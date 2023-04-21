Đằng sau hào quang của một đại hoa đán TVB , Thái Thiếu Phân từng trải qua tuổi trẻ đẫm nước mắt vì 'bán thân' gánh nợ cho mẹ. Bỏ lại quá khứ tủi nhục, hiện cô đang tận hưởng những tháng ngày bình yên bên tổ ấm nhỏ.

Được biết, nữ diễn viên trưởng thành trong một gia đình sớm đổ vỡ khiến cô cùng anh trai phải sống cùng người mẹ đam mê cờ bạc hơn cả việc chăm lo cho con cái. Sao phim Lạc thần lớn lên trong sự mắng nhiếc, tàn nhẫn của mẹ. Sớm nhận thấy con gái xinh đẹp của mình là một “món hời”, bà nhiều lần hối thúc Thái Thiếu Phân tham gia các cuộc thi sắc đẹp từ khi cô chỉ mới 15 tuổi.

Thái Thiếu Phân được xem là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của đế chế phim ảnh TVB những năm 1990, 2000. Tuy nhiên, khác với vẻ đẹp kiều diễm, ngút ngàn trên màn ảnh, ở mỹ nhân sinh năm 1973 lại chất chứa nỗi bất hạnh, tủi nhục suốt một thời thanh xuân.

Thái Thiếu Phân từng bán thân trả nợ cho mẹ nghiện cờ bạc

Cũng chính sức ép từ người mẹ lún sâu vào con đường đỏ đen, năm 1991, người đẹp tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông và nhanh chóng giành ngôi Á hậu ở tuổi 18. Vì đang ở độ tuổi còn quá trẻ, bà xã Trương Tấn lao vào làng giải trí đầy thị phi mà không chút phòng bị, không người chỉ đường dẫn lối. Cứ thế, cô đi theo những lời sai khiến của người mẹ nhẫn tâm và trở thành công cụ hoàn hảo giúp bà nuôi sống niềm đam mê với cờ bạc.

Người phụ nữ này liên tục ném sức lực, tiền bạc của con gái vào những món nợ bạc triệu đem về từ hàng loạt trận thua thảm hại trên chiếu bạc. Sina từng đưa tin, có lúc, mẹ của Thái Thiếu Phân nợ số tiền lên đến 10 triệu HKD (gần 30 tỉ đồng) khiến nữ diễn viên lao đao tìm cách trả nợ. Cuối cùng cô phải chấp nhận “bán thân” cho tỉ phú Lưu Loan Hùng, đại gia từng cặp kè nhiều mỹ nhân đình đám như Lý Gia Hân, Quan Chi Lâm hay Lữ Lệ Quân để đổi lại món tiền khổng lồ. Trở thành nhân tình của doanh nhân hơn mình những 20 tuổi, Thái Thiếu Phân chịu không ít tủi nhục. Đổi lại, cô được Lưu Loan Hùng vung tiền trả sạch nợ cho mẹ ruột.

Thái Thiếu Phân vướng lùm xùm chuyện tình - tiền với các đại gia khét tiếng.

Tuy nhiên, hành động này khiến Thái Thiếu Phân vướng phải nhiều tai tiếng.Thời điểm bị báo chí phanh phui mối quan hệ sặc mùi tình - tiền với đại gia khét tiếng, không ít người dè bỉu, bàn tán, nói cô vì tiền mà bất chấp danh dự, liêm sỉ. Thậm chí, khi điểm lại những bóng hồng từng “qua tay” Lưu Loan Hùng, truyền thông Hoa ngữ không ngần ngại ví Thái Thiếu Phân là “gái bao” của tỉ phú khét tiếng này.

Những tưởng khi đã trả dứt điểm món nợ cho mẹ, người đàn bà này sẽ chừa thói cờ bạc. Thế nhưng, bà vẫn chứng nào tật nấy khiến Thái Thiếu Phân lẩn quẩn trong vòng xoáy: kiếm tiền và trả nợ. Sau những năm tháng tủi khổ, luồn cúi vì những món nợ triền miên của mẹ, minh tinh từng mở họp báo đẫm nước mắt tuyên bố dứt tình với bà.

Thời gian về sau, Thái Thiếu Phân từng bỏ mặc quá khứ để hàn gắn với mẹ, mong bà bỏ thói cờ bạc để làm lại cuộc đời. Thế nhưng, “ngựa quen đường cũ”, người phụ nữ ấy vẫn sa vào trò đỏ đen đầy ma lực, bất chấp sự khuyên ngăn của con cái. Đỉnh điểm, khi mẹ ruột của mình mất, bà vẫn thản nhiên đi đánh bạc mà không màng đến tang gia. Sự việc như giọt nước tràn ly khiến Thái Thiếu Phân đoạn tuyệt với mẹ ruột cho đến tận bây giờ.

Từ Á hậu Hồng Kông đến nằm trong danh sách tứ đại hoa đán của 'ông trùm giải trí' TVB

Bên cạnh câu chuyện đời tư đầy nước mắt và tủi nhục, Thái Thiếu Phân được khán giả yêu mến nhờ nỗ lực thoát khỏi cái mác “người đẹp đóng phim” để đứng trong hàng ngũ diễn viên thực lực. Và chính bàn đạp từ ngôi Á hậu Hồng Kông 1991 cùng nhan sắc xuất chúng đã giúp mỹ nhân sinh năm 1973 xuất hiện trong nhiều tác phẩm của TVB.

