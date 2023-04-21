Tài tử Ngụy Anh Kiệt hiếm hoi lộ diện sau biến cố gia đình

Sao quốc tế 21/04/2023 16:26

Sau 2 năm sống ẩn dật vì những biến cố gia đình, tài tử Ngụy Anh Kiệt mới đây đã xuất hiện trước công chúng nhưng lại có diện mạo sa sút thấy rõ.

Trang HK01 đưa tin, mới đây Ngụy Anh Kiệt đã tham gia vào một TVC quảng cáo tại Trung Quốc Đại lục. Sau 2 năm sống ẩn dật, đây là lần hiếm hoi mà cựu diễn viên TVB lộ diện trước công chúng.

Tài tử Ngụy Anh Kiệt hiếm hoi lộ diện sau biến cố gia đình - Ảnh 1

Nhiều khán giả tạo ra bất ngờ xen lẫn thất vọng trước diện mạo của Ngụy Anh Kiệt trong lần tái xuất này. Có thể thấy tài tử Tứ Đại Danh Bộ đã tăng cân khá nhiều, phong độ giảm sút và nhan sắc xuống dốc khá nhiều.

Tài tử Ngụy Anh Kiệt hiếm hoi lộ diện sau biến cố gia đình - Ảnh 2

Theo trang On, Ngụy Tuấn Kiệt chọn cuộc sống rời xa hào quang trong suốt thời gian qua là vì mắc chứng u uất và trầm cảm. Nguyên nhân là do anh phải lao lực làm việc và bị vợ phản bội, cộng thêm gánh nặng tài chính dồn lên vai.

Bệnh tâm lý từng khiến cho Ngụy Tuấn Kiệt đưa ra các quyết định dại dột. Vì vậy, anh phải dùng thuốc khống chế cảm xúc, tiếp nhận điều trị tâm lý từ năm 2021. Cũng vì thế, ngoại hình của anh cũng bị thay đổi theo.

Tài tử Ngụy Anh Kiệt hiếm hoi lộ diện sau biến cố gia đình - Ảnh 3
Ngụy Tuấn Kiệt bên cạnh vợ cũ và con gái - Ảnh: Intetnet

 Tài tử Ngụy Anh Kiệt hiếm hoi lộ diện sau biến cố gia đình - Ảnh 4

Bên cạnh sú sốc tâm lý vì bị vợ phản bội, Ngụy Tuấn Kiệt còn có nhiều nỗi lo âu khác. Từ khi ly hôn, anh phải "gà trống nuôi con". Cũng vì không muốn con gái chịu thiệt thòi, nam diễn viên quyết định sẽ không tái hôn.

Ngoài ra, tài chính của Ngụy Tuấn Kiệt cũng không hề ổn định. Nam diễn viên thừa nhận bản thân đã không còn là một ngôi sao màn bạc, thời đã hết nên cơ hội đóng phim cũng ngày càng ít. Hiện anh và con gái đang phải sống nhà thuê sau khi bán đi căn hộ lớn vào năm 2020 để lấy tiền dùng làm sinh hoạt phí.

Tài tử Ngụy Anh Kiệt hiếm hoi lộ diện sau biến cố gia đình - Ảnh 5

Ngụy Tuấn Kiệt sinh năm 1967, từng là tài tử đình đám dưới trướng đài truyền hình TVB vào những năm 1990. Anh được biết đến qua các vai diễn trong những tác phẩm đình đám như Nguyên Chấn Hiệp, Túy Đả Kim Chi, Hồ Sơ Trinh Sát, Bảo Vệ Nhân Chứng, Tuyết Sơn Phi Hồ… và đặc biệt là khi hóa thân vào vai Trình Phong trong Lực Lượng Phản Ứng (1998).

Từng là mỹ nam đình đám TVB một thời, Ngụy Tuấn Kiệt ở tuổi U60 chật vật 'gà trống nuôi con'' vì vợ trẻ 'cắm sừng'

Từng là mỹ nam đình đám TVB một thời, Ngụy Tuấn Kiệt ở tuổi U60 chật vật 'gà trống nuôi con'' vì vợ trẻ 'cắm sừng'

Ngụy Tuấn Kiệt từng tự tay hủy hoại tiền đồ, bị TVB “đóng băng” khi phản bội lại người yêu để đến bên tình trẻ kém mình 20 tuổi. Sau cùng bị "cắm sừng" đau đớn, để lại anh một mình “gà trống nuôi con".

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