Lương Triều Vỹ nhận giải Thành Tựu Trọn Đời tại Liên hoan phim Venice

Tài tử Lương Triều Vỹ đồng thời là diễn viên Trung Quốc đầu tiên vinh dự được nhận giải thưởng danh giá này.

Trang HK01 đưa tin, LHP Quốc tế Venice lần thứ 80 vừa mới đây đã thông báo tài tử Lương Triều Vỹ đã giành được giải Thành Tựu Trọn Đời cùng với đạo diễn Liliana Cavani. Được biết, tuy công bố những cái tên đạt giải trước tháng 5, nhưng phải tới cuối tháng 8 thì sự kiện này mới được tổ chức.

Với việc được xướng tên ở giải thưởng Thành Tựu Trọn Đời, Lương Triều Vỹ cũng là nam diễn viên người Trung Quốc đầu tiên đạt được thành tích này. Trước ông, có hai nghệ sĩ xứ Cảng Thơm khác là đạo diễn Ngô Vũ Sâm và Hứa An Hoa nhận giải thưởng tương tự.

"Tôi choáng ngợp và vinh dự với tin tức từ Biennale di Venezia. Tôi hy vọng có thể ăn mừng giải thưởng này với tất cả các nhà làm phim mà tôi đã làm việc cùng. Giải thưởng này cũng là sự tôn vinh dành cho tất cả họ." - Lương Triều Vỹ chia sẻ tâm trạng khi được trao giải thưởng này.

Cục trưởng Cục Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hong Kong, ông Dương Nhuận Hùng đã gửi lời chúc mừng đến tài tử họ Vỹ. Ông tâm sự rằng vô cùng tự hào khi một nghệ sĩ bản địa có thể nhận cao nhất về cống hiến tại LHP phim Cannes.

"Là một cái tên quen thuộc ở Hong Kong, Lương Triều Vỹ bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành truyền hình Hong Kong trước khi lấn sân sang màn ảnh rộng. Kỹ năng diễn xuất tinh tế của Lương Triều Vỹ đã mang lại cho anh ấy nhiều giải thưởng và đưa anh ấy lên sân khấu toàn cầu với màu sắc rực rỡ." - Dương Nhuận Hùng nói.

Trước đó, vào đầu tháng 3, Lương Triều Vỹ cũng nhận được giải Nam Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á cho vai diễn trong Phong Tái Khởi Thời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luong-trieu-vy-nhan-giai-thanh-tuu-tron-oi-tai-lien-hoan-phim-venice-567673.html