Thái Thiếu Phân với nét đẹp băng thanh ngọt khiết chuẩn Á hậu Hồng Kông

Ít lâu sau khi gia nhập đế chế phim ảnh lớn nhất Hương cảng, Thái Thiếu Phân ra mắt với tác phẩm Vô ảnh kim đao rồi lần lượt các vai diễn trong những bộ phim tiếp theo như: Mã trường phong vân, Như lai thần chưởng tái xuất, Bạch phát ma nữ, Bao thanh thiên, Hồ sơ công lý V… Tuy nhiên, ở giai đoạn này, cô đơn thuần chỉ được xem là “bình hoa di động” bởi chưa có những màn thể hiện đủ xuất sắc.

Sự nghiệp diễn xuất của Thái Thiếu Phân bắt đầu bước qua ngã rẽ khi cô xuất hiện đầy ấn tượng trong Bí mật của trái tim. Diễn xuất tiến bộ cùng diện mạo nữ thần của mỹ nhân họ Thái đã giúp cô lên ngôi Ảnh hậu TVB năm 1991. Tác phẩm cũng chính thức đánh dấu thời kỳ vàng son trong sự nghiệp của bà mẹ hai con khi cô liên tiếp tạo sức hút với hàng loạt bộ phim sau đó như: Bàn tay nhân ái, Lực lượng phản ứng, Linh kính truyền kỳ, Cầu vồng trong đêm, Thám tử lừng danh, Thử thách nghiệt ngã, Lạc thần… Không chỉ là minh tinh đắt giá trên màn ảnh xứ Cảng thơm, Thái Thiếu Phân lúc này còn được ca ngợi là "Tứ đại hoa đán TVB" bên cạnh Quách Khả Doanh, Trần Tuệ San và Tuyên Huyên.

Từ Á hậu Hồng Kông đến nằm trong danh sách tứ đại hoa đán của ''ông trùm giải trí'' TVB

Năm 2005, Thái Thiếu Phân bắt đầu phát triển sự nghiệp ở Đại lục sau nhiều năm “gây sốt” màn ảnh Hồng Kông. Tuy nhiên, nhờ mối quan hệ thâm tình với TVB, khán giả vẫn thấy nữ diễn viên đều đặn góp mặt trong các dự án của nhà đài danh tiếng. Trong giai đoạn này, minh tinh 46 tuổi được khán giả yêu mến nhờ những vai diễn trong các tác phẩm như: Thất kiếm, Bão cát, Bát trận đồ, Kiếm ngấn lệ sầu, Lấy chồng giàu sang, Mỹ nhân vô lệ…

Đặc biệt, năm 2012, nữ diễn viên gây sốt khắp châu Á nhờ màn diễn xuất đỉnh cao trong phim cung đấu Hậu cung Chân Hoàn truyện. Tác phẩm không chỉ giúp Thái Thiếu Phân khẳng định lại đẳng cấp của đại hoa đán nổi danh một thời mà còn khiến tên tuổi của cô “tăng nhiệt” trở lại. Hiện tại, khi đã bước sang tuổi 46, bà xã Trương Tấn vẫn chăm chỉ xuất hiện trong vài dự án phim ảnh mới hay tham gia nhiều chương trình truyền hình.

Trời ban hôn nhân viên mãn bình dị cùng ông xã kém tuổi và hai con nhỏ xinh đẹp, thông minh

Ngày 16/11, Thái Thiếu Phân và Trương Tấn đăng tải bộ ảnh đôi ngọt ngào nhân dịp hai người cùng góp mặt trong một dự án mới. Trong loạt ảnh mới, Thái Thiếu Phân rạng ngời hạnh phúc và quyến rũ bên "ông xã" kém tuổi dù đã bước vào tuổi U50.

Sau 13 năm chung sống, Thái Thiếu Phân và Trương Tấn vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu. Cả hai là một trong những cặp vợ chồng nổi bật của màn ảnh Trung Quốc khi vừa có hôn nhân đáng ngưỡng mộ và thành công trong sự nghiệp riêng.

Hôn nhân hạnh phúc viên mãn bên chồng kém tuổi của Thái Thiếu Phân

Trong năm 2021, Thái Thiếu Phân tạo dấu ấn khi góp mặt trong show Chị đẹp mời tôi ăn cơm còn Trương Tấn nằm trong danh sách những gương mặt được yêu thích tại show truyền hình ăn khách Anh trai vượt mọi chông gai.

Cặp đôi có ba con chung, hai gái và một trai. Ngày 15/11 vừa rồi, Thái Thiếu Phân đã đăng tải hình ảnh cả gia đình cùng đón sinh nhật con trai út. Cô viết: "Nhìn con lớn lên, khỏe mạnh từng ngày, bố mẹ không biết nói gì ngoài sự biết ơn".

Trên trang cá nhân, cô chia sẻ rất nhiều hình ảnh gia đình hạnh phúc và luôn dành lời ngọt ngào cho chồng, con trong các bài phỏng vấn. Thái Thiếu Phân và Trương Tấn kết hôn từ năm 2008. Nữ diễn viên không ít lần bày tỏ mong muốn được sinh nhiều con nhưng cô từng bị sảy thai. Năm 2019, cô mang bầu lần ba ở tuổi U50 tuổi và đối mặt với nhiều hiểm nguy.

Thái Thiếu Phân và gia đình bên nhau hạnh phúc.

Nhìn lại những tủi hờn và đau khổ trong quá khứ, Thái Thiếu Phân nói: "Cảm ơn những tháng ngày đen tối năm xưa đã giúp tôi có được sức mạnh để nỗ lực, đấu tranh cho hạnh phúc hiện tại".