắc kỹ càng cũng đưa ra lựa chọn giống như Lương Triều Vỹ, tiếp tục gắn bó với đài TVB. Chính vì điều này, Lưu Đức Hoa bỗng dưng trở thành “cái gai trong mắt” của các ông lớn TVB, bị “cấm sóng” suốt 1 năm trời. Còn Lương Triều Vỹ thì lại được nâng đỡ mạnh tay, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ. Cũng từ đó quan hệ giữa Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ trở nên xa cách.

Sau hơn cả thập kỷ dân tình hé lộ lý do đám cưới Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh lại không có mặt Lưu Đức Hoa - Ảnh 3
Quan hệ của hai minh tinh màn bạc ngày càng trở nên cách xa. 

Các fan hâm mô của điện ảnh Hong Kong nói chung và hai huyền thoại diễn xuất Lương Triều Vỹ và Lưu Đức Hoa nói riêng, mong rằng chuyện cũ đã qua rất nhiều năm sẽ nhanh chóng bị quên lãng và hàn gắn tình bạn keo sơn của hai người trong thời gian sắp tới. 

